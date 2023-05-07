Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
0:1
Перерыв
0'
11' Желтая карточкаKobe Franklin
0:1
19' ГолВуд Бобби
40' Желтая карточкаAlonso Coello Camarero
Ход матча
11'
19'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ларьи РичиЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Ромеро ТомасВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
29 Deandre Kerr
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед
19 матчей
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
34 матча
29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.8
0.95
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.47
1.47
Среднее время на гол
61
61
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.62
1.18
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.27
|Ларьи Ричи
|2
|0.18
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.18
|Осорио Джонатан
|1
|0.09
|Брэдли Майкл
|1
|0.09
|Сервания Брандон
|1
|0.09
|Инсинье Лоренцо
|1
|0.09
|Сапонг Чарльз
|1
|0.09
|Deandre Kerr
|1
|0.09
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.27
|Вриони Джакомо
|3
|0.27
|Боу Густаво
|2
|0.18
|Хиль Карлес
|2 (1)
|0.18
|Dylan Borrero
|2
|0.18
|Бай Брэндон
|1
|0.09
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.09
|Кесслер Генри
|1
|0.09
|Noel Buck
|1
|0.09
|Джонс Дехуан
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Ларьи Ричи
|3
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Кэй Марк-Энтони
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Петретта Рауль
|1
|0
|Kobe Franklin
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Borrero
|1
|1
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Вуд Бобби
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
0
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
1
12
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
12
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
3
20%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1
Результаты матчей
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Торонто
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|4
|1
|13 - 11
|22
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|1:1
|9
|5
|4
|0
|17 - 7
|19
|5.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|6.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|19 - 16
|19
|7.
|1:1
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|11 - 6
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 10
|15
|11.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|14 - 13
|15
|12.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|13 - 13
|15
|13.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|14.
|1:0
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|15.
|8
|4
|1
|3
|10 - 8
|13
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|2:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 20
|12
|18.
|0:1
|11
|2
|6
|3
|13 - 14
|12
|19.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|20.
|9
|2
|5
|2
|13 - 13
|11
|21.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|22.
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|23.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|8 - 10
|10
|24.
|0:0
|10
|3
|1
|6
|7 - 17
|10
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|0:1
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|7 - 2
|16
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|9 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|5.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|6.
|1:2
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|7.
|1:1
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|8.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|9.
|6
|3
|2
|1
|8 - 3
|11
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|14.
|0:1
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|16.
|2:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|17.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|18.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|19.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|20.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|1:1
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|2:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|1:2
|6
|0
|2
|4
|3 - 8
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|7 (3)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Клаусс Жоао
|5 (2)
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5
|Сент-Луис Сити
|Страуд Джаред
|5
|Портленд Тимберс
|Макгро Зак
|5