Тур: 4.
0:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
1'
0:1
28'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
30
Бамбу
Робсон
3
Leo
XV
8
Jair
II
11
Gabriel
Pec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
99 LeleПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
18 АланПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
- Нападающий
-
32 Isaac
-
22 Pedro Rangel
-
-
23 Guga3
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Бамбу РобсонЗащитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gabriel PecНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Виктор ПаулоВратарь
- Вратарь
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
12 Rwan Seco
-
25 Marlon Gomes
-
-
21 Eguinaldo
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
История личных встреч
Флуминенсе
Васко да Гама
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
8 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
64.3%
8 побед 9 ничьих 0 побед
21 матч
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 11 побед
35 матчей
31.4%
25.7%
42.9%
11 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.9%
51.4%
25.7%
8 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1
1.27
Среднее время на гол
90
71
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1.13
1.05
Среднее время на гол
79
85
Всего голов
37
40
Голов в среднем за матч
1.06
1.14
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
85
78
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джон Кеннеди
|2
|0.5
|Lele
|1
|0.25
|Кано Херман
|1
|0.25
|Алан VI
|1
|0.25
|Vinicius Lima
|1
|0.25
|Huan Nino2
|1
|0.25
|Гансо Пауло
|0
|0
|Samuel VII
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.5
|Раул Педро
|2
|0.5
|Сантос Андрей
|1
|0.25
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Тьяго Сантос
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Раул Педро
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Jair II
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Флуминенсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Васко да Гама
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
3
2
Флуминенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Васко да Гама
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Флуминенсе - Боавишта РЖ 1:1
Васко да Гама
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3
Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2 Васко да Гама - Ресенде 5:0 Васко да Гама - Волта-Редонда 1:2 Португеза - Васко да Гама 0:2 Аудакс Рио - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Мадурейра 0:0 Итуано - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Сампайо Корреа 2:3
Результаты матчей
Флуминенсе
Васко да Гама
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Васко да Гама
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|0:1
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|13.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Пауло Маркос
|2
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3
|Сантос
|Дуглас XV
|3