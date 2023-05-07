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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Люцерн
2:0
Перерыв
Лугано
0'
23' Желтая карточка
Крешник Хайризи
1:0
27' Гол
Бека Исмаил
31' Желтая карточка
Думбия Усман
2:0
36' Гол
Майер Макс

Ход матча

23'
 
Крешник Хайризи
27'
Бека Исмаил
(Severin Ottiger)
1:0
31'
 
Думбия Усман
36'
Майер Макс
(Дрэгер Мохамед)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лугано
4.10
5.20
8.50
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
2
Дрэгер
Мохамед
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
27
Lars
Villiger
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
23
Валенсуэла
Мильтон
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
31
Алиседа
Игнасио
9
Целар
Жан
Люцерн
4-2-3-1
Лугано
4-5-1

История личных встреч

Люцерн
Лугано

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.26
1.56

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

59
53

Голов в среднем за матч

1.59
1.43

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 10 (5) 0.31
Соргич Деян 8 0.25
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Дорн Пиус 4 0.13
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Шадер Софьян 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Бека Исмаил 0 0
Ташар Варол 0 0
Severin Ottiger 0 0
Lars Villiger 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 14 (4) 0.44
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0.22
Алиседа Игнасио 6 0.19
Штеффен Ренато 4 0.13
Саббатини Хонатан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 12 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Фрыдек Мартин 6 1
Бека Исмаил 7 0
Майер Макс 5 1
Шадер Софьян 3 2
Яшари Ардон 4 1
Шюрпф Паскаль 3 1
Дорн Пиус 4 0
Бурч Марко 4 0
Мюллер Мариус 3 0
Severin Ottiger 3 0
Абубакар-Анкра Асума 2 0
Эмини Лорик 2 0
Lars Villiger 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 8 1
Allan Arigoni 9 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Штеффен Ренато 6 0
Крешник Хайризи 6 0
Махмуд Хадж 4 1
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 3 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Циглер Рето 2 0
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лугано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

10
8
Люцерн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

23
22
Люцерн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Лугано
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
15

Волевые поражения

33
30

Голы по времени матча

Забито

23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
10
45%
76-90

Пропущено

20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
5
25%
1-15
4
20%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
7
35%
1
5%
76-90

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
8%
4
14%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
7
27%
1
3%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
9
36%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Забито

49
51
21 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
8%
6
12%
1-15
9
18%
7
14%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
10
20%
2
4%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
9
18%
17
33%
76-90

Пропущено

45
39
24 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
6
13%
5
13%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
12
27%
7
18%
31-45
2
4%
4
10%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
13
29%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
10 раз 32%
0
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
6
9
1.5
8
8
4
11
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
3
7
9
1.5
6
9
3
13
2.5
2
13
1
15
3.5
1
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
28
3
13
18
1.5
14
17
7
24
2.5
4
27
2
29
3.5
2
29
1
30
4.5
1
30
1
30
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Люцерн
 2:0 32 13 9 10 51 - 45 48
3.
Лугано
 0:2 32 12 10 10 49 - 43 46
4.
Серветт
 31 10 15 6 40 - 41 45
5.
Базель
 31 10 12 9 43 - 37 42
6.
Грасcхоппер
 31 11 7 13 48 - 54 40
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 31 7 13 11 32 - 50 34
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 0:2 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 15 8 2 5 29 - 24 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Люцерн
 2:0 16 6 5 5 25 - 20 23
7.
Базель
 15 5 7 3 23 - 17 22
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 2:0 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
4.
Лугано
 0:2 16 5 5 6 21 - 23 20
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 15 3 7 5 17 - 28 16
7.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
8.
Цюрих
 15 3 5 7 13 - 28 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 14 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Люцерн Дрэгер Мохамед 2 7
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Дрэгер Мохамед сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Думбия Усман получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Severin Ottiger сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Бека Исмаил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лугано
4.10
5.20
8.50
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Где смотреть матч Люцерн 2:0 Лугано онлайн

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