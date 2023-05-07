Тур: 28. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Mikkel Redder
2:1
Перерыв
0'
1:0
2' ГолЧуквуани Точи
1:1
13' ГолГартенманн Стефан
2:1
32' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
40' Желтая карточкаКнудсен Петур
Ход матча
2'
13'
32'
40'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
88 Количество передач 150
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
24
Tobias
Storm
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Чорлу РезанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Бизоза ПарфеПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Тюкосен МадсЗащитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Люнгбю
Митьюлланд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
18
Голов в среднем за матч
1.44
1.5
Среднее время на гол
62
60
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.42
1.56
Среднее время на гол
63
57
Всего голов
30
32
Голов в среднем за матч
1.43
1.52
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
59
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магнуссон Сайвар-Атли
|6
|0.21
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0.14
|Йоргенсен Каспер
|4
|0.14
|Финнбогасон Альфред
|3
|0.11
|Mathias Kristensen2
|2 (2)
|0.07
|Чорлу Резан
|2
|0.07
|Нильсен Эмиль
|2
|0.07
|Финнссон Кольбейн
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Кнудсен Петур
|1
|0.04
|Риис Кристиан
|1
|0.04
|Чуквуани Точи
|1
|0.04
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Теллуфсен Расмус
|0
|0
|Коструп Магнус
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Lucas Boel Hey
|0
|0
|Sanders Ngabo
|0
|0
|William Kumado
|0
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исаксен Густав
|13
|0.46
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.29
|Феррейра Эвандер
|4 (3)
|0.14
|Олссон Кристоффер
|3
|0.11
|Систо Пионе
|3
|0.11
|Каба Сори
|2
|0.07
|Гартенманн Стефан
|2
|0.07
|Симсир Араль
|1
|0.04
|Далсгор Хенрик
|1
|0.04
|Жуниньо
|1
|0.04
|Дюр Николас
|1
|0.04
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.04
|Ашур Имам
|1
|0.04
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0.04
|Святченко Эрик
|0
|0
|Андерссон Йоэль
|0
|0
|Шарлес
|0
|0
|Паулиньо VI
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромер Марсель
|7
|0
|Чуквуани Точи
|6
|0
|Винтер Каспер
|6
|0
|Бьеллан Андреас
|5
|0
|Гюткьяер Фредерик
|4
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|4
|0
|Mathias Kristensen2
|4
|0
|Lucas Boel Hey
|4
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чорлу Резан
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Летсерт Тимо
|2
|0
|Нильсен Эмиль
|2
|0
|Коструп Магнус
|2
|0
|Кнудсен Петур
|1
|0
|Риис Кристиан
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Mads Kikkenborg
|1
|0
|Gustav Mortensen
|1
|0
|Freyr Alexandersson
|1
|0
Митьюлланд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Святченко Эрик
|6
|0
|Тюкосен Мадс
|6
|0
|Феррейра Эвандер
|4
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|1
|Брумадо Жуниор
|2
|1
|Олссон Кристоффер
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|3
|0
|Каба Сори
|3
|0
|Исаксен Густав
|3
|0
|Паулиньо VI
|3
|0
|Жуниньо
|1
|1
|Лоссль Йонас
|2
|0
|Андерссон Йоэль
|2
|0
|Шарлес
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Дрейер Андерс
|1
|0
|Дюр Николас
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Фредерик Хейсельберг
|1
|0
|Бак Виктор
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Митьюлланд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
9
11
Люнгбю
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Митьюлланд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
13
Волевые поражения
11
11
Люнгбю
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (10)
22% (6)
41% (11)
Митьюлланд
75%
25%
12 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (12)
41% (11)
15% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
16
16
Волевые поражения
20
22
Голы по времени матча
Забито
12
27
6 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 16
2
17%
8
30%
30%
1-15
2
17%
3
11%
16-30
2
17%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
3
25%
7
26%
61-75
2
17%
3
11%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
6
30%
2
14%
1-15
1
5%
1
7%
16-30
2
10%
4
29%
31-45
6
30%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
3
15%
4
29%
76-90
Забито
14
14
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
19 Не забивали 17
1
7%
2
14%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
4
29%
46-60
2
14%
1
7%
61-75
5
36%
2
14%
76-90
Пропущено
22
18
9 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
4
22%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
4
22%
46-60
4
18%
2
11%
61-75
6
27%
4
22%
76-90
Забито
26
41
10 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
3
12%
10
24%
1-15
3
12%
6
15%
16-30
4
15%
5
12%
31-45
4
15%
7
17%
46-60
5
19%
8
20%
61-75
7
27%
5
12%
76-90
Пропущено
42
32
18 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 19
8
19%
2
6%
1-15
6
14%
5
16%
16-30
4
10%
8
25%
31-45
9
21%
6
19%
46-60
6
14%
3
9%
61-75
9
21%
8
25%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ольборг - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 2:2 Люнгбю - Хорсенс 2:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Люнгбю - Силькеборг 1:1 Люнгбю - Хорсенс 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Люнгбю - Брондбю 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Ульсан Хёндэ - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Кальмар - Люнгбю 0:3 Люнгбю - Фремад Амагер 5:0 Люнгбю - Видовре 3:2 Люнгбю - Оденсе 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Копенгаген - Люнгбю 3:0 Люнгбю - Орхус 0:1
Митьюлланд
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0
Результаты матчей
Люнгбю
Митьюлланд
Точный счет
1:1
4 раза 31%
0:2
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
6 раз 22%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
3 раза 11%
2:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 41%
1
9 раз 33%
2
4 раза 15%
3
3 раза 11%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
3
5 раз 19%
2
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Митьюлланд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
104
310
311
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
112
410
85
212
67
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1611
Больше Меньше
216
720
1116
324
720
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|1:0
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|0:1
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|2:1
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|2:1
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|2:1
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7