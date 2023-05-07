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Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт 2
1:1
Конец матча
ЛАСК
0'
24' Желтая карточка
Цуль Роберт
1:0
25' Пенальти
Andy Irving
41' Желтая карточка
Стойкович Филип
1:1
66' Гол
Мустафа Ибрагим
77' Желтая карточка
Nicolas Wimmer
90' Вторая желтая карточка
Цуль Роберт
90'+6
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
33
Шумахер
Тилль
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
21
Демаку
Весель
19
Andy
Irving
14
Christopher
Cvetko
11
Сото
Себастьян
1
Шлагер
Александер
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
33
Люкенедер
Феликс
7
Реннер
Рене
8
Михорль
Петер
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
10
Цуль
Роберт
38
Накамура
Кейто
11
Любичич
Марин
Аустрия Клагенфурт 2
4-2-3-1
ЛАСК
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 16 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 14 побед

27 матчей

22.2%
18.5%
59.3%
6 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
14.8%
51.9%
9 побед 4 ничьи 14 побед

История матчей

Б
4:0
К
1:0
Б
1:3
Б
3:1
Б
2:2
Б
1:1
К
5:3
ТМК
2:0
ЭЛ
0:5
ЭЛ
2:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
0:7
Л
3:2
Л
4:1
Л
3:1
Л
0:4
Л
0:5
Л
1:3
Л
5:0
Л
0:0
Л
4:0
Л
1:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

18
23

Голов в среднем за матч

1.2
1.21

Среднее время на гол

75
74

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

3
3.13

Среднее время на гол

30
28

Всего голов

54
48

Голов в среднем за матч

2
1.78

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

45
50

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинк Маркус 16 0.57
Andy Irving 4 (4) 0.14
Ридер Флориан 4 0.14
Kosmas Gezos 4 (1) 0.14
Nicolas Wimmer 3 (1) 0.11
Арвайлер Йонас 3 0.11
Christopher Cvetko 1 0.04
Thorsten Mahrer 1 0.04
Сото Себастьян 1 0.04
Бонна Соломон 1 0.04
Верницниг Кристофер 0 0
Sinan Karweina 0 0
Блауэнштайнер Микаэль 0 0
Бенателли Рико 0 0
Шумахер Тилль 0 0
Штрауди Симон 0 0
Nicolas Binder 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 13 0.46
Цуль Роберт 11 (1) 0.39
Любичич Марин 11 (1) 0.39
Гойгингер Томас 3 0.11
Мустафа Ибрагим 3 0.11
Хорват Саша 2 0.07
Флеккер Флориан 2 0.07
Стойкович Филип 1 0.04
Реннер Рене 1 0.04
Кулурис Эфтимос 1 0.04
Цирайс Филипп 1 0.04
Йовичич Бранко 1 0.04
Михорль Петер 0 0
Люкенедер Феликс 0 0
Шмидт Александер 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Усор Мозес 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт 2
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kosmas Gezos 6 0
Thorsten Mahrer 6 0
Nicolas Wimmer 6 0
Ридер Флориан 4 1
Верницниг Кристофер 5 0
Andy Irving 5 0
Бенателли Рико 4 0
Christopher Cvetko 2 1
Пинк Маркус 3 0
Менцель Филлип 3 0
Шумахер Тилль 3 0
Maximiliano Moreira 2 0
Штрауди Симон 2 0
Nikola Djoric 2 0
Florian Jaritz 1 0
Блауэнштайнер Микаэль 1 0
Демаку Весель 1 0
Sinan Karweina 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йовичич Бранко 8 1
Стойкович Филип 6 1
Любичич Марин 4 1
Цуль Роберт 4 1
Михорль Петер 3 1
Реннер Рене 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Люкенедер Феликс 1 1
Цирайс Филипп 2 0
Шлагер Александер 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Хорват Саша 1 0
Кулурис Эфтимос 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Накамура Кейто 1 0
Челич Неманя 1 0
Тауи Адиль 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
ЛАСК
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

7
9
Аустрия Клагенфурт 2
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
ЛАСК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

18
9

Волевые поражения

19
27
Аустрия Клагенфурт 2
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
ЛАСК
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
50% (14)
18% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

19
13

Волевые поражения

26
36

Голы по времени матча

Забито

14
22
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
4
29%
4
18%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
3
14%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
3
21%
5
23%
61-75
2
14%
6
27%
76-90

Пропущено

23
14
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
2
9%
2
14%
46-60
7
30%
4
29%
61-75
6
26%
3
21%
76-90

Забито

25
28
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 16
4 Забивали первыми 11
16 Не забивали 16
2
8%
5
18%
1-15
2
8%
3
11%
16-30
4
16%
4
14%
31-45
6
24%
5
18%
46-60
2
8%
3
11%
61-75
9
36%
8
29%
76-90

Пропущено

31
19
14 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 12
7
23%
1
5%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
3
10%
2
11%
31-45
6
19%
4
21%
46-60
3
10%
5
26%
61-75
8
26%
7
37%
76-90

Забито

39
50
16 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 28
10 Забивали первыми 19
8 Не забивали 4
6
15%
9
18%
1-15
4
10%
6
12%
16-30
6
15%
7
14%
31-45
7
18%
6
12%
46-60
5
13%
8
16%
61-75
11
28%
14
28%
76-90

Пропущено

54
33
22 В 1-м тайме 8
32 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 23
9
17%
1
3%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
7
13%
5
15%
31-45
8
15%
6
18%
46-60
10
19%
9
27%
61-75
14
26%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт 2
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Гразер - Аустрия Клагенфурт 2 2:2 Аустрия Лустенау - Аустрия Клагенфурт 2 4:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Хартберг 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Альтах 3:0 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 1:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер 0:3 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Санкт-Якоб-им-Розенталь 10:0 Аустрия Клагенфурт 2 - Трайбах 3:1 САК Клагенфурт - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Алюминий - Аустрия Клагенфурт 2 0:4 Белтинци - Аустрия Клагенфурт 2 1:7 Аустрия Клагенфурт 2 - Вольфсбергер-2 4:2
ЛАСК
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 4:0 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 ЛАСК - Штурм 2:1
Штурм - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ческе-Будеёвице 3:2 Хартберг - ЛАСК 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Сваровски Тироль - ЛАСК 2:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 1:0 Рид - ЛАСК 1:1 Альтах - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2 1:0 Висла Краков - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Брук-Бет Термалица 1:1 ЦСКА София - ЛАСК 1:3 Санфречче Хиросима - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Капфенберг 4:3 ЛАСК - Форвертс Штайр 5:1

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
0:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:1
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
2:3
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
4:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 29%
1
8 раз 29%
2
7 раз 25%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
1
11 раз 39%
2
5 раз 18%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт 2
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
8
6
2
12
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
5
9
3
11
2.5
3
11
2
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
24
4
12
16
1.5
13
15
5
23
2.5
8
20
2
26
3.5
4
24

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 28 20 7 1 59 - 17 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 0:1 28 11 5 12 43 - 38 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 28 10 8 10 40 - 46 24
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 28 9 6 13 38 - 47 19
4.
Хартберг
 28 7 6 15 35 - 49 18
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 28 4 10 14 25 - 44 13

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 8 6 0 23 - 7 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 0:1 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 0:1 14 5 2 7 18 - 19 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 14 2 4 8 9 - 20 10
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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