Тур: 6.
1:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМоро Насиру
44' Желтая карточкаElias Lindell
0:1
60' ГолAdam Bark
1:1
82' ГолВидьеског Исак
1:2
90' ГолСегер Давид
90' Желтая карточкаEmil Bellander
90'+6
Ход матча
12'
44'
60'
0:1
82'
1:1
90'
1:2
90'
17
Рхосе
Лукас
14
Mikael
Moerk
20
Adam
Bark
30
Samuel
Dahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рхосе ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Mikael MoerkПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 David Frisk
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Adam BarkПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Samuel DahlПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Amar Dzevlan
-
-
11 Adi Fisic
-
19 Malik Mokede
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Сковде АИК
Эребру
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
180
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Hugo Engstroem
|1
|0.17
|Emil Bellander
|1
|0.17
|Filip Schyberg
|1
|0.17
|Видьеског Исак
|1
|0.17
|Yoann Fellrath
|1
|0.17
|Рхосе Лукас
|0
|0
|Броман Густав
|0
|0
|Elmar Abraham
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|2
|0.33
|Андрессон Аксель
|1
|0.17
|Adam Bark
|1
|0.17
|Валкер Кевин
|0
|0
|Ларссон Джейк
|0
|0
|Samuel Dahl
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hampus Soederstroem
|1
|1
|Elias Lindell
|2
|0
|Filip Schyberg
|1
|0
|Рхосе Лукас
|1
|0
|Маттссон Линус
|1
|0
|Oscar Lennerskog
|1
|0
|Elmar Abraham
|1
|0
|Yoann Fellrath
|1
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Моро Насиру
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
3
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
3
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
3
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2
Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0
Результаты матчей
Сковде АИК
Эребру
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
14
14
14
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|4
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3