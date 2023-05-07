Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:0
Второй тайм: 57'
Ход матча
33'
40'
57'
31
Ивачич
Альяз
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
15
Вяйсянен
Лео
11
Редес
Родни
33
Gavin
Wolff
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиПолузащитник
- Нападающий
-
-
39 Tyler Clegg
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Редес РодниПолузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
29 Брюин УиллНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Портленд Тимберс
Остин
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
37
112
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асприлья Дайрон
|2
|0.18
|Juan Mosquera
|2
|0.18
|Феррейра Эвандер
|2 (1)
|0.18
|Чара Йимми
|1
|0.09
|Паредес Кристиан
|1
|0.09
|Nathan Fogaca
|1
|0.09
|Боли Франк
|1
|0.09
|Жупарич Дарио
|1
|0.09
|Незгода Ярослав
|1
|0.09
|Макгро Зак
|1
|0.09
|Tega Ikoba
|1
|0.09
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Джон
|3
|0.3
|Дриусси Себастьян
|2
|0.2
|Gavin Wolff
|1
|0.1
|Урути Максимилиано
|1
|0.1
|Ригони Эмилиано
|1
|0.1
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Фагундес Диего
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|5
|0
|Жупарич Дарио
|3
|0
|Чара Диего
|2
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Браво Клаудио III
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Santiago Moreno
|2
|0
|Боли Франк
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Juan Mosquera
|1
|0
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|2
|0
|Ринг Александр
|2
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Лима Ник
|2
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Урути Максимилиано
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Остин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
0
Портленд Тимберс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Остин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
3
4
Портленд Тимберс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Остин
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
1
13%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
1
33%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
6
0 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
4
57%
2
33%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
2
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
2
15%
3
50%
76-90
Забито
13
8
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
15%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
1
13%
61-75
7
54%
2
25%
76-90
Пропущено
16
14
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
4
25%
1
7%
31-45
4
25%
2
14%
46-60
4
25%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1
Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Торонто - Портленд Тимберс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 1:4 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 3:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 1:2 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Атланта Юнайтед 2:1
Остин
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0
Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0 Остин - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Остин - Интер Майами 2:2 Остин - Сакраменто Репаблик 1:1 Остин - Луисвилл Сити 4:1 Остин - Эль Пасо 5:0 Цинциннати - Остин 3:2 Филадельфия Юнион - Остин 3:2 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Даллас 2:1 Остин - Реал Солт-Лейк 2:2
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Остин
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Остин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
24
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
54
37
36
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|17 - 7
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|22 - 12
|19
|5.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|9.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|15.
|2:1
|10
|3
|5
|2
|13 - 8
|14
|16.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|17.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|18.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|19.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|20.
|1:2
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|22.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|23.
|1:0
|11
|2
|6
|3
|7 - 11
|12
|24.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|25.
|10
|2
|5
|3
|13 - 16
|11
|26.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|27.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
|28.
|0:1
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|29.
|10
|0
|3
|7
|3 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 0
|13
|6.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|7.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|8.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|9.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|10.
|2:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|11.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|12.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|13.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|14.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|15.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|16.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|17.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|18.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|20.
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|22.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|23.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|24.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|25.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|26.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|27.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|28.
|1:2
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|29.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|3.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 8
|9
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|17.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|18.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|19.
|2:1
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|20.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|21.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 9
|3
|22.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|23.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|24.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|25.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|26.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|27.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|28.
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|29.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5