Тур: 31. Стадион: Казимеж Гурски. Главный судья: Ласык Петр
0:0
Конец матча
Ход матча
77
Томасик
Пётр
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Томасик ПётрЗащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
-
11 Гашек МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Стано Павол
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
История личных встреч
Висла Плоцк
Сталь Мелец
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.5
Среднее время на гол
54
180
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Висла Плоцк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Давид
|9 (1)
|0.29
|Вольски Рафал
|7 (1)
|0.23
|Секульски Лукаш
|5
|0.16
|Колар Марко
|4
|0.13
|Damian Warchol
|3
|0.1
|Валло Кристиан
|2
|0.06
|Швох Матеуш
|2
|0.06
|Коцыля Давид
|2
|0.06
|Левандовски Матеуш II
|2
|0.06
|Расак Дамиан
|1
|0.03
|Кривоцюк Антон
|1
|0.03
|Павляк Александр
|1
|0.03
|Фурман Доминик
|0
|0
|Томасик Пётр
|0
|0
|Лесняк Филип
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.29
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.13
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.13
|Саппинен Рауно
|3
|0.1
|Матрас Матеуш
|2
|0.06
|Мак Матеуш
|2
|0.06
|Крук Камиль
|2
|0.06
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Карточки
Висла Плоцк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томасик Пётр
|7
|0
|Вольски Рафал
|5
|1
|Швох Матеуш
|6
|0
|Жезничак Якуб
|4
|1
|Фурман Доминик
|5
|0
|Капюади Стив
|3
|1
|Хжановски Адам
|4
|0
|Расак Дамиан
|4
|0
|Лесняк Филип
|3
|0
|Градецки Бартломей
|3
|0
|Секульски Лукаш
|2
|0
|Кривоцюк Антон
|2
|0
|Павляк Александр
|2
|0
|Bartosz Spiaczka
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Альварес Давид
|1
|0
|Валло Кристиан
|1
|0
|Michal Mokrzycki
|1
|0
|Михальски Дамян
|1
|0
|Коцыля Давид
|1
|0
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|Jakub Szymanski
|1
|0
|Igor Drapinski
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Крук Камиль
|5
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Результаты матчей
Висла Плоцк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сталь Мелец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
6
8
Висла Плоцк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сталь Мелец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
7
Волевые поражения
11
15
Висла Плоцк
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
19% (6)
29% (9)
Сталь Мелец
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)
Сухие победы
10
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
25
8
Волевые поражения
17
23
Голы по времени матча
Забито
22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
7
37%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90
Пропущено
14
23
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
4
29%
3
13%
76-90
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
15%
3
19%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
7
26%
2
13%
61-75
4
15%
7
44%
76-90
Забито
40
34
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
4
10%
5
15%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
9
23%
9
26%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
25%
4
12%
76-90
Пропущено
41
39
14 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
4
10%
7
18%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
5
12%
4
10%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
11
27%
7
18%
61-75
8
20%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Висла Плоцк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0
Результаты матчей
Висла Плоцк
Сталь Мелец
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
12 раз 39%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Висла Плоцк
Сталь Мелец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
610
510
214
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
411
79
213
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
238
Больше Меньше
1912
1021
1219
427
328
229
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9