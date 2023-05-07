Тур: 28. Стадион: Дженерали Арена.
1:2
Конец матча
0'
0:1
21' ГолШнегг Давид
30' Желтая карточкаФишер Манфред
30' Желтая карточкаЭмега Эмануэль
0:2
43' ГолЭмега Эмануэль
52' Желтая карточкаШнегг Давид
1:2
53' ГолБалтакса Матан
87' Желтая карточкаМартинс Марвин
90'+7
Ход матча
21'
0:1
30'
30'
43'
0:2
52'
53'
87'
36
Фитц
Доминик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
-
39 Тейгль ГеоргЗащитник
-
20 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Вена
Штурм
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
50%
11.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
23.1%
24 победы 6 ничьих 0 побед
32 матча
34.4%
65.6%
0 побед 11 ничьих 21 победа
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 8 ничьих 20 побед
58 матчей
39.7%
24.1%
36.2%
23 победы 14 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.2%
56.9%
25.9%
10 побед 33 ничьи 15 побед
Второй тайм
41.4%
24.1%
34.5%
24 победы 14 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.54
1.27
Среднее время на гол
58
71
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Среднее время на гол
60
68
Всего голов
88
75
Голов в среднем за матч
1.52
1.29
Тотал матчей
2.5
56
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 81%
Меньше 19%
11
32
Больше 55%
Меньше 45%
26
19
Больше 33%
Меньше 67%
39
7
Больше 12%
Меньше 88%
51
2
Больше 3%
Меньше 97%
56
Среднее время на гол
59
69
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|14 (2)
|0.5
|Грубер Андреас
|7
|0.25
|Фитц Доминик
|6 (2)
|0.21
|Ранфтль Райнхольд
|4
|0.14
|Келес Джан
|3
|0.11
|Джукич Александар
|2
|0.07
|Фишер Манфред
|2
|0.07
|Браунёдер Маттиас
|2
|0.07
|Доведан Никола
|1
|0.04
|Польстер Мануэль
|1
|0.04
|Мартинс Марвин
|1
|0.04
|Хускович Муарем
|1
|0.04
|Лайднер Дорон
|1
|0.04
|Джуричин Марко
|1
|0.04
|Балтакса Матан
|1
|0.04
|Тейгль Георг
|0
|0
Штурм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|9
|0.32
|Саркария Манприт
|6 (1)
|0.21
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|0.18
|Хорват Томи
|4 (1)
|0.14
|Хёйлунн Расмус
|3
|0.11
|Айети Альбиан
|3
|0.11
|Аффенгрубер Давид
|3
|0.11
|Прасс Александр
|2
|0.07
|Шнегг Давид
|2
|0.07
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.04
|Вютрих Грегори
|1
|0.04
|Боркович Александар
|1
|0.04
|Бовинг Виллиам
|1
|0.04
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.04
|Любич Иван
|1
|0.04
|Ланг Кристоф
|1
|0.04
|Вельс Моритц
|1
|0.04
|Янтшер Якоб
|1 (1)
|0.04
|Данте Амаду
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|5
|1
|Ранфтль Райнхольд
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Табакович Харис
|3
|1
|Браунёдер Маттиас
|4
|0
|Тейгль Георг
|3
|0
|Мартинс Марвин
|3
|0
|Фишер Манфред
|3
|0
|Польстер Мануэль
|3
|0
|Доведан Никола
|2
|0
|Мюль Лукас
|2
|0
|Хускович Муарем
|2
|0
|Холланд Джеймс
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Балтакса Матан
|1
|0
|Ibrahima Drame2
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
|Крейкер Дарио
|1
|0
Штурм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аффенгрубер Давид
|6
|1
|Горенц-Станкович Йон
|6
|0
|Газибегович Юсуф
|6
|0
|Шнегг Давид
|6
|0
|Эмега Эмануэль
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Айети Альбиан
|3
|0
|Прасс Александр
|3
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Саркария Манприт
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Боркович Александар
|1
|0
|Демаку Весель
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Штурм
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
8
5
Аустрия Вена
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Штурм
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
71% (10)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
19
25
Аустрия Вена
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Штурм
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
21% (6)
57% (16)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
15
7
Волевые поражения
27
30
Голы по времени матча
Забито
23
22
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 10
16 Не забивали 15
1
4%
4
18%
1-15
2
9%
2
9%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
10
43%
3
14%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
3
13%
7
32%
76-90
Пропущено
19
9
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
11%
2
22%
1-15
2
11%
1
11%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
2
22%
46-60
3
16%
2
22%
61-75
6
32%
2
22%
76-90
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
2
8%
4
15%
1-15
4
16%
5
19%
16-30
6
24%
3
11%
31-45
4
16%
4
15%
46-60
3
12%
7
26%
61-75
6
24%
4
15%
76-90
Пропущено
28
13
11 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
1
8%
1-15
4
14%
3
23%
16-30
5
18%
2
15%
31-45
4
14%
3
23%
46-60
7
25%
2
15%
61-75
6
21%
2
15%
76-90
Забито
48
49
19 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 28
11 Забивали первыми 19
5 Не забивали 4
3
6%
8
16%
1-15
6
13%
7
14%
16-30
10
21%
6
12%
31-45
14
29%
29%
7
14%
46-60
6
13%
10
20%
61-75
9
19%
11
22%
76-90
Пропущено
47
22
18 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 13
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 18
4
9%
3
14%
1-15
6
13%
4
18%
16-30
8
17%
2
9%
31-45
7
15%
5
23%
46-60
10
21%
4
18%
61-75
12
26%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Штурм - Аустрия Вена 3:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Аустрия Вена - ЛАСК 2:2 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Рид - Аустрия Вена 1:3 Аустрия Вена - Хартберг 3:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Аустрия Вена - Вашаш 3:1 Аустрия Вена - Трайскирхен 3:2 Аустрия Вена - Зброёвка 3:4 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Аустрия Вена 4:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Лех 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:2
Штурм
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:2 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Аустрия Клагенфурт 2 - Штурм 0:2
ЛАСК - Штурм 2:1 Штурм - ЛАСК 1:0 Штурм - Рапид Вена 3:1 Хартберг - Штурм 3:0 Штурм - Санкт-Пёльтен 4:0 Сваровски Тироль - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Вена 3:1 Аустрия Лустенау - Штурм 0:2 Штурм - Аустрия Клагенфурт 2 1:2 Хартберг - Штурм 1:2 Штурм - Рапид Вена 1:0 Дойчландсбергер - Штурм 1:3 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Штурм - Вайц 3:4 Штурм - Рух Львов 3:2 Фюрстенфельд - Штурм 1:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Штурм
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:3
3 раза 21%
3:2
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
3
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
1 раз 7%
2
7 раз 50%
1
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
3:3
3 раза 11%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 36%
3
8 раз 29%
0
5 раз 18%
1
5 раз 18%
2
11 раз 39%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Штурм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
86
95
311
59
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
131
104
86
59
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
244
1810
1711
820
622
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|20
|7
|1
|59 - 17
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|0:1
|28
|11
|5
|12
|43 - 38
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|19
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|28
|4
|10
|14
|25 - 44
|13
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|8
|6
|0
|23 - 7
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|1:0
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|0:1
|14
|5
|2
|7
|18 - 19
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|17 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5