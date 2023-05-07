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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Силькеборг
0:1
Конец матча
Оденсе
0'
29' Желтая карточка
Yankubah Minteh
0:1
33' Гол
Сабби Эммануэль
62' Желтая карточка
Клинг Андерс
63' Желтая карточка
Хансен Мартин
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Буш Александер Магнус
90'+5

Ход матча

29'
 
Gustav Grubbe
Bjoern Paulsen
29'
 
Yankubah Minteh
33'
0:1
Сабби Эммануэль
62'
Клинг Андерс
 
63'
 
Хансен Мартин
64'
Буш Александер Магнус
 
69'
Куск Каспер
Клинг Андерс
 
69'
Тенгстедт Сёрен
Йоргенсен Себастьян Винтер
 
69'
 
Трандарсон Арон-Элис
Мустафич Ален
70'
 
Jakob Martinsen
Yankubah Minteh
79'
Оггесен Андреас
Энгель Лукас
 
79'
Кристенсен Лассе
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
79'
Линд Александр
Адамсен Тонни
 
90'
 
Тонгья Франко
Микельсон Николас
90'
 
Charly Horneman
Сабби Эммануэль

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 536 Количество передач 403
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
29
Энгель
Лукас
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
27
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
21
Клинг
Андерс
23
Адамсен
Тонни
1
Хансен
Мартин
2
Микельсон
Николас
4
Bjoern
Paulsen
28
Tobias
Slotsager
16
Шельвик
Йорген
6
Тверсков
Йеппе
24
Мустафич
Ален
11
Сабби
Эммануэль
29
Мадс
Фрокьяер-Йенсен
30
Yankubah
Minteh
9
Кадри
Башким
Силькеборг
4-3-2-1
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

Силькеборг
Оденсе

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
69.2%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

35 матчей

22.9%
42.9%
34.2%
8 побед 15 ничьих 12 побед

Первый тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.4%
40%
28.6%
11 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

СД
2:0
СД
1:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
6:0
СД
1:1
СД
0:3
СД
1:2
СД
1:0
СД
2:1
СД
3:1
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:0
ТМС
1:1
СД
3:3
СД
0:2
СД
0:1
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
1:3
ТМС
3:1
СЛ
0:0
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
3:1
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.33
1.06

Среднее время на гол

67
85

Всего голов

24
21

Голов в среднем за матч

1.41
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

48
39

Голов в среднем за матч

1.37
1.11

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

65
80

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.36
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.21
Хелениус Никлас 5 0.18
Валлис Николай 3 0.11
Сонне Оливер 3 0.11
Сальквист Тобиас 2 0.07
Энгель Лукас 1 0.04
Клинг Андерс 1 0.04
Тенгстедт Сёрен 1 0.04
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.04
Линд Александр 1 0.04
Маттссон Пелле 1 0.04
Буш Александер Магнус 1 0.04
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 8 (2) 0.29
Сабби Эммануэль 5 0.18
Мадс Фрокьяер-Йенсен 5 (1) 0.18
Жебали Иссам 4 (1) 0.14
Yankubah Minteh 3 0.11
Скюття Наатан 2 0.07
Тонгья Франко 2 0.07
Charly Horneman 1 0.04
Bjoern Paulsen 1 0.04
Манне Аласана 1 0.04
Тверсков Йеппе 1 0.04
Трандарсон Арон-Элис 1 0.04
Мустафич Ален 1 0.04
Гигович Армин 1 0.04
Эстрём Робин 1 0.04
Свеннсен Сандер 0 0
Муколли Агон 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Клинг Андерс 4 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Валлис Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aske Adelgaard 3 2
Тверсков Йеппе 6 0
Yankubah Minteh 6 0
Хансен Мартин 5 0
Mihajlo Ivancevic 3 1
Bjoern Paulsen 4 0
Манне Аласана 3 0
Мадс Фрокьяер-Йенсен 3 0
Тонгья Франко 3 0
Гигович Армин 1 1
Кадри Башким 2 0
Сабби Эммануэль 2 0
Микельсон Николас 2 0
Кинг Джоэл 2 0
Gustav Grubbe 2 0
Jakob Martinsen 2 0
Жебали Иссам 1 0
Трандарсон Арон-Элис 1 0
Фенгер Макс 1 0
Charly Horneman 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Оденсе
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

10
9
Силькеборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Оденсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

15
14

Волевые поражения

12
15
Силькеборг
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
50% (14)
25% (7)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
39% (11)
36% (10)
Оденсе
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (9)
43% (12)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

19
18

Волевые поражения

22
24

Голы по времени матча

Забито

19
19
10 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
2
11%
4
21%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
6
32%
31-45
4
21%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
4
21%
2
11%
76-90

Пропущено

25
27
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
4
16%
2
7%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
5
20%
6
22%
31-45
5
20%
6
22%
46-60
4
16%
5
19%
61-75
5
20%
5
19%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 16
4
22%
2
11%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
11%
7
37%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
6
33%
4
21%
76-90

Пропущено

22
20
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
7
32%
4
20%
1-15
2
9%
1
5%
16-30
4
18%
2
10%
31-45
4
18%
3
15%
46-60
2
9%
4
20%
61-75
3
14%
6
30%
76-90

Забито

37
38
16 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 6
6
16%
6
16%
1-15
4
11%
3
8%
16-30
6
16%
13
34%
31-45
6
16%
6
16%
46-60
5
14%
4
11%
61-75
10
27%
6
16%
76-90

Пропущено

47
47
24 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 29
18 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
11
23%
6
13%
1-15
4
9%
4
9%
16-30
9
19%
8
17%
31-45
9
19%
9
19%
46-60
6
13%
9
19%
61-75
8
17%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ольборг - Силькеборг 4:1 Митьюлланд - Силькеборг 3:0 Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2
Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2 Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2
Оденсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3
Оденсе - Митьюлланд 1:3 Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Оденсе - Орхус Фремад 3:2 Оденсе - Раннерс 0:0 Теренггану - Оденсе 0:2 Накхонпатхом - Оденсе 1:5 Сабах - Оденсе 0:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нествед - Оденсе 0:1 Люнгбю - Оденсе 1:2 Нордшелланн - Оденсе 1:2 Оденсе - Никобинг 3:2

Результаты матчей

Силькеборг
Оденсе

Точный счет

1:2
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 32%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
2
10 раз 36%
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
7
7
1.5
5
9
3
11
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
8
6
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
7
0.5
Больше Меньше
22
6
13
15
1.5
13
15
4
24
2.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Оденсе вырывает победу
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Силькеборг: 52%, Оденсе: 48%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Оденсе
  • 95'
    Александр Линд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Куск Каспер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • Фол, нарушение
    94'
    Шельвик Йорген из команды Оденсе заходит слишком далеко, он валит Александр Линд.
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    Где смотреть матч Силькеборг 0:1 Оденсе онлайн

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