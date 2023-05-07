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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 14358
Люцерн
2:2
Конец матча
Лугано
0'
23' Желтая карточка
Крешник Хайризи
1:0
27' Гол
Бека Исмаил
31' Желтая карточка
Думбия Усман
2:0
36' Гол
Майер Макс
2:1
52' Гол
Целар Жан
60' Желтая карточка
Lars Villiger
2:2
74' Гол
Штеффен Ренато
78' Желтая карточка
Валенсуэла Мильтон
82' Желтая карточка
Бека Исмаил
84' Желтая карточка
Абубакар-Анкра Асума
90' Желтая карточка
Штеффен Ренато
90'+4
1
Мюллер
Мариус
74
Severin
Ottiger
46
Бурч
Марко
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
20
Дорн
Пиус
6
Яшари
Ардон
2
Дрэгер
Мохамед
7
Майер
Макс
11
Шюрпф
Паскаль
27
Lars
Villiger
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
34
Allan
Arigoni
4
Крешник
Хайризи
23
Валенсуэла
Мильтон
11
Штеффен
Ренато
25
Бислими
Уран
20
Думбия
Усман
77
Мацек
Роман
31
Алиседа
Игнасио
9
Целар
Жан
Люцерн
4-2-3-1
Лугано
4-5-1

История личных встреч

Люцерн
Лугано

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
15%
18 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 6 побед

37 матчей

43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

24.3%
35.1%
40.6%
9 побед 13 ничьих 15 побед

Второй тайм

48.6%
35.1%
16.3%
18 побед 13 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

35
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.32

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.26
1.56

Среднее время на гол

71
57

Всего голов

59
53

Голов в среднем за матч

1.59
1.43

Тотал матчей

2.5
31
Больше 84%
Меньше 16%
6
24
Больше 65%
Меньше 35%
13
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 11 (5) 0.34
Соргич Деян 8 0.25
Шюрпф Паскаль 4 0.13
Дорн Пиус 4 0.13
Фрыдек Мартин 3 0.09
Дрэгер Мохамед 3 0.09
Абубакар-Анкра Асума 3 0.09
Шадер Софьян 3 0.09
Бурч Марко 3 0.09
Белоко Стефан 2 0.06
Яшари Ардон 1 0.03
Бека Исмаил 1 0.03
Гентнер Кристиан 1 0.03
Кадак Якуб 1 0.03
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.03
Luke Breedijk 1 0.03
Severin Ottiger 0 0
Ташар Варол 0 0
Lars Villiger 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 15 (4) 0.47
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0.22
Алиседа Игнасио 6 0.19
Штеффен Ренато 5 0.16
Саббатини Хонатан 3 0.09
Валенсуэла Мильтон 2 0.06
Циглер Рето 2 0.06
Думбия Усман 2 0.06
Бабич Борис 2 0.06
Бислими Уран 2 0.06
Боттани Маттиа 1 0.03
Маю Хишам 1 0.03
Хайле-Селассие Марен 1 0.03
Де Кейрос Ноа 1 0.03
Махмуд Хадж 1 0.03
Мацек Роман 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Allan Arigoni 0 0
Май Ларс-Лукас 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 12 0
Дрэгер Мохамед 7 2
Симани Денис 8 1
Бека Исмаил 8 0
Фрыдек Мартин 6 1
Майер Макс 5 1
Шадер Софьян 3 2
Яшари Ардон 4 1
Шюрпф Паскаль 3 1
Дорн Пиус 4 0
Бурч Марко 4 0
Мюллер Мариус 3 0
Абубакар-Анкра Асума 3 0
Severin Ottiger 3 0
Lars Villiger 3 0
Эмини Лорик 2 0
Гентнер Кристиан 1 0
Ташар Варол 1 0
Кадак Якуб 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Дьямбу Мамади 1 0
Pascal Loretz 1 0
Luca Jaquez 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсуэла Мильтон 9 1
Allan Arigoni 9 0
Штеффен Ренато 7 0
Хайдари Альбиан 7 0
Дапрела Фабио 5 1
Крешник Хайризи 6 0
Махмуд Хадж 4 1
Маю Хишам 3 1
Саббатини Хонатан 4 0
Думбия Усман 4 0
Мацек Роман 3 0
Целар Жан 3 0
Саипи Амир 3 0
Бислими Уран 3 0
Боттани Маттиа 1 1
Циглер Рето 2 0
Бабич Борис 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Хайле-Селассие Марен 1 0
Эспиноса Джон 1 0

Результаты матчей

Люцерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Лугано
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

12
10
Люцерн
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

16
11

Волевые поражения

23
22
Люцерн
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
31% (10)
38% (12)
Лугано
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
31% (10)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

19
15

Волевые поражения

35
32

Голы по времени матча

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
2
8%
2
8%
1-15
4
16%
3
13%
16-30
6
24%
5
21%
31-45
3
12%
2
8%
46-60
5
20%
2
8%
61-75
5
20%
10
42%
76-90

Пропущено

22
22
10 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
3
14%
5
23%
1-15
4
18%
5
23%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
2
9%
2
9%
46-60
3
14%
5
23%
61-75
7
32%
1
5%
76-90

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 11
20 Не забивали 16
2
8%
4
14%
1-15
6
23%
4
14%
16-30
3
12%
7
24%
31-45
7
27%
1
3%
46-60
4
15%
6
21%
61-75
4
15%
7
24%
76-90

Пропущено

25
19
14 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 11
3
12%
0
0%
1-15
2
8%
4
21%
16-30
9
36%
4
21%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
4
16%
3
16%
61-75
6
24%
6
32%
76-90

Забито

51
53
23 В 1-м тайме 25
28 Во 2-м тайме 28
16 Забивали первыми 18
7 Не забивали 3
4
8%
6
11%
1-15
10
20%
7
13%
16-30
9
18%
12
23%
31-45
10
20%
3
6%
46-60
9
18%
8
15%
61-75
9
18%
17
32%
76-90

Пропущено

47
41
24 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 25
6
13%
5
12%
1-15
6
13%
9
22%
16-30
12
26%
8
20%
31-45
3
6%
4
10%
46-60
7
15%
8
20%
61-75
13
28%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 5:1 Люцерн - Винтертур 3:1 Базель - Люцерн 0:2 Люцерн - Цюрих 4:1
Винтертур - Люцерн 1:2 Люцерн - Сьон 1:2 Люцерн - Беллинцона 5:0 Цюрих - Люцерн 2:1 Серветт - Люцерн 0:1 Люцерн - Базель 0:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:2 Лугано - Люцерн 1:1 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Тун - Люцерн 2:2 Базель - Люцерн 2:3 Люцерн - Цюрих 2:2 Бохум - Люцерн 1:1 Люцерн - Майнц 1:5 Штутгарт - Люцерн 0:3
Лугано
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Санкт-Галлен - Лугано 1:2 Лугано - Сьон 2:0 Серветт - Лугано 0:0
Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Лугано 2:2 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Комо - Лугано 2:2 Лугано - Серветт 1:1 Лугано - Цюрих 2:0 Сьон - Лугано 1:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 2:2 Янг Бойз - Лугано 1:1 Лугано - Люцерн 1:1 Винтертур - Лугано 1:0 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Сьон - Лугано 2:3 Лугано - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Лугано - Пяст 0:0

Результаты матчей

Люцерн
Лугано

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
6 раз 38%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
6
1 раз 6%
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
5 раз 16%
1:2
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:3
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 38%
2
7 раз 22%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
14 раз 44%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
7
9
1.5
8
8
4
12
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
7
9
1.5
7
9
3
13
2.5
2
14
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
6
0.5
Больше Меньше
29
3
14
18
1.5
15
17
7
25
2.5
4
28
2
30
3.5
2
30
1
31
4.5
1
31
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
3.
Люцерн
 32 12 10 10 51 - 47 46
4.
Серветт
 2:2 32 10 16 6 42 - 43 46
5.
Базель
 0:0 32 10 13 9 43 - 37 43
6.
Грасcхоппер
 2:2 32 11 8 13 50 - 56 41
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 0:0 32 7 14 11 32 - 50 35
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 2:2 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Грасcхоппер
 2:2 16 8 3 5 31 - 26 27
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 0:0 16 5 8 3 23 - 17 23
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 0:0 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
5.
Базель
 0:0 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 2:2 16 3 8 5 19 - 30 17
7.
Цюрих
 0:0 16 3 6 7 13 - 28 15
8.
Грасcхоппер
 2:2 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Дрэгер Мохамед сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Майер Макс бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Думбия Усман получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Severin Ottiger сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Бека Исмаил бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Kreshnik Hajrizi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 2:2 Лугано онлайн

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