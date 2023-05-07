Тур: 1. Стадион: Geodis Park.
3:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаЛовитц Дэниел
36' Желтая карточкаКуциас Георгиос
1:0
45' ПенальтиМукхтар Хани
52' Желтая карточкаОмсберг Уайетт
56' Желтая карточкаБанбери Тил
67' Желтая карточкаKendall Burks
2:0
70' ПенальтиМукхтар Хани
77' Желтая карточкаМур Шак
88' Желтая карточкаDaniel Aceves
3:0
90' ГолМукхтар Хани
90'+7
Ход матча
29'
36'
45'
1:0
52'
56'
67'
70'
2:0
77'
88'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мур
Шак
20
Годой
Анибал
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
12
Банбери
Тил
34
Брэди
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниПолузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
- Нападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Нэшвилл
Чикаго Файр
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|6 (2)
|0.55
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.27
|Пико Фабрис
|2
|0.18
|Банбери Тил
|1
|0.09
|Циммерман Уокер
|1
|0.09
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.09
|Мур Шак
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.4
|Пржибылко Каспер
|2
|0.2
|Мюллер Крис
|2
|0.2
|Герберс Фабиан
|1
|0.1
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.1
|Теран Карлос
|1
|0.1
|Кцихос Рафаэль
|1 (1)
|0.1
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банбери Тил
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Мур Шак
|2
|0
|Мьюл Алекс
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|2
|0
|Маккарти Дакс
|1
|0
|Годой Анибал
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Хименес Гастон
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Чикаго Файр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
2
Нэшвилл
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Чикаго Файр
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
2
8
Нэшвилл
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Чикаго Файр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
10
Голы по времени матча
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
5
45%
1
20%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
60%
76-90
Пропущено
3
7
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
1
33%
1
11%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
23%
16-30
5
36%
5
38%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
5
36%
3
23%
76-90
Пропущено
6
16
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
50%
2
13%
46-60
1
17%
3
19%
61-75
0
0%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1
Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Нэшвилл - Цинциннати 6:3 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 2:0 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Луисвилл Сити - Нэшвилл 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нэшвилл 0:1 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2
Чикаго Файр
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Шарлотт 2:3 Клёб де Фут Монреаль - Чикаго Файр 3:2
Результаты матчей
Нэшвилл
Чикаго Файр
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Чикаго Файр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
43
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
56
46
29
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|17.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|18.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|19.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|20.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|22.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|23.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|7 - 11
|12
|24.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|25.
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|26.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|13.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|14.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|15.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|17.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|20.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|27.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|19.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5