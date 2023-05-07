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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
3:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
17' Гол
Уайт Брайан
1:1
33' Гол
Боксолл Михаэл
2:1
52' Гол
Уайт Брайан
3:1
56' Гол
Simon Becher
3:2
65' Гол
Чжон Сан Бин
90'+6
18
Такаока
Ёхеи
23
Браун
Джавейн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
14
Мартинш
Луиш
19
Грессель
Юлиан
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
24
Уайт
Брайан
25
Голд
Райан
97
Сент-Клэр
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
92
Лоуренс
Кемар
17
Лод
Робин
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
11
Чжон
Сан
Бин
7
Фрагапане
Франко
9
Амарилья
Луис
Ванкувер Уайткэпс
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

30.8%
53.8%
15.4%
4 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

М
1:1
ТМК
0:2
М
2:0
М
1:3
М
2:1
М
2:2
М
1:0
М
0:0
М
2:3
М
4:2
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Голы

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

2.33
0.71

Среднее время на гол

38
126

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

1
1.83

Среднее время на гол

90
49

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.62
1.23

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Simon Becher 4 0.4
Уайт Брайан 4 0.4
Грессель Юлиан 1 0.1
Ali Ahmed 1 0.1
Браун Джавейн 1 0.1
Шёпф Алессандро 1 0.1
Блэкмон Тристан 1 0.1
Голд Райан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Веселинович Ранко 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mender Garcia 2 0.2
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0.2
Амарилья Луис 2 (2) 0.2
Боксолл Михаэл 1 0.1
Ариага Кервин 1 0.1
Miguel Tapias 1 0.1
Чжон Сан Бин 1 0.1
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Дотсон Хассани 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 3 0
Уайт Брайан 3 0
Шёпф Алессандро 2 0
Блэкмон Тристан 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Mathias Laborda 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Голд Райан 1 0
Ali Ahmed 1 0
Браун Джавейн 1 0
Берхальтер Себастьян 1 0
Рапосо Райан 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариага Кервин 4 0
Трапп Уилл 2 0
Фрагапане Франко 2 0
Miguel Tapias 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Боксолл Михаэл 1 0
Амарилья Луис 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Миннесота Юнайтед
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

1
3
Ванкувер Уайткэпс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

2
2
Ванкувер Уайткэпс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Миннесота Юнайтед
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

3
5

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
4
40%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
4
31%
4
40%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
40%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
4
40%
1
9%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0
Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Клёб де Фут Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Торонто - Ванкувер Уайткэпс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 1:1 Вольфсбергер - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Гамбург - Ванкувер Уайткэпс 2:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
16.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Миннесота Юнайтед
 10 3 3 4 10 - 11 12
20.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
21.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
22.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
23.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
24.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
25.
Чикаго Файр
 10 2 5 3 13 - 16 11
26.
Остин
 10 2 4 4 10 - 16 10
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
7.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
11.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
12.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
13.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
14.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
15.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
16.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
17.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
18.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
19.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
20.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 6 3 0 3 7 - 7 9
4.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
8.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
16.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
17.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
18.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
19.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
20.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
21.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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