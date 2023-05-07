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Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Сковде АИК
1:2
Конец матча
Эребру
0'
12' Желтая карточка
Моро Насиру
44' Желтая карточка
Elias Lindell
0:1
60' Гол
Adam Bark
1:1
82' Гол
Видьеског Исак
1:2
90' Гол
Сегер Давид
90' Желтая карточка
Emil Bellander
90'+6
1
Marcus
Froejd
22
Elias
Lindell
3
Filip
Schyberg
4
Башич
Алдин
17
Рхосе
Лукас
13
Hugo
Engstroem
10
Elmar
Abraham
8
Oscar
Lennerskog
14
Mikael
Moerk
9
Yoann
Fellrath
7
Darrell
Kamdem
Tibell
1
Эскелинен
Виллиам
15
Бергмарк
Никлас
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
20
Adam
Bark
22
Lucas
Shlimon
8
Валкер
Кевин
30
Samuel
Dahl
7
Сегер
Давид
48
Миллескуг
Ноэль
12
Ларссон
Джейк
Сковде АИК
4-4-2
Эребру
3-4-3

История личных встреч

Сковде АИК
Эребру

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
0:1
С
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
180

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Hugo Engstroem 1 0.17
Emil Bellander 1 0.17
Filip Schyberg 1 0.17
Видьеског Исак 1 0.17
Yoann Fellrath 1 0.17
Рхосе Лукас 0 0
Броман Густав 0 0
Elmar Abraham 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 2 0.33
Андрессон Аксель 1 0.17
Adam Bark 1 0.17
Валкер Кевин 0 0
Ларссон Джейк 0 0
Samuel Dahl 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hampus Soederstroem 1 1
Elias Lindell 2 0
Filip Schyberg 1 0
Рхосе Лукас 1 0
Маттссон Линус 1 0
Oscar Lennerskog 1 0
Elmar Abraham 1 0
Yoann Fellrath 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Shlimon 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Моро Насиру 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Эребру
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Эребру
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

0
3
Сковде АИК
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Эребру
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
3
100%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
3
100%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Сковде АИК - Браге 0:0 Эстерсунд - Сковде АИК 2:1 Ландскруна - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Йёнчёпинг 3:3
Утсиктенс - Сковде АИК 1:0 Сковде АИК - Вернаму 0:2 Сковде АИК - Карлштад 1:1 Троллхаттен - Сковде АИК 2:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Сковде АИК - Далкурд 2:2 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Браге - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Норрбю - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Сирианска Эскильстуна 4:0 Вестерос - Сковде АИК 4:1 Хальмстад - Сковде АИК 3:2 Интер Стокгольм - Сковде АИК 0:2
Эребру
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Эребру - Сирианска Эскильстуна 3:0 Вестерос - Эребру 3:0 Эребру - Браге 0:2 Эребру - Эстерсунд 0:0
Йёнчёпинг - Эребру 0:0 Сириус - Эребру 2:2 Эребру - Отвидаберг 5:0 Эребру - Мотала 4:0 Эребру - Йёнчёпинг 1:1 Браге - Эребру 1:1 Эребру - Эребру Сюрианска 2:0 Йёнчёпинг - Эребру 1:1 Эребру - Ландскруна 2:2 Хальмстад - Эребру 0:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Эребру - Далкурд 1:3 Сирианска Эскильстуна - Эребру 0:1 Эребру - Вестерос 5:2 Эстерсунд - Эребру 2:0 Эребру - Норрбю 0:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Эребру

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
4.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
5.
ГАИС
 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
11.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
14.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
7.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
9.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
15.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
15.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
ГАИС Линдберг Юлиус 4
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Elias Lindell получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • Желтая карточка
      12'
      Nasiru Moro получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сковде АИК 1:2 Эребру онлайн

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