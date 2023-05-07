Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
3:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолУайт Брайан
1:1
33' ГолБоксолл Михаэл
2:1
52' ГолУайт Брайан
3:1
56' ГолSimon Becher
3:2
65' ГолЧжон Сан Бин
90'+6
Ход матча
17'
1:0
33'
1:1
52'
2:1
56'
3:1
65'
3:2
Прогноз на матч от Liveresult
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
25 Голд РайанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Рапосо РайанЗащитник
- Полузащитник
-
22 Ali AhmedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Simon Becher
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
2.33
0.71
Среднее время на гол
38
126
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
1
1.83
Среднее время на гол
90
49
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.62
1.23
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Simon Becher
|4
|0.4
|Уайт Брайан
|4
|0.4
|Грессель Юлиан
|1
|0.1
|Ali Ahmed
|1
|0.1
|Браун Джавейн
|1
|0.1
|Шёпф Алессандро
|1
|0.1
|Блэкмон Тристан
|1
|0.1
|Голд Райан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Веселинович Ранко
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mender Garcia
|2
|0.2
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0.2
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.2
|Боксолл Михаэл
|1
|0.1
|Ариага Кервин
|1
|0.1
|Miguel Tapias
|1
|0.1
|Чжон Сан Бин
|1
|0.1
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Дотсон Хассани
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|3
|0
|Уайт Брайан
|3
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Блэкмон Тристан
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Mathias Laborda
|2
|0
|Мартинш Луиш
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Ali Ahmed
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ариага Кервин
|4
|0
|Трапп Уилл
|2
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Miguel Tapias
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Ванкувер Уайткэпс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
24
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
28
28
28
19
19
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5