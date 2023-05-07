Тур: 28. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jonas Hansen
0:1
Перерыв
Ход матча
29'
33'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
29
Энгель
Лукас
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Энгель ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Андэрс ДахлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Муколли АгонПолузащитник
-
18 Ювара МусаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Силькеборг
Оденсе
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
35 матчей
22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед
Первый тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.33
1.06
Среднее время на гол
67
85
Всего голов
24
21
Голов в среднем за матч
1.41
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
48
39
Голов в среднем за матч
1.37
1.11
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
65
80
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|0.36
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|6
|0.21
|Хелениус Никлас
|5
|0.18
|Валлис Николай
|3
|0.11
|Сонне Оливер
|3
|0.11
|Сальквист Тобиас
|2
|0.07
|Энгель Лукас
|1
|0.04
|Клинг Андерс
|1
|0.04
|Тенгстедт Сёрен
|1
|0.04
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0.04
|Линд Александр
|1
|0.04
|Маттссон Пелле
|1
|0.04
|Буш Александер Магнус
|1
|0.04
|Карстенсен Расмус
|0
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|8 (2)
|0.29
|Сабби Эммануэль
|5
|0.18
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|5 (1)
|0.18
|Жебали Иссам
|4 (1)
|0.14
|Yankubah Minteh
|3
|0.11
|Скюття Наатан
|2
|0.07
|Тонгья Франко
|2
|0.07
|Charly Horneman
|1
|0.04
|Bjoern Paulsen
|1
|0.04
|Манне Аласана
|1
|0.04
|Тверсков Йеппе
|1
|0.04
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0.04
|Мустафич Ален
|1
|0.04
|Гигович Армин
|1
|0.04
|Эстрём Робин
|1
|0.04
|Свеннсен Сандер
|0
|0
|Муколли Агон
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|1
|Энгель Лукас
|3
|0
|Клинг Андерс
|3
|0
|Сонне Оливер
|3
|0
|Феликс Йоэль
|2
|0
|Бринк Марк
|2
|0
|Каалунд Ларсен Мадс
|2
|0
|Клиттен Лукас
|2
|0
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Ларсен Николай
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Буш Александер Магнус
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aske Adelgaard
|3
|2
|Тверсков Йеппе
|6
|0
|Yankubah Minteh
|6
|0
|Mihajlo Ivancevic
|3
|1
|Хансен Мартин
|4
|0
|Bjoern Paulsen
|4
|0
|Манне Аласана
|3
|0
|Мадс Фрокьяер-Йенсен
|3
|0
|Тонгья Франко
|3
|0
|Гигович Армин
|1
|1
|Кадри Башким
|2
|0
|Сабби Эммануэль
|2
|0
|Микельсон Николас
|2
|0
|Кинг Джоэл
|2
|0
|Gustav Grubbe
|2
|0
|Jakob Martinsen
|2
|0
|Жебали Иссам
|1
|0
|Трандарсон Арон-Элис
|1
|0
|Фенгер Макс
|1
|0
|Charly Horneman
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
10
9
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Оденсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
15
14
Волевые поражения
12
15
Силькеборг
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (14)
26% (7)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Оденсе
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
19
18
Волевые поражения
22
24
Голы по времени матча
Забито
19
18
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
2
11%
4
22%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
5
28%
31-45
4
21%
3
17%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
21%
2
11%
76-90
Пропущено
24
27
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
17%
2
7%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
17%
6
22%
31-45
5
21%
6
22%
46-60
4
17%
5
19%
61-75
5
21%
5
19%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
17 Не забивали 15
4
22%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
7
37%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
6
33%
4
21%
76-90
Пропущено
22
20
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
32%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90
Забито
37
37
16 В 1-м тайме 21
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
6
16%
6
16%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
6
16%
12
32%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
10
27%
6
16%
76-90
Пропущено
46
47
23 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 21
11
24%
6
13%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
9
20%
9
19%
46-60
6
13%
9
19%
61-75
8
17%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2
Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2
Результаты матчей
Силькеборг
Оденсе
Точный счет
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
2
10 раз 37%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
76
59
310
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
94
68
85
113
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
216
1314
1314
423
324
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|27
|13
|7
|7
|40 - 29
|46
|4.
|27
|12
|7
|8
|29 - 22
|43
|5.
|27
|10
|10
|7
|36 - 35
|40
|6.
|27
|10
|6
|11
|35 - 43
|36
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|1:0
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|0:1
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|2:1
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|13
|6
|3
|4
|14 - 14
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|16 - 12
|20
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|0:1
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|1:2
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|2:1
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|13
|6
|2
|5
|20 - 14
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
|6.
|13
|4
|3
|6
|14 - 18
|15
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|1:0
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|0:1
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|2:1
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7