Тур: 1. Стадион: Dignity Health Sports Park.
0:1
Второй тайм: 54'
0'
0:1
14' ГолАбубакар Лалас
28' Желтая карточкаКабрал Кевин
45' Желтая карточкаJulian Aude
Ход матча
14'
0:1
28'
45'
52'
2
Calegari
14
Чичарито
28
Николсон
Сэм
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
91
Кабрал
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Preston Judd
-
30 Gino Vivi
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Николсон СэмЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
77 Япи ДарренНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
1.19
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.5
1.15
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
57
42
Голов в среднем за матч
1.58
1.17
Тотал матчей
2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
56
77
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леердам Келвин
|1
|0.1
|Чичарито
|1
|0.1
|Дельгадо Марко
|1
|0.1
|Йовелич Деян
|1
|0.1
|Бойд Тайлер
|1
|0.1
|Пуч Рикард
|1
|0.1
|Нил Джален
|1
|0.1
|Бругман Гастон
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.18
|Рубио Диего
|1
|0.09
|Абубакар Лалас
|1
|0.09
|Бассетт Коул
|1
|0.09
|Кабрал Кевин
|1
|0.09
|Max Alves
|1
|0.09
|Николсон Сэм
|0
|0
|Ронен Коннор
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Julian Aude
|3
|0
|Бругман Гастон
|2
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Дельгадо Марко
|2
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Родригес Мемо
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Нил Джален
|1
|0
|Daniel Aguirre
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|4
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Кабрал Кевин
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Уилсон Дэнни
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Николсон Сэм
|1
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Бассетт Коул
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
3
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
0
1
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
2
33%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
33%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
7%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
4
29%
1
9%
31-45
2
14%
3
27%
46-60
5
36%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
55
27
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|17.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|18.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|19.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|20.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|22.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|23.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|7 - 11
|12
|24.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|25.
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|26.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|13.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|14.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|15.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|17.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|20.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|27.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|19.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5