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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес Гэлакси
1:3
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
14' Гол
Абубакар Лалас
28' Желтая карточка
Кабрал Кевин
45' Желтая карточка
Julian Aude
52' Желтая карточка
Николсон Сэм
0:2
65' Гол
Кабрал Кевин
0:3
81' Гол
Льюис Джонатан
1:3
89' Гол
Preston Judd
90' Желтая карточка
Нил Джален
90'+4
33
Клинсманн
Джонатан
2
Calegari
4
Кулибали
Сега
22
Касерес
Мартин
3
Julian
Aude
16
Росель
Ориоль
8
Дельгадо
Марко
5
Бругман
Гастон
6
Пуч
Рикард
14
Чичарито
9
Йовелич
Деян
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
5
Махсо
Андреас
4
Уилсон
Дэнни
2
Розенберри
Киган
28
Николсон
Сэм
97
Присо-Мбонге
Ральф
20
Ронен
Коннор
11
Рубио
Диего
8
Max
Alves
91
Кабрал
Кевин
Лос-Анджелес Гэлакси
4-4-2
Колорадо Рэпидс
3-4-2-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
10 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
44.4%
30.6%
9 побед 16 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.8%
36.1%
36.1%
10 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

М
4:1
М
2:0
М
1:1
М
1:2
М
0:2
М
2:1
М
0:1
М
2:2
М
2:1
М
3:0
М
1:3
М
1:0
М
1:0
М
1:1
М
0:0
М
1:0
М
1:3
М
1:1
М
6:0
М
3:4
М
1:0
М
0:1
М
2:0
М
1:0
М
1:1
М
2:0
М
1:0
М
1:3
М
1:3
М
0:1
М
1:1
М
2:3
ТМС
1:2
М
3:2
М
3:2
М
4:0

Голы

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
1.19

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

24
23

Голов в среднем за матч

1.5
1.15

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

57
42

Голов в среднем за матч

1.58
1.17

Тотал матчей

2.5
35
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 72%
Меньше 28%
10
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

56
77

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леердам Келвин 1 0.1
Чичарито 1 0.1
Дельгадо Марко 1 0.1
Йовелич Деян 1 0.1
Бойд Тайлер 1 0.1
Пуч Рикард 1 0.1
Нил Джален 1 0.1
Preston Judd 1 0.1
Бругман Гастон 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барриос Майкл 2 0.18
Кабрал Кевин 2 0.18
Рубио Диего 1 0.09
Абубакар Лалас 1 0.09
Льюис Джонатан 1 0.09
Бассетт Коул 1 0.09
Max Alves 1 0.09
Ронен Коннор 0 0
Николсон Сэм 0 0
Япи Даррен 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пуч Рикард 4 0
Касерес Мартин 2 1
Julian Aude 3 0
Бругман Гастон 2 0
Бойд Тайлер 2 0
Дельгадо Марко 2 0
Эдвардс Рахим 2 0
Нил Джален 2 0
Коста Дуглас 0 1
Леердам Келвин 1 0
Завалета Эрик 1 0
Родригес Мемо 1 0
Йовелич Деян 1 0
Calegari 1 0
Daniel Aguirre 1 0
Preston Judd 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 4 0
Абубакар Лалас 3 0
Кабрал Кевин 3 0
Присо-Мбонге Ральф 3 0
Max Alves 3 0
Уилсон Дэнни 2 0
Николсон Сэм 2 0
Рубио Диего 1 0
Прайс Джек 1 0
Барриос Майкл 1 0
Махсо Андреас 1 0
Бассетт Коул 1 0
Япи Даррен 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Колорадо Рэпидс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
3
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Колорадо Рэпидс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

0
1
Лос-Анджелес Гэлакси
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Колорадо Рэпидс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
73% (8)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
2
67%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
4
44%
76-90

Пропущено

17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
12%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
2
12%
3
25%
46-60
6
35%
2
17%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Северный Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 4:1 Майами - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Zacatecas Mineros - Колорадо Рэпидс 3:5 Селая - Колорадо Рэпидс 0:3 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Даллас 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 4:1 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес Гэлакси
Колорадо Рэпидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
16.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Миннесота Юнайтед
 10 3 3 4 10 - 11 12
20.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
21.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
22.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
23.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
24.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
25.
Чикаго Файр
 10 2 5 3 13 - 16 11
26.
Остин
 10 2 4 4 10 - 16 10
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
7.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
11.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
12.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
13.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
14.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
15.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
16.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
17.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
18.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
19.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
20.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 6 3 0 3 7 - 7 9
4.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
8.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
17.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
18.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
19.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
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      Николсон Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Росель Ориоль уходит с поля. Бойд Тайлер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Колорадо Рэпидс онлайн

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