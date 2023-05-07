Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Паулиньо VI оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Паулиньо VI создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

91' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

91' Тактическая замена. Далсгор Хенрик уходит с поля и его заменяет Виктор Бак

90' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Lucas Hey выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

89' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

88' Паулиньо VI из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Удар от ворот произведет Митьюлланд

87' Финнссон Кольбейн получил желтую карточку от судьи

86' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Удар от ворот произведет Люнгбю

86' Гигович Армин не смог попасть в створ ударом издали

85' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Гюткьяер Фредерик получает желтую карточку за неспортивное поведение

83' Хамалайнен Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Исаксен Густав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Отличную игру провел сегодня Lucas Hey ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

83' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Чилуфя Эдвард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хамалайнен Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Фредерик Хейсельберг получил желтую карточку от судьи

78' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

77' Фредерик Хейсельберг нанес удар головой, но Мэдс Киккенборг спокойно отбил мяч.

77' Далсгор Хенрик из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Магнуссон Сайвар-Атли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Хорошую попытку сделал Гюткьяер Фредерик . Удар в створ, но вратарь начеку

75' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

74' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Гигович Армин из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Арал Симсир уходит с поля и его заменяет Фредерик Хейсельберг

73' Тактическая замена. Emiliano Martinez уходит с поля и его заменяет Шарлес

68' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

66' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

66' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

65' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Emiliano Martinez выиграл воздушное противоборство у Ромер Марсель

63' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

61' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Люнгбю

59' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Люнгбю

57' Магнуссон Сайвар-Атли из команды Люнгбю получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Йонас Лессль все предвидел и спас команду!

57' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

56' Удар от ворот произведет Люнгбю

56' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Жуниньо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Tobias Storm выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе

55' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мэдс Киккенборг взял и забрал мяч на выходе

53' Кнудсен Петур нанес удар головой, но Йонас Лессль спокойно отбил мяч.

53' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Жуниньо получил желтую карточку от судьи

52' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Гюткьяер Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Чуквуани Точи выиграл воздушное противоборство у Арал Симсир.

51' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хамалайнен Брайан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Арал Симсир из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Матч возобновится спорным мячом

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Кнудсен Петур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Люнгбю

47' Брумадо Жуниор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Брумадо Жуниор создает голевую возможность для своего партнера по команде.