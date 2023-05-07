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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Торонто
0:1
Перерыв
Нью-Инглэнд Революшн
0'
11' Желтая карточка
Kobe Franklin
0:1
19' Гол
Вуд Бобби
40' Желтая карточка
Alonso Coello Camarero

Ход матча

11'
Kobe Franklin
 
19'
0:1
Вуд Бобби
40'
Alonso Coello Camarero
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
6.00
4.10
3.58
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Джонсон
Шон
22
Ларьи
Ричи
27
О'Нил
Шейн
17
Рустед
Сигурд
19
Kobe
Franklin
23
Сервания
Брандон
52
Alonso
Coello
Camarero
14
Кэй
Марк-Энтони
10
Бернардески
Федерико
9
Сапонг
Чарльз
24
Инсинье
Лоренцо
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
47
Esmir
Bajraktarevic
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Торонто
4-3-3
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
46.7%
9 побед 7 ничьих 0 побед

19 матчей

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

34 матча

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.5%
38.2%
35.3%
9 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.5%
50%
23.5%
9 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.8
0.95

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.47
1.47

Среднее время на гол

61
61

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.62
1.18

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
6
Больше 18%
Меньше 82%
28

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернардески Федерико 3 (1) 0.27
Ларьи Ричи 2 0.18
Кэй Марк-Энтони 2 0.18
Осорио Джонатан 1 0.09
Брэдли Майкл 1 0.09
Сервания Брандон 1 0.09
Инсинье Лоренцо 1 0.09
Сапонг Чарльз 1 0.09
Deandre Kerr 1 0.09
Маршалл-Ратти Джакил 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.27
Вриони Джакомо 3 0.27
Боу Густаво 2 0.18
Хиль Карлес 2 (1) 0.18
Dylan Borrero 2 0.18
Бай Брэндон 1 0.09
Боатенг Эммануль II 1 0.09
Кесслер Генри 1 0.09
Noel Buck 1 0.09
Джонс Дехуан 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 4 0
Хеджес Мэтт 3 0
Ларьи Ричи 3 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Кэй Марк-Энтони 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Петретта Рауль 1 0
Kobe Franklin 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Borrero 1 1
Полстер Мэтт 2 0
Вуд Бобби 1 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0

Результаты матчей

Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
0
Торонто
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Нью-Инглэнд Революшн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

1
12
Торонто
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Нью-Инглэнд Революшн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
17%
3
25%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
2
14%
5
33%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
3
21%
3
20%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
2
17%
1
10%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0
Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Торонто - Лос-Анджелес 1:2 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Филадельфия Юнион - Торонто 4:0 Торонто - Интер Майами 0:1 Орландо Сити - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Торонто 4:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Торонто - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1
Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 2:1

Результаты матчей

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
4:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Торонто
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 11 7 3 1 17 - 9 24
2.
Цинциннати
 0:0 11 6 4 1 13 - 11 22
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Лос-Анджелес
 1:1 9 5 4 0 17 - 7 19
5.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
6.
Атланта Юнайтед
 0:0 11 5 4 2 19 - 16 19
7.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Нэшвилл
 10 4 3 3 11 - 6 15
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Орландо Сити
 0:0 10 4 3 3 10 - 10 15
11.
Ди Си Юнайтед
 0:0 11 4 3 4 14 - 13 15
12.
Нью-Йорк Сити
 1:2 11 4 3 4 13 - 13 15
13.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 10 4 2 4 15 - 13 14
15.
Хьюстон Динамо
 8 4 1 3 10 - 8 13
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Шарлотт
 2:1 11 3 3 5 12 - 20 12
18.
Торонто
 0:1 11 2 6 3 13 - 14 12
19.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
20.
Чикаго Файр
 9 2 5 2 13 - 13 11
21.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
22.
Реал Солт-Лейк
 9 3 1 5 10 - 17 10
23.
Интер Майами
 0:0 10 3 1 6 8 - 10 10
24.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 10 3 1 6 7 - 17 10
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 6 5 1 0 7 - 2 16
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 6 4 2 0 9 - 3 14
4.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Нью-Йорк Сити
 1:2 5 4 1 0 10 - 5 13
7.
Лос-Анджелес
 1:1 4 4 0 0 12 - 3 12
8.
Хьюстон Динамо
 4 4 0 0 7 - 0 12
9.
Нэшвилл
 6 3 2 1 8 - 3 11
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
14.
Торонто
 0:1 6 2 3 1 8 - 6 9
15.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
16.
Шарлотт
 2:1 6 2 2 2 6 - 8 8
17.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
18.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
19.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 4 2 1 1 5 - 3 7
20.
Интер Майами
 0:0 5 2 1 2 6 - 4 7
21.
Ди Си Юнайтед
 0:0 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 0:0 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:0 5 3 1 1 5 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 0:0 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Лос-Анджелес
 1:1 5 1 4 0 5 - 4 7
8.
Цинциннати
 0:0 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Атланта Юнайтед
 0:0 6 1 3 2 8 - 12 6
11.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 1:0 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 2:1 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
17.
Чикаго Файр
 3 1 0 2 4 - 5 3
18.
Реал Солт-Лейк
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 0:0 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 0:1 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1:1 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 1:2 6 0 2 4 3 - 8 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 7 (3)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Сент-Луис Сити Клаусс Жоао 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Сент-Луис Сити Страуд Джаред 5
Портленд Тимберс Макгро Зак 5
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Alonso Coello Camarero получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Kobe Franklin получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
6.00
4.10
3.58
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Нью-Инглэнд Революшн
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