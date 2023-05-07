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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 19887
Мальмё
3:1
Конец матча
АИК
0'
0:1
8' Пенальти
Фараж Омар
1:1
10' Гол
Веккья Стефано
11' Желтая карточка
Бьорнстрем Аксель
2:1
15' Гол
Нанаси Себастьян
22' Желтая карточка
Милошевич Александер
36' Желтая карточка
Фараж Омар
36' Желтая карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло
3:1
40' Гол
Кристиансен Андерс
45' Желтая карточка
Кейта Абубакар
90' Желтая карточка
Alexander Fesshaie Beraki
90'+5
27
Далин
Юхан
24
Нильсен
Лассе
19
Корнелиус
Дерек
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
15
Сисей
Йозеф
8
Пенья
Серхио
31
Ларссон
Хуго
11
Нанаси
Себастьян
10
Кристиансен
Андерс
9
Телин
Исаак
21
Веккья
Стефано
15
Нордфельдт
Кристоффер
16
Тихи
Робин
5
Милошевич
Александер
6
Халити
Йетмир
32
Модесто
Руй
14
Магаши
Абдуссалам
22
Кейта
Абубакар
8
Хуссейн
Билаль
12
Бьорнстрем
Аксель
9
Фараж
Омар
7
Фишер
Виктор
Мальмё
3-4-3
АИК
3-5-2

История личных встреч

Мальмё
АИК

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

33 матча

42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

А
2:0
А
3:0
К
3:2
А
1:0
А
1:1
А
0:0
А
2:2
К
4:1
А
2:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
А
0:0
А
0:1
А
2:0
А
1:1
А
2:1
А
0:0
А
2:3
А
2:2
А
1:0
А
0:1
А
2:0
А
0:4
А
1:1
А
2:0
А
1:0
А
2:0
А
0:0
А
0:1
А
1:0
А
2:0
ШК
0:2

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.19
0.53

Среднее время на гол

75
170

Всего голов

41
25

Голов в среднем за матч

1.24
0.76

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

72
118

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 (1) 1.14
Нанаси Себастьян 4 (1) 0.57
Веккья Стефано 3 0.43
Али Таха Абди 2 0.29
Рикс Сёрен 1 0.14
Кристиансен Андерс 1 0.14
Ларссон Хуго 1 0.14
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Пенья Серхио 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Зейдан Мустафа 0 0
Сейдиу Патриот 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexander Fesshaie Beraki 2 0.29
Модесто Руй 1 0.14
Фараж Омар 1 (1) 0.14
Хуссейн Билаль 0 0
Халити Йетмир 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэль Даль Тое Бусанелло 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Корнелиус Дерек 1 0
Ларссон Хуго 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьорнстрем Аксель 3 0
Папаяннопулос Сотирис 2 0
Хуссейн Билаль 2 0
Халити Йетмир 2 0
Alexander Fesshaie Beraki 2 0
Милошевич Александер 1 0
Кейта Абубакар 1 0
Тиль Венсан 1 0
Тихи Робин 1 0
Фараж Омар 1 0
Модесто Руй 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
2
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

9
2
Мальмё
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
4

Голы по времени матча

Забито

11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
4
36%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

20
4
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
7
35%
1
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
25%
31-45
3
15%
2
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
АИК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0
АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2

Результаты матчей

Мальмё
АИК

Точный счет

1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Мальмё
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
2
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
1
6
4
3
2.5
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 0:1 7 5 0 2 17 - 8 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Броммапойкарна
 6 3 0 3 7 - 10 9
7.
Хальмстад
 1:0 7 3 0 4 7 - 14 9
8.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 6 2 0 4 7 - 15 6
13.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Гётеборг
 6 1 1 4 7 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 0:1 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Хальмстад
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
13.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
5.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Хальмстад
 1:0 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
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