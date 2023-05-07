Александр Линд оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Команда Оденсе имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Йоргенсен Себастьян Винтер пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

46' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Йоргенсен Себастьян Винтер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Пелле Мэттсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Пелле Мэттсон ослабляет давление, выбив мяч.

42' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Мустафич Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Мустафич Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Оденсе

35' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Г О О О О Л - Сабби Эммануэль забивает ударом с правой ноги!

33' Хорошую попытку сделал Сабби Эммануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

30' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Судья подбегает и показывает Yankubah Minteh из команды Оденсе отложенную желтую карточку за фол.

28' Адамсен Тонни пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен держит все под контролем

28' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Йоргенсен Себастьян Винтер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Матч возобновлен

27' Ох, нехорошо это выглядит. Бьёрн Паульсен получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Бьёрн Паульсен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Мадс Фрокьяер-Йенсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Сальквист Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Оденсе

16' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Оденсе

13' Энгель Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Удар от ворот произведет Оденсе

12' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Адамсен Тонни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

10' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

6' Удар от ворот произведет Силькеборг

6' Yankubah Minteh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Сабби Эммануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

3' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Тордарсон Стефан-Тейтюр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мустафич Ален выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Оденсе начинает с центра поля