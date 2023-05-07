Тур: 7. Стадион: Эледа. Зрители: 19887
0'
0:1
8' ПенальтиФараж Омар
1:1
10' ГолВеккья Стефано
11' Желтая карточкаБьорнстрем Аксель
2:1
15' ГолНанаси Себастьян
22' Желтая карточкаМилошевич Александер
36' Желтая карточкаФараж Омар
36' Желтая карточкаГабриэль Даль Тое Бусанелло
3:1
40' ГолКристиансен Андерс
45' Желтая карточкаКейта Абубакар
90' Желтая карточкаAlexander Fesshaie Beraki
90'+5
Ход матча
8'
0:1
10'
1:1
15'
36'
40'
45'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
27
Далин
Юхан
15
Сисей
Йозеф
31
Ларссон
Хуго
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сисей ЙозефПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Hugo Bolin
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Тихи РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гвидетти ЙонНападающий
-
-
45 Taha Ayari
-
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
История личных встреч
Мальмё
АИК
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
47.6%
12 побед 10 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
33 матча
42.4%
36.4%
21.2%
14 побед 12 ничьих 7 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
42.4%
21.2%
12 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.19
0.53
Среднее время на гол
75
170
Всего голов
41
25
Голов в среднем за матч
1.24
0.76
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
72
118
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8 (1)
|1.14
|Нанаси Себастьян
|4 (1)
|0.57
|Веккья Стефано
|3
|0.43
|Али Таха Абди
|2
|0.29
|Рикс Сёрен
|1
|0.14
|Кристиансен Андерс
|1
|0.14
|Ларссон Хуго
|1
|0.14
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Зейдан Мустафа
|0
|0
|Сейдиу Патриот
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0.29
|Модесто Руй
|1
|0.14
|Фараж Омар
|1 (1)
|0.14
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Халити Йетмир
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Корнелиус Дерек
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|2
|0
|Хуссейн Билаль
|2
|0
|Халити Йетмир
|2
|0
|Alexander Fesshaie Beraki
|2
|0
|Милошевич Александер
|1
|0
|Кейта Абубакар
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Фараж Омар
|1
|0
|Модесто Руй
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
2
Мальмё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
9
2
Мальмё
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
4
Голы по времени матча
Забито
11
2
7 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
4
36%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
20
4
11 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
7
35%
1
25%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
15%
1
25%
31-45
3
15%
2
50%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Мальмё 0:6 Мальмё - Хаммарбю 4:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Мальмё - Кальмар 1:0 Мальмё - Эстер 2:2 Юргорден - Мальмё 2:2 Мальмё - Орхус 4:3 Волеренга - Мальмё 0:3 Мальмё - Даллас 0:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Брага - Мальмё 2:1 Варберг БоИС - Мальмё 2:5 Мальмё - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Хеккен - Мальмё 2:1 Мальмё - Юргорден 2:3
АИК
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Мьельбю - АИК 0:0 АИК - Сириус 0:0 Вернаму - АИК 1:0 АИК - Хаммарбю 2:0
АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 Хальмстад - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 0:3 АИК - Сириус 0:0 Хаммарбю - АИК 2:1 Копенгаген - АИК 2:1 Брентфорд Б - АИК 1:1 Брондбю - АИК 2:1 АИК - Табю 3:1 АИК - Соллентуна 2:1 АИК - Вестерос 1:1 АИК - Сириус 2:2 АИК - Эльфсборг 0:1 Мьельбю - АИК 1:2 Гётеборг - АИК 1:0 АИК - Хеккен 1:2
Результаты матчей
Мальмё
АИК
Точный счет
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:6
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:6
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Мальмё
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
12
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
43
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|0:1
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|6
|3
|0
|3
|7 - 10
|9
|7.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|11.
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|13.
|6
|0
|5
|1
|5 - 8
|5
|14.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|15.
|6
|1
|1
|4
|7 - 6
|4
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|3.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|7.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|1 - 7
|3
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|1:0
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3