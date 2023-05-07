Тур: 1. Стадион: Shell Energy Stadium.
0:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаГлэд Джастин
57' Желтая карточкаЭскобар Франко
83' Желтая карточкаОвьедо Брайан
90' Желтая карточкаNelson Quinones
90'+6
Ход матча
45'
57'
83'
90'
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Макмат
Зак
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
14
Рубин
Рубио
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Нападающий
-
11 Бэрд КориНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рубин РубиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Carlos GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ilijah Paul
-
26 Diego Luna
-
-
25 Emeka Eneli
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 8 побед
29 матчей
31%
31%
38%
9 побед 9 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
37.9%
44.9%
5 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
8
Голов в среднем за матч
1.79
0.53
Среднее время на гол
50
168
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.2
1.5
Среднее время на гол
75
60
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
1.48
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|5 (4)
|0.56
|Эррера Эктор
|2
|0.22
|Стирс Дэниэл
|1
|0.11
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.11
|Шмитт Тейт
|1
|0.11
|Бэрд Кори
|0
|0
|Ivan Franco
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саварино Джефферсон
|3
|0.3
|Глэд Джастин
|2
|0.2
|Carlos Gomez
|1
|0.1
|Крейлах Дамир
|1
|0.1
|Руис Пабло
|1
|0.1
|Джулио Андерсон
|1
|0.1
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.1
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Чанг Майкель
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Мусовски Дэниел
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Франко
|3
|0
|Artur Moraes III
|3
|0
|Эррера Эктор
|1
|1
|Карраскилья Адальберто
|2
|0
|Luis Caicedo III
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Басси Амине
|1
|0
|Ivan Franco
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Бартлоу Итан
|1
|0
|Nelson Quinones
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|3
|1
|Глэд Джастин
|4
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Овьедо Брайан
|2
|0
|Вера Брайан
|2
|0
|Охеда Брайан
|2
|0
|Emeka Eneli
|2
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Рубин Рубио
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Jasper Loeffelsend
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
1
Хьюстон Динамо
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
1
6
Хьюстон Динамо
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
22% (2)
0% (0)
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
4
57%
3
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
2
25%
2
25%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
10
10
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
5
50%
4
40%
61-75
1
10%
1
10%
76-90
Пропущено
8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
2
25%
4
24%
46-60
2
25%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Цинциннати - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - КФ Монреаль 2:2 Пумас-УНАМ - Хьюстон Динамо 0:0 Хьюстон Динамо - Америка Мехико 1:6 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Нэшвилл - Хьюстон Динамо 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 3:1 Хьюстон Динамо - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Хьюстон Динамо 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1
Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Эль Пасо - Реал Солт-Лейк 0:5 Сакраменто Репаблик - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 0:2 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Реал Солт-Лейк - Цинциннати 1:2 Остин - Реал Солт-Лейк 3:0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Реал Солт-Лейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
27
37
18
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|17.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|18.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|19.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|20.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|22.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|23.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|7 - 11
|12
|24.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|25.
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|26.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|13.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|14.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|15.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|17.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|20.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|27.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|19.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5