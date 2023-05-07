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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Аустрия Вена
1:2
Конец матча
Штурм
0'
0:1
21' Гол
Шнегг Давид
30' Желтая карточка
Фишер Манфред
30' Желтая карточка
Эмега Эмануэль
0:2
43' Гол
Эмега Эмануэль
52' Желтая карточка
Шнегг Давид
1:2
53' Гол
Балтакса Матан
87' Желтая карточка
Мартинс Марвин
90'+7
1
Фрюхтль
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
46
Хандль
Йоханнес
40
Мейсль
Маттео
66
Мартинс
Марвин
5
Балтакса
Матан
23
Браунёдер
Маттиас
17
Грубер
Андреас
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
25
Табакович
Харис
1
Оконкво
Артур
22
Газибегович
Юсуф
5
Вютрих
Грегори
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
11
Саркария
Манприт
20
Эмега
Эмануэль
Аустрия Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Штурм

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
23.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед

32 матча

34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 8 ничьих 20 побед

58 матчей

39.7%
24.1%
36.2%
23 победы 14 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.2%
56.9%
25.9%
10 побед 33 ничьи 15 побед

Второй тайм

41.4%
24.1%
34.5%
24 победы 14 ничьих 20 побед

История матчей

Б
3:2
Б
3:1
Б
0:3
Б
4:2
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
0:4
Б
1:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:0
Б
1:1
К
2:0
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:0
Б
2:3
Б
4:1
Б
0:4
Б
2:0
Б
3:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:2
Б
1:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:1
Б
3:1
Б(M
5:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
2:2
Б(M
2:3
Б(M
0:2
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
1:0
Б(M
0:1
Б(M
2:2
Б(M
2:0
К
1:1
Б(M
1:3
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:2

Голы

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.54
1.27

Среднее время на гол

58
71

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Среднее время на гол

60
68

Всего голов

88
75

Голов в среднем за матч

1.52
1.29

Тотал матчей

2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 55%
Меньше 45%
26
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56

Среднее время на гол

59
69

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 14 (2) 0.5
Грубер Андреас 7 0.25
Фитц Доминик 6 (2) 0.21
Ранфтль Райнхольд 4 0.14
Келес Джан 3 0.11
Джукич Александар 2 0.07
Фишер Манфред 2 0.07
Браунёдер Маттиас 2 0.07
Доведан Никола 1 0.04
Польстер Мануэль 1 0.04
Мартинс Марвин 1 0.04
Хускович Муарем 1 0.04
Лайднер Дорон 1 0.04
Джуричин Марко 1 0.04
Балтакса Матан 1 0.04
Тейгль Георг 0 0
Штурм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 9 0.32
Саркария Манприт 6 (1) 0.21
Китеишвили Отар 5 (1) 0.18
Хорват Томи 4 (1) 0.14
Хёйлунн Расмус 3 0.11
Айети Альбиан 3 0.11
Аффенгрубер Давид 3 0.11
Прасс Александр 2 0.07
Шнегг Давид 2 0.07
Фусейни Мохаммед II 2 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.04
Вютрих Грегори 1 0.04
Боркович Александар 1 0.04
Бовинг Виллиам 1 0.04
Горенц-Станкович Йон 1 0.04
Любич Иван 1 0.04
Ланг Кристоф 1 0.04
Вельс Моритц 1 0.04
Янтшер Якоб 1 (1) 0.04
Данте Амаду 0 0
Демаку Весель 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 5 1
Ранфтль Райнхольд 6 0
Фитц Доминик 5 0
Табакович Харис 3 1
Браунёдер Маттиас 4 0
Тейгль Георг 3 0
Мартинс Марвин 3 0
Фишер Манфред 3 0
Польстер Мануэль 3 0
Доведан Никола 2 0
Мюль Лукас 2 0
Хускович Муарем 2 0
Холланд Джеймс 1 0
Джуричин Марко 1 0
Грубер Андреас 1 0
Балтакса Матан 1 0
Ibrahima Drame2 1 0
Келес Джан 1 0
Крейкер Дарио 1 0
Штурм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аффенгрубер Давид 6 1
Горенц-Станкович Йон 6 0
Газибегович Юсуф 6 0
Шнегг Давид 6 0
Эмега Эмануэль 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Айети Альбиан 3 0
Прасс Александр 3 0
Любич Иван 2 0
Саркария Манприт 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Боркович Александар 1 0
Демаку Весель 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Christian Ilzer 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Штурм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

8
5
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Штурм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

19
25
Аустрия Вена
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Штурм
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

15
7

Волевые поражения

27
30

Голы по времени матча

Забито

23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
4%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
10
43%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
3
13%
7
32%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
6
32%
2
22%
76-90

Забито

25
27
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
7
26%
61-75
6
24%
4
15%
76-90

Пропущено

28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
3
23%
16-30
5
18%
2
15%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
7
25%
2
15%
61-75
6
21%
2
15%
76-90

Забито

48
49
19 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
3
6%
8
16%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
10
21%
6
12%
31-45
14
29%
29%
7
14%
46-60
6
13%
10
20%
61-75
9
19%
11
22%
76-90

Пропущено

47
22
18 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 18
4
9%
3
14%
1-15
6
13%
4
18%
16-30
8
17%
2
9%
31-45
7
15%
5
23%
46-60
10
21%
4
18%
61-75
12
26%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Штурм

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Точный счет

3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 36%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Штурм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
9
5
3
11
2.5
5
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
13
1
10
4
1.5
8
6
5
9
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
24
4
18
10
1.5
17
11
8
20
2.5
6
22

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 28 20 7 1 59 - 17 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 0:1 28 11 5 12 43 - 38 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 28 10 8 10 40 - 46 24
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 28 9 6 13 38 - 47 19
4.
Хартберг
 28 7 6 15 35 - 49 18
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 28 4 10 14 25 - 44 13

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 8 6 0 23 - 7 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 0:1 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 0:1 14 5 2 7 18 - 19 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 14 2 4 8 9 - 20 10
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
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