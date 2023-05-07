Тур: 32. Стадион: Свисспорарена.
0'
23' Желтая карточкаКрешник Хайризи
1:0
27' ГолБека Исмаил
31' Желтая карточкаДумбия Усман
2:0
36' ГолМайер Макс
Ход матча
23'
27'
1:0
31'
36'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
20
Дорн
Пиус
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
69 Шадер СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Noah Rupp
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Люцерн
Лугано
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед
Второй тайм
48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.32
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.26
1.56
Среднее время на гол
71
57
Всего голов
59
53
Голов в среднем за матч
1.59
1.43
Тотал матчей
2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|10 (5)
|0.31
|Соргич Деян
|8
|0.25
|Шюрпф Паскаль
|4
|0.13
|Дорн Пиус
|4
|0.13
|Фрыдек Мартин
|3
|0.09
|Дрэгер Мохамед
|3
|0.09
|Абубакар-Анкра Асума
|3
|0.09
|Шадер Софьян
|3
|0.09
|Бурч Марко
|3
|0.09
|Белоко Стефан
|2
|0.06
|Яшари Ардон
|1
|0.03
|Гентнер Кристиан
|1
|0.03
|Кадак Якуб
|1
|0.03
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.03
|Luke Breedijk
|1
|0.03
|Бека Исмаил
|0
|0
|Ташар Варол
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
|Lars Villiger
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|14 (4)
|0.44
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0.22
|Алиседа Игнасио
|6
|0.19
|Штеффен Ренато
|4
|0.13
|Саббатини Хонатан
|3
|0.09
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0.06
|Циглер Рето
|2
|0.06
|Думбия Усман
|2
|0.06
|Бабич Борис
|2
|0.06
|Бислими Уран
|2
|0.06
|Боттани Маттиа
|1
|0.03
|Маю Хишам
|1
|0.03
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|Де Кейрос Ноа
|1
|0.03
|Махмуд Хадж
|1
|0.03
|Мацек Роман
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Allan Arigoni
|0
|0
|Май Ларс-Лукас
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|12
|0
|Дрэгер Мохамед
|7
|2
|Симани Денис
|8
|1
|Фрыдек Мартин
|6
|1
|Бека Исмаил
|7
|0
|Майер Макс
|5
|1
|Шадер Софьян
|3
|2
|Яшари Ардон
|4
|1
|Шюрпф Паскаль
|3
|1
|Дорн Пиус
|4
|0
|Бурч Марко
|4
|0
|Мюллер Мариус
|3
|0
|Severin Ottiger
|3
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|2
|0
|Эмини Лорик
|2
|0
|Lars Villiger
|2
|0
|Гентнер Кристиан
|1
|0
|Ташар Варол
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсуэла Мильтон
|8
|1
|Allan Arigoni
|9
|0
|Хайдари Альбиан
|7
|0
|Дапрела Фабио
|5
|1
|Штеффен Ренато
|6
|0
|Крешник Хайризи
|6
|0
|Махмуд Хадж
|4
|1
|Маю Хишам
|3
|1
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Думбия Усман
|3
|0
|Мацек Роман
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Саипи Амир
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Боттани Маттиа
|1
|1
|Циглер Рето
|2
|0
|Бабич Борис
|2
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0
|Эспиноса Джон
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Лугано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
10
8
Люцерн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
16
11
Волевые поражения
23
22
Люцерн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (9)
45% (14)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)
Лугано
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (8)
32% (10)
42% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
19
15
Волевые поражения
33
30
Голы по времени матча
Забито
23
22
10 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
9%
2
9%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
5
22%
5
23%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
22%
1
5%
61-75
5
22%
10
45%
76-90
Пропущено
20
20
10 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
3
15%
5
25%
1-15
4
20%
4
20%
16-30
3
15%
3
15%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
2
10%
5
25%
61-75
7
35%
1
5%
76-90
Забито
26
29
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
2
8%
4
14%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
7
27%
1
3%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90
Пропущено
25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
9
36%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90
Забито
49
51
21 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
8%
6
12%
1-15
9
18%
7
14%
16-30
8
16%
12
24%
31-45
10
20%
2
4%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
9
18%
17
33%
76-90
Пропущено
45
39
24 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 24
6
13%
5
13%
1-15
6
13%
8
21%
16-30
12
27%
7
18%
31-45
2
4%
4
10%
46-60
6
13%
8
21%
61-75
13
29%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0
Результаты матчей
Люцерн
Лугано
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
0:2
3 раза 10%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:3
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
6 раз 19%
2
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 45%
2
10 раз 32%
0
3 раза 10%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
69
88
411
214
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
123
79
69
313
213
115
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
283
1318
1417
724
427
229
229
130
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|10
|3
|77 - 26
|67
|2.
|2:0
|32
|13
|9
|10
|51 - 45
|48
|3.
|0:2
|32
|12
|10
|10
|49 - 43
|46
|4.
|31
|10
|15
|6
|40 - 41
|45
|5.
|31
|10
|12
|9
|43 - 37
|42
|6.
|31
|11
|7
|13
|48 - 54
|40
|7.
|32
|9
|10
|13
|53 - 48
|37
|8.
|31
|7
|13
|11
|32 - 50
|34
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|32
|7
|10
|15
|40 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|51 - 9
|42
|2.
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|0:2
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|4.
|15
|8
|2
|5
|29 - 24
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|27 - 20
|24
|6.
|2:0
|16
|6
|5
|5
|25 - 20
|23
|7.
|15
|5
|7
|3
|23 - 17
|22
|8.
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|2:0
|16
|7
|4
|5
|26 - 25
|25
|3.
|16
|5
|6
|5
|24 - 27
|21
|4.
|0:2
|16
|5
|5
|6
|21 - 23
|20
|5.
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|15
|3
|7
|5
|17 - 28
|16
|7.
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|8.
|15
|3
|5
|7
|13 - 28
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|14 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Люцерн
|Дрэгер Мохамед
|2 7