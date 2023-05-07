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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Mikkel Redder
Люнгбю
2:1
Перерыв
Митьюлланд
0'
1:0
2' Гол
Чуквуани Точи
1:1
13' Гол
Гартенманн Стефан
2:1
32' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
40' Желтая карточка
Кнудсен Петур

Ход матча

2'
Чуквуани Точи
(Финнссон Кольбейн)
1:0
13'
1:1
Гартенманн Стефан
(Исаксен Густав)
32'
Магнуссон Сайвар-Атли
(Lucas Boel Hey)
2:1
40'
Кнудсен Петур
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 88 Количество передач 150
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Митьюлланд
3.90
3.80
6.50
Все Коэффициенты
16
Mads
Kikkenborg
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
29
Lucas
Boel
Hey
24
Tobias
Storm
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
20
Финнссон
Кольбейн
26
Гюткьяер
Фредерик
8
Кнудсен
Петур
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
8
Олссон
Кристоффер
58
Симсир
Араль
11
Исаксен
Густав
74
Брумадо
Жуниор
Люнгбю
3-5-2
Митьюлланд
4-3-1-2

История личных встреч

Люнгбю
Митьюлланд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:3
СД
3:3
СД
2:0
СД
1:0
СД
2:0
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
0:3
СД
2:2
СД
1:1
СД
1:0
СД
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
4:4
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

13
18

Голов в среднем за матч

1.44
1.5

Среднее время на гол

62
60

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.42
1.56

Среднее время на гол

63
57

Всего голов

30
32

Голов в среднем за матч

1.43
1.52

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
59

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магнуссон Сайвар-Атли 6 0.21
Гюткьяер Фредерик 4 0.14
Йоргенсен Каспер 4 0.14
Финнбогасон Альфред 3 0.11
Mathias Kristensen2 2 (2) 0.07
Чорлу Резан 2 0.07
Нильсен Эмиль 2 0.07
Финнссон Кольбейн 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Кнудсен Петур 1 0.04
Риис Кристиан 1 0.04
Чуквуани Точи 1 0.04
Хамалайнен Брайан 0 0
Теллуфсен Расмус 0 0
Коструп Магнус 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Lucas Boel Hey 0 0
Sanders Ngabo 0 0
William Kumado 0 0
Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 13 0.46
Дрейер Андерс 8 (1) 0.29
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.14
Олссон Кристоффер 3 0.11
Систо Пионе 3 0.11
Каба Сори 2 0.07
Гартенманн Стефан 2 0.07
Симсир Араль 1 0.04
Далсгор Хенрик 1 0.04
Жуниньо 1 0.04
Дюр Николас 1 0.04
Чилуфя Эдвард 1 0.04
Ашур Имам 1 0.04
Фредерик Хейсельберг 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Паулиньо VI 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромер Марсель 7 0
Чуквуани Точи 6 0
Винтер Каспер 6 0
Бьеллан Андреас 5 0
Гюткьяер Фредерик 4 0
Магнуссон Сайвар-Атли 4 0
Вестергорд Магнус 4 0
Mathias Kristensen2 4 0
Lucas Boel Hey 4 0
Грегор Паскаль 3 0
Чорлу Резан 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Летсерт Тимо 2 0
Нильсен Эмиль 2 0
Коструп Магнус 2 0
Кнудсен Петур 1 0
Риис Кристиан 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Mads Kikkenborg 1 0
Gustav Mortensen 1 0
Freyr Alexandersson 1 0
Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Митьюлланд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

9
11
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Митьюлланд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
13

Волевые поражения

11
11
Люнгбю
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Митьюлланд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

16
16

Волевые поражения

20
22

Голы по времени матча

Забито

12
27
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
17%
8
30%
30%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
3
25%
7
26%
61-75
2
17%
3
11%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
6
30%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
3
15%
4
29%
76-90

Забито

14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
2
14%
76-90

Пропущено

22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90

Забито

26
41
10 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
3
12%
10
24%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
8
20%
61-75
7
27%
5
12%
76-90

Пропущено

42
32
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
5
16%
16-30
4
10%
8
25%
31-45
9
21%
6
19%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
9
21%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0

Результаты матчей

Люнгбю
Митьюлланд

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Митьюлланд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
4
3
10
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
8
5
2
12
2.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
11
0.5
Больше Меньше
21
6
7
20
1.5
11
16
3
24
2.5
7
20

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:2 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 1:0 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 0:1 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 2:1 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 1:0 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 0:1 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 1:2 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 2:1 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 1:2 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 1:0 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 0:1 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 2:1 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    47'
    Кнудсен Петур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 47'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Люнгбю
  • 47'
    Брумадо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Брумадо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 46'
    Митьюлланд пытается что-то создать.
  • 46'
    Тактическая замена. Бьеллан Андреас уходит с поля и его заменяет Хамалайнен Брайан
  • 46'
    Тактическая замена. Серенсен Оливер уходит с поля и его заменяет Гигович Армин
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Это был отличный перфоманс от команды Люнгбю, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Люнгбю: 46%, Митьюлланд: 54%.
  • 47'
    Lucas Hey из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Кнудсен Петур ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Гартенманн Стефан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
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    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Митьюлланд
    3.90
    3.80
    6.50
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    Где смотреть матч Люнгбю 2:1 Митьюлланд онлайн

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