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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Даллас
 
Прерван
Сент-Луис Сити

Ход матча

23'
Хименес Хесус
Арриола Пол
 
25'
 
Джоаккини Николас
45'
 
Острак Томаш
47'
 
Паркер Тим
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сент-Луис Сити
2.60
3.98
4.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Пас
Мартен
2
Geovane
25
Ибеага
Себастьен
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
12
Ллетгет
Себастьян
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
8
Обриан
Ядер
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
26
Паркер
Тим
14
Нельсон
Джон
28
Перес
Мигель
10
Лёвен
Эдуард
19
Васильев
Индиана
7
Острак
Томаш
11
Джоаккини
Николас
12
Celio
Pompeu
Даллас
4-3-3
Сент-Луис Сити
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 5 0.5
Alan Velasco 2 0.2
Ибеага Себастьен 1 0.1
Берджесс Нкоси 1 0.1
Факундо Киньон 1 0.1
Мартинес Хосе VI 1 0.1
Bernard Kamungo 1 0.1
Geovane 0 0
Арриола Пол 0 0
Ллетгет Себастьян 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Фарфан Марко 0 0
Хименес Хесус 0 0
Tsiki Ntsabeleng 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.5
Страуд Джаред 3 0.3
Джоаккини Николас 3 0.3
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.2
Альм Расмус 2 0.2
Kyle Hiebert 2 0.2
Острак Томаш 1 0.1
Паркер Тим 1 0.1
Celio Pompeu 1 0.1
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обриан Ядер 4 0
Помикал Пакстон 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Alan Velasco 3 0
Берджесс Нкоси 3 0
Твумаси Эма 1 1
Geovane 2 0
Фарфан Марко 2 0
Факундо Киньон 1 0
Арриола Пол 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Мартинес Хосе VI 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Tsiki Ntsabeleng 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 5 0
Страуд Джаред 5 0
Острак Томаш 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Lucas Bartlett 2 0
Перес Мигель 1 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Джоаккини Николас 1 0
Celio Pompeu 1 0

Результаты матчей

Даллас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
2
Даллас
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
9
Даллас
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
6

Волевые поражения

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
13%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
2
25%
3
27%
61-75
2
25%
4
36%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
20%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
15%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
15%
6
29%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
3
23%
5
24%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
1
10%
5
38%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Интер Майами - Даллас 0:1
Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Хьюстон Динамо - Даллас 2:0 Хаммарбю - Даллас 0:1 Даллас - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мальмё - Даллас 0:0 Барселона Гуаякиль - Даллас 1:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Даллас - Тигрес 0:3
Сент-Луис Сити
(17 матчей)
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Даллас
Сент-Луис Сити

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Даллас
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 2:0 11 5 3 3 13 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 0:0 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
16.
Миннесота Юнайтед
 9 3 3 3 8 - 8 12
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
20.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
21.
Ванкувер Уайткэпс
 9 2 5 2 11 - 7 11
22.
Портленд Тимберс
 10 3 2 5 13 - 16 11
23.
Реал Солт-Лейк
 0:0 10 3 2 5 10 - 17 11
24.
Чикаго Файр
 0:2 10 2 5 3 13 - 15 11
25.
Остин
 9 2 3 4 8 - 14 9
26.
Колорадо Рэпидс
 10 1 6 3 6 - 11 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 9 1 3 5 7 - 14 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 2:0 7 4 2 1 10 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
11.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
12.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
13.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
14.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
15.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
16.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
17.
Ванкувер Уайткэпс
 5 2 2 1 8 - 3 8
18.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
19.
Чикаго Файр
 0:2 6 1 5 0 9 - 8 8
20.
Портленд Тимберс
 4 2 1 1 6 - 3 7
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 4 1 1 2 6 - 6 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 5 3 0 2 5 - 4 9
4.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
7.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
8.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
9.
Колорадо Рэпидс
 6 1 3 2 4 - 8 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 2:0 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 0:0 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 0:2 4 1 0 3 4 - 7 3
19.
Остин
 4 1 0 3 2 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Нэшвилл Мукхтар Хани 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    47'
    Паркер Тим получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Томаш Острак получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Джоаккини Николас получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Арриола Пол уходит с поля. Хименес Хесус выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Даллас
Ничья
Сент-Луис Сити
2.60
3.98
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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