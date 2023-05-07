  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:0
Второй тайм: 57'
Остин
0'
1:0
33' Гол
Жупарич Дарио
40' Желтая карточка
Боли Франк
57' Желтая карточка
Браво Клаудио

Ход матча

33'
Жупарич Дарио
(Феррейра Эвандер)
1:0
40'
Боли Франк
 
57'
Браво Клаудио
 
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Остин
2.09
5.00
4.20
Все Коэффициенты
31
Ивачич
Альяз
29
Juan
Mosquera
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
20
Феррейра
Эвандер
44
Лориа
Марвин
7
Боли
Франк
1
Стувер
Брэд
21
Лундквист
Адам
18
Касканте
Хулио
15
Вяйсянен
Лео
17
Галлахер
Джон
8
Ринг
Александр
6
Даниэль
Перейра
11
Редес
Родни
33
Gavin
Wolff
7
Ригони
Эмилиано
9
Зардес
Гьяси
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Портленд Тимберс
Остин

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

М
1:2
М
1:0
М
3:0
М
3:1
М
4:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

37
112

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асприлья Дайрон 2 0.18
Juan Mosquera 2 0.18
Феррейра Эвандер 2 (1) 0.18
Чара Йимми 1 0.09
Паредес Кристиан 1 0.09
Nathan Fogaca 1 0.09
Боли Франк 1 0.09
Жупарич Дарио 1 0.09
Незгода Ярослав 1 0.09
Макгро Зак 1 0.09
Tega Ikoba 1 0.09
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Джон 3 0.3
Дриусси Себастьян 2 0.2
Gavin Wolff 1 0.1
Урути Максимилиано 1 0.1
Ригони Эмилиано 1 0.1
Даниэль Перейра 0 0
Фагундес Диего 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макгро Зак 5 0
Жупарич Дарио 3 0
Чара Диего 2 0
Мабьяла Ларрис 2 0
Браво Клаудио III 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Santiago Moreno 2 0
Боли Франк 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Juan Mosquera 1 0
Феррейра Эвандер 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 2 0
Ринг Александр 2 0
Вяйсянен Лео 2 0
Лима Ник 2 0
Фагундес Диего 1 0
Урути Максимилиано 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Лундквист Адам 1 0
Gavin Wolff 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
0
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

3
4
Портленд Тимберс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Остин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
4
57%
2
33%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
3
50%
76-90

Забито

13
8
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
7
54%
2
25%
76-90

Пропущено

16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
4
25%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Остин

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Остин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
7
1.5
3
6
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 10 6 2 2 17 - 7 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 10 3 5 2 13 - 8 14
16.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
17.
Портленд Тимберс
 1:0 11 4 2 5 14 - 16 14
18.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
19.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
20.
Миннесота Юнайтед
 1:2 10 3 3 4 9 - 10 12
21.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
22.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
23.
Колорадо Рэпидс
 1:0 11 2 6 3 7 - 11 12
24.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
25.
Чикаго Файр
 10 2 5 3 13 - 16 11
26.
Остин
 0:1 10 2 3 5 8 - 15 9
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 10 1 3 6 7 - 15 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 10 0 3 7 3 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
5.
Сиэтл Саундерс
 5 4 1 0 10 - 0 13
6.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
7.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
8.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 6 3 2 1 10 - 4 11
11.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
12.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
13.
Портленд Тимберс
 1:0 5 3 1 1 7 - 3 10
14.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
15.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
16.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
17.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
18.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
19.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
20.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 0:1 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 5 1 1 3 6 - 7 4
27.
Колорадо Рэпидс
 1:0 4 0 3 1 2 - 3 3
28.
Миннесота Юнайтед
 1:2 4 0 3 1 3 - 4 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 1:2 6 3 0 3 6 - 6 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:0 7 2 3 2 5 - 8 9
5.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
8.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
16.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
17.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
18.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
19.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 4 0 3 1 3 - 4 3
20.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
21.
Остин
 0:1 5 1 0 4 2 - 9 3
22.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
23.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
24.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
25.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:1 5 0 2 3 1 - 8 2
27.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
28.
Спортинг Канзас-Сити
 6 0 2 4 2 - 8 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 59'
    Ригони Эмилиано сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    59'
    Г О О О О Л - Джон Галлахер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    57'
    Браво Клаудио III получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    40'
    Боли Франк получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Феррейра Эвандер сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Портленд Тимберс
Ничья
Остин
2.09
5.00
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Портленд Тимберс 1:0 Остин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Портленд Тимберс
Остин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 