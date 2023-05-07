Тур: 28. Стадион: 28 Black Arena.
1:1
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЦуль Роберт
1:0
25' ПенальтиAndy Irving
41' Желтая карточкаСтойкович Филип
1:1
66' ГолМустафа Ибрагим
77' Желтая карточкаNicolas Wimmer
90' Вторая желтая карточкаЦуль Роберт
90'+6
Ход матча
24'
25'
1:0
41'
66'
1:1
77'
90'
19
Andy
Irving
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
-
10 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед
27 матчей
22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
23
Голов в среднем за матч
1.2
1.21
Среднее время на гол
75
74
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
3
3.13
Среднее время на гол
30
28
Всего голов
54
48
Голов в среднем за матч
2
1.78
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
45
50
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинк Маркус
|16
|0.57
|Andy Irving
|4 (4)
|0.14
|Ридер Флориан
|4
|0.14
|Kosmas Gezos
|4 (1)
|0.14
|Nicolas Wimmer
|3 (1)
|0.11
|Арвайлер Йонас
|3
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.04
|Thorsten Mahrer
|1
|0.04
|Сото Себастьян
|1
|0.04
|Бонна Соломон
|1
|0.04
|Верницниг Кристофер
|0
|0
|Sinan Karweina
|0
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|0
|0
|Бенателли Рико
|0
|0
|Шумахер Тилль
|0
|0
|Штрауди Симон
|0
|0
|Nicolas Binder
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|13
|0.46
|Цуль Роберт
|11 (1)
|0.39
|Любичич Марин
|11 (1)
|0.39
|Гойгингер Томас
|3
|0.11
|Мустафа Ибрагим
|3
|0.11
|Хорват Саша
|2
|0.07
|Флеккер Флориан
|2
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.04
|Реннер Рене
|1
|0.04
|Кулурис Эфтимос
|1
|0.04
|Цирайс Филипп
|1
|0.04
|Йовичич Бранко
|1
|0.04
|Михорль Петер
|0
|0
|Люкенедер Феликс
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт 2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kosmas Gezos
|6
|0
|Thorsten Mahrer
|6
|0
|Nicolas Wimmer
|6
|0
|Ридер Флориан
|4
|1
|Верницниг Кристофер
|5
|0
|Andy Irving
|5
|0
|Бенателли Рико
|4
|0
|Christopher Cvetko
|2
|1
|Пинк Маркус
|3
|0
|Менцель Филлип
|3
|0
|Шумахер Тилль
|3
|0
|Maximiliano Moreira
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Nikola Djoric
|2
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Блауэнштайнер Микаэль
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Sinan Karweina
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йовичич Бранко
|8
|1
|Стойкович Филип
|6
|1
|Любичич Марин
|4
|1
|Цуль Роберт
|4
|1
|Михорль Петер
|3
|1
|Реннер Рене
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|1
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Шлагер Александер
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Хорват Саша
|1
|0
|Кулурис Эфтимос
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Челич Неманя
|1
|0
|Тауи Адиль
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
ЛАСК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
7
9
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
18
9
Волевые поражения
19
27
Аустрия Клагенфурт 2
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
ЛАСК
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
19
13
Волевые поражения
26
36
Голы по времени матча
Забито
14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
4
29%
4
18%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
2
14%
6
27%
76-90
Пропущено
23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
7
30%
4
29%
61-75
6
26%
3
21%
76-90
Забито
25
28
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
8%
5
18%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
9
36%
8
29%
76-90
Пропущено
31
19
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
7
23%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
3
10%
5
26%
61-75
8
26%
7
37%
76-90
Забито
39
50
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
6
15%
9
18%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
15%
7
14%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
11
28%
14
28%
76-90
Пропущено
54
33
22 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 23
9
17%
1
3%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
7
13%
5
15%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
10
19%
9
27%
61-75
14
26%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1
Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
122
410
86
212
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
86
59
311
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
244
1216
1315
523
820
226
424
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|20
|7
|1
|59 - 17
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|0:1
|28
|11
|5
|12
|43 - 38
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|19
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|28
|4
|10
|14
|25 - 44
|13
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|8
|6
|0
|23 - 7
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5