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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Ласык Петр
Висла Плоцк
0:0
Конец матча
Сталь Мелец
0'
2' Желтая карточка
Вольски Рафал
90'+5
1
Каминьски
Кжиштоф
89
Павляк
Александр
25
Жезничак
Якуб
3
Капюади
Стив
77
Томасик
Пётр
8
Фурман
Доминик
23
Лесняк
Филип
9
Коцыля
Давид
14
Швох
Матеуш
10
Вольски
Рафал
20
Секульски
Лукаш
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
23
Гетингер
Крыстян
5
Вальехо
Алекс
18
Piotr
Wlazlo
10
Мак
Матеуш
7
Доманьски
Мацей
92
Цепеля
Бартломей
Висла Плоцк
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Висла Плоцк
Сталь Мелец

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
3:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.5

Среднее время на гол

54
180

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Давид 9 (1) 0.29
Вольски Рафал 7 (1) 0.23
Секульски Лукаш 5 0.16
Колар Марко 4 0.13
Damian Warchol 3 0.1
Валло Кристиан 2 0.06
Швох Матеуш 2 0.06
Коцыля Давид 2 0.06
Левандовски Матеуш II 2 0.06
Расак Дамиан 1 0.03
Кривоцюк Антон 1 0.03
Павляк Александр 1 0.03
Фурман Доминик 0 0
Томасик Пётр 0 0
Лесняк Филип 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.29
Доманьски Мацей 4 (1) 0.13
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.13
Саппинен Рауно 3 0.1
Матрас Матеуш 2 0.06
Мак Матеуш 2 0.06
Крук Камиль 2 0.06
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Маж Пшемыслав 0 0

Карточки

Висла Плоцк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томасик Пётр 7 0
Вольски Рафал 5 1
Швох Матеуш 6 0
Жезничак Якуб 4 1
Фурман Доминик 5 0
Капюади Стив 3 1
Хжановски Адам 4 0
Расак Дамиан 4 0
Лесняк Филип 3 0
Градецки Бартломей 3 0
Секульски Лукаш 2 0
Кривоцюк Антон 2 0
Павляк Александр 2 0
Bartosz Spiaczka 1 0
Шулек Мартин 1 0
Альварес Давид 1 0
Валло Кристиан 1 0
Michal Mokrzycki 1 0
Михальски Дамян 1 0
Коцыля Давид 1 0
Левандовски Матеуш II 1 0
Jakub Szymanski 1 0
Igor Drapinski 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Крук Камиль 5 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Цепеля Бартломей 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0

Результаты матчей

Висла Плоцк
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
56% (9)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сталь Мелец
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

6
8
Висла Плоцк
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сталь Мелец
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
7

Волевые поражения

11
15
Висла Плоцк
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
42% (13)
42% (13)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (16)
19% (6)
29% (9)
Сталь Мелец
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
35% (11)
39% (12)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

25
8

Волевые поражения

17
23

Голы по времени матча

Забито

22
19
8 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 7
11 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
9%
4
21%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
7
37%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
4
18%
3
16%
61-75
6
27%
1
5%
76-90

Пропущено

14
23
3 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
0
0%
4
17%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
2
14%
3
13%
31-45
3
21%
6
26%
46-60
4
29%
5
22%
61-75
4
29%
3
13%
76-90

Забито

18
15
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 22
2
11%
1
7%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
3
17%
3
20%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
22%
3
20%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
15%
3
19%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
19%
46-60
7
26%
2
13%
61-75
4
15%
7
44%
76-90

Забито

40
34
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 17
18 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
4
10%
5
15%
1-15
6
15%
3
9%
16-30
9
23%
9
26%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
4
10%
7
21%
61-75
10
25%
4
12%
76-90

Пропущено

41
39
14 В 1-м тайме 13
27 Во 2-м тайме 26
12 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 23
4
10%
7
18%
1-15
5
12%
2
5%
16-30
5
12%
4
10%
31-45
8
20%
9
23%
46-60
11
27%
7
18%
61-75
8
20%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Висла Плоцк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Легия - Висла Плоцк 2:0 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Пяст - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Заглембе Любин 2:0
Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1 Висла Плоцк - Погонь Седльце 2:1 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Висла Плоцк - Варта Познань 1:0 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Висла Плоцк 1:0 Штурм - Висла Плоцк 1:1 Висла Плоцк - Михаловце 0:2 Вождовац - Висла Плоцк 3:3 Висла Плоцк - Висла Краков 1:5 Висла Плоцк - Ягилония 3:1 Гарбарния Краков - Висла Плоцк 2:1
Сталь Мелец
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0

Результаты матчей

Висла Плоцк
Сталь Мелец

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:2
5 раз 16%
0:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
0
12 раз 39%
2
9 раз 29%
1
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Висла Плоцк
Сталь Мелец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
5
10
2
14
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
7
9
2
13
2.5
1
15
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
8
0.5
Больше Меньше
19
12
10
21
1.5
12
19
4
27
2.5
3
28
2
29
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
4.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
14.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
15.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
7.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
8.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    2'
    Вольски Рафал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Висла Плоцк 0:0 Сталь Мелец онлайн

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