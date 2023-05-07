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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
24' Желтая карточка
Benjamin Cremaschi
48' Желтая карточка
Леннон Брукс
1:0
59' Пенальти
Мартинес Хосеф
72' Желтая карточка
David Ruiz
75' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
2:0
75' Гол
Мартинес Хосеф
84' Красная карточка
Franco Negri
2:1
90' Гол
Гутман Эндрю
90' Желтая карточка
Коллендер Дрейк
90'+11
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Камаль
33
Franco
Negri
3
Арройо
Диксон
41
David
Ruiz
14
Жан
Корентен
30
Benjamin
Cremaschi
22
Стефанелли
Николас
9
Кампана
Леонардо
31
Вестберг
Квентин
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
13
Сейдич
Амар
5
Соса
Сантьяго
18
Этьенн
Дерик
23
Альмада
Тьяго
26
Caleb
Wiley
30
Чол
Мачоп
Интер Майами
4-2-3-1
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Атланта Юнайтед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:0
М
2:1
М
2:1
М
1:0
М
1:1
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
0:0

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.33
0.78

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5

Среднее время на гол

67
115

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 2 0.2
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.2
Franco Negri 1 0.1
Кривцов Сергей 1 0.1
Жан Корентен 1 0.1
Стефанелли Николас 1 0.1
Тейлор Роберт 1 0.1
Shanyder Borgelin 1 0.1
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альмада Тьяго 5 (1) 0.45
Якумакис Георгиос 5 0.45
Caleb Wiley 3 0.27
Араужо Луис 2 0.18
Леннон Брукс 1 0.09
Россетто Матеус 1 0.09
Гутман Эндрю 1 0.09
Чол Мачоп 1 0.09
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Тейлор Роберт 2 0
Benjamin Cremaschi 2 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
David Ruiz 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 3 1
Якумакис Георгиос 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Леннон Брукс 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Этьенн Дерик 1 0
Россетто Матеус 1 0
Араужо Луис 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Альмада Тьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Caleb Wiley 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
6
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
10
Интер Майами
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Атланта Юнайтед
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

4
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
33%
61-75
3
38%
2
22%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
40%
3
21%
76-90

Забито

3
10
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

11
19
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 0
1
9%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
5
45%
2
11%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
1
9%
4
21%
61-75
3
27%
5
26%
76-90

Пропущено

10
19
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
10%
2
11%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
1
10%
5
26%
46-60
2
20%
4
21%
61-75
2
20%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1
Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Торонто - Интер Майами 0:1 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:3
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2
Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 4:1 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 2:0 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
20.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
21.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
22.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
23.
Реал Солт-Лейк
 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
24.
Чикаго Файр
 0:2 10 2 5 3 13 - 15 11
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 2:0 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
14.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
15.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
16.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
17.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
18.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
19.
Чикаго Файр
 0:2 6 1 5 0 9 - 8 8
20.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
7.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 0:2 4 1 0 3 4 - 7 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Нэшвилл Мукхтар Хани 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      24'
      Benjamin Cremaschi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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