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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Флуминенсе
0:1
Первый тайм: 31'
Васко да Гама
0'
0:1
1' Гол
Раул Педро

Ход матча

1'
0:1
Раул Педро
(Тейшейра Алекс)
28'
Guga3
Samuel VII
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Васко да Гама
3.80
3.93
5.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
5
Alexsander
Gomes
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
45
Vinicius
Lima
14
Кано
Херман
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
8
Jair
II
26
Алвес
Родриго
18
Сантос
Андрей
11
Gabriel
Pec
9
Раул
Педро
7
Тейшейра
Алекс
Флуминенсе
4-2-3-1
Васко да Гама
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Васко да Гама

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед

21 матч

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед

35 матчей

31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

ККГ
2:0
ККГ
2:0
ККГ
1:1
СA
1:1
СA
2:1
КК
0:2
СA
0:0
СA
2:1
ККГ
1:0
ККГ
1:0
СA
0:1
СA
1:1
ЧК
2:3
ККГР
0:0
СA
0:1
СA
3:2
ЧК
3:0
К1Г
0:3
К2ЙРЧГ
0:1
СA
0:1
СA
1:2
ЧК
0:1
БСА
1:0
БСА
1:3
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
CC
0:0
СA
0:1
СA
3:3
CC
1:1
CC
2:1

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1
1.27

Среднее время на гол

90
71

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1.13
1.05

Среднее время на гол

79
85

Всего голов

37
40

Голов в среднем за матч

1.06
1.14

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

85
78

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джон Кеннеди 2 0.5
Lele 1 0.25
Кано Херман 1 0.25
Алан VI 1 0.25
Vinicius Lima 1 0.25
Huan Nino2 1 0.25
Гансо Пауло 0 0
Samuel VII 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.5
Раул Педро 2 0.5
Сантос Андрей 1 0.25
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джон Кеннеди 2 0
Keno 2 0
Тьяго Сантос 1 0
Samuel VII 1 0
Vitor Mendes 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mauricio Barbieri 1 1
Раул Педро 2 0
Gabriel Pec 2 0
Сантос Андрей 2 0
Jair II 1 0
Алвес Родриго 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Lucas Piton 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

3
2
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Васко да Гама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3
Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3

Результаты матчей

Флуминенсе
Васко да Гама

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Васко да Гама

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Васко да Гама
 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Флуминенсе
 0:1 4 2 0 2 7 - 5 6
9.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
14.
Байя
 3 1 0 2 3 - 4 3
15.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Куяба
 3 0 1 2 3 - 5 1
19.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
20.
Америка Минейро
 3 0 0 3 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Флуминенсе
 0:1 2 1 0 1 2 - 1 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Васко да Гама
 1:0 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Васко да Гама
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 0:1 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Куяба
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Сантос Дуглас XV 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Васко да Гама
3.80
3.93
5.52
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Флуминенсе 0:1 Васко да Гама онлайн

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