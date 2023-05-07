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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
2:0
Второй тайм: 75'
Чикаго Файр
0'
29' Желтая карточка
Ловитц Дэниел
36' Желтая карточка
Куциас Георгиос
1:0
45' Пенальти
Мукхтар Хани
52' Желтая карточка
Омсберг Уайетт
55' Желтая карточка
Банбери Тил
67' Желтая карточка
Kendall Burks
2:0
70' Пенальти
Мукхтар Хани
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
3
Lukas
MacNaughton
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
20
Годой
Анибал
6
Маккарти
Дакс
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
14
Шаффельбург
Джейкоб
34
Брэди
Крис
16
Омсберг
Уайетт
5
Кцихос
Рафаэль
27
Kendall
Burks
24
Jonathan
Dean
3
Daniel
Aceves
31
Federico
Navarro
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
11
Пржибылко
Каспер
19
Куциас
Георгиос
Нэшвилл
4-3-1-2
Чикаго Файр
3-4-1-2

История личных встреч

Нэшвилл
Чикаго Файр

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

М
0:0
М
5:1
М
1:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 4 (1) 0.36
Шаффельбург Джейкоб 3 0.27
Пико Фабрис 2 0.18
Банбери Тил 1 0.09
Циммерман Уокер 1 0.09
Вашингтон Тейлор 1 0.09
Мур Шак 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.4
Пржибылко Каспер 2 0.2
Мюллер Крис 2 0.2
Герберс Фабиан 1 0.1
Хайле-Селассие Марен 1 0.1
Теран Карлос 1 0.1
Кцихос Рафаэль 1 (1) 0.1
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банбери Тил 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Пико Фабрис 2 0
Мьюл Алекс 2 0
Вашингтон Тейлор 2 0
Маккарти Дакс 1 0
Годой Анибал 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Мур Шак 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 1
Теран Карлос 4 0
Хименес Гастон 3 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Омсберг Уайетт 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Мюллер Крис 1 0
Куциас Георгиос 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

1
2
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чикаго Файр
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

2
8
Нэшвилл
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
60%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
4
36%
5
38%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
1
17%
2
15%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
50%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1
Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2

Результаты матчей

Нэшвилл
Чикаго Файр

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Чикаго Файр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
4
5
1
9
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 2:0 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
20.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
21.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
22.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
23.
Реал Солт-Лейк
 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
24.
Чикаго Файр
 0:2 10 2 5 3 13 - 15 11
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 2:0 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
14.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
15.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
16.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
17.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
18.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
19.
Чикаго Файр
 0:2 6 1 5 0 9 - 8 8
20.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
7.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 0:2 4 1 0 3 4 - 7 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Нэшвилл Мукхтар Хани 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Нэшвилл забивает с точки!
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    Лучшие коэффициенты
    Нэшвилл
    Ничья
    Чикаго Файр
    1.95
    5.90
    4.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Нэшвилл 2:0 Чикаго Файр онлайн

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