Тур: 1. Стадион: Тойота.
Прерван
Ход матча
45'
47'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Пас
Мартен
2
Geovane
26
Паркер
Тим
14
Нельсон
Джон
28
Перес
Мигель
10
Лёвен
Эдуард
12
Celio
Pompeu
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
2 GeovaneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
20 Alan Velasco
-
32 Nolan Norris
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Celio PompeuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Joshua YaroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
22 Kyle Hiebert
-
20 Akil Watts
-
Главный тренер: Bradley Carnell
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|5
|0.5
|Alan Velasco
|2
|0.2
|Ибеага Себастьен
|1
|0.1
|Берджесс Нкоси
|1
|0.1
|Факундо Киньон
|1
|0.1
|Мартинес Хосе VI
|1
|0.1
|Bernard Kamungo
|1
|0.1
|Geovane
|0
|0
|Арриола Пол
|0
|0
|Ллетгет Себастьян
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Хименес Хесус
|0
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.5
|Страуд Джаред
|3
|0.3
|Джоаккини Николас
|3
|0.3
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.2
|Альм Расмус
|2
|0.2
|Kyle Hiebert
|2
|0.2
|Острак Томаш
|1
|0.1
|Паркер Тим
|1
|0.1
|Celio Pompeu
|1
|0.1
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обриан Ядер
|4
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Берджесс Нкоси
|3
|0
|Твумаси Эма
|1
|1
|Geovane
|2
|0
|Фарфан Марко
|2
|0
|Факундо Киньон
|1
|0
|Арриола Пол
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Мартинес Хосе VI
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Перес Мигель
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Джоаккини Николас
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Результаты матчей
Даллас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
2
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
9
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
6
Волевые поражения
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
3
23%
5
24%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3
Сент-Луис Сити
(17 матчей)
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Даллас
Сент-Луис Сити
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Даллас
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
64
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|2:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|0:0
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|16.
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|17.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|18.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|19.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|20.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|21.
|9
|2
|5
|2
|11 - 7
|11
|22.
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|23.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|24.
|0:2
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|25.
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|26.
|10
|1
|6
|3
|6 - 11
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|10 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|11.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|13.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|14.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|15.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|17.
|5
|2
|2
|1
|8 - 3
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|19.
|0:2
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|20.
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|4
|1
|1
|2
|6 - 6
|4
|27.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|28.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|5 - 4
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|7.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|8.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|2:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|19.
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|20.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|21.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|5 (4)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5