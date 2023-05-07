  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 1578
Конгсвингер
2:1
Конец матча
Дьерв
0'
32' Желтая карточка
Вихманн Матиас
34' Желтая карточка
Harald Holter
36' Желтая карточка
Joacim Holtan
1:0
63' Гол
Adem Gueven
66' Желтая карточка
Холме Фредрик
69' Желтая карточка
Thomas Ness2
1:1
74' Гол
Угланн Микаэль
80' Желтая карточка
Бренден Эрик
2:1
82' Гол
Martin Hellan
90' Красная карточка
Brage Pedersen
90'+7
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
10
Герсон
Ларс
12
Хокенстад
Матс
23
Martin
Tangen
Vinjor
6
Harald
Holter
20
Jesper
Grundt
16
Martin
Hellan
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
20
Oeystein
Oevretveit
4
Ange
Mutsinzi
5
Erik
Sandberg
3
Lucas
Larade
2
Torje
Wichne
19
Iman
Mafi
6
Вихманн
Матиас
15
Бренден
Эрик
18
Andre
Rosmer
Richstad
21
Эукленн
Сондре
30
Сейнтье
Джереми
Конгсвингер
3-5-2
Дьерв
3-4-2-1

История личных встреч

Конгсвингер
Дьерв

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
6:1
ПД
2:2
Т(
2:1
ПД
3:2
ПД
5:0
2ЙД
2:1
2ЙД
3:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

3
1.57

Среднее время на гол

30
57

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

1.57
0.67

Среднее время на гол

57
135

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.23
1.15

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
78

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 3 0.5
Adem Gueven 1 0.17
Jesper Grundt 1 0.17
Eric Taylor 1 0.17
Martin Hellan 1 0.17
Хокенстад Матс 0 0
Герсон Ларс 0 0
Моберг Вегар 0 0
Martin Tangen Vinjor 0 0
Холме Фредрик 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педру Самуэл 4 0.67
Угланн Микаэль 2 0.33
Вильсон Петер 1 0.17
Iman Mafi 1 0.17
Вихманн Матиас 0 0
Andre Rosmer Richstad 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Стрёмберг Август 1 0
Joacim Holtan 1 0
Холме Фредрик 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бренден Эрик 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Thomas Ness2 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Erik Sandberg 1 0
Torje Wichne 1 0
Эукленн Сондре 1 0
Lucas Larade 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
2
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

2
3
Конгсвингер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

2
5

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2
Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2

Результаты матчей

Конгсвингер
Дьерв

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Дьерв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Фредрикстад
 6 2 4 0 3 - 1 10
5.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
6.
Старт
 6 2 3 1 13 - 9 9
7.
Хёдд
 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Мосс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
10.
Дьерв
 6 2 0 4 10 - 12 6
11.
Скейд
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
6.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 4 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Хокенстад Матс уходит с поля. Matias Rogstad Aadnoey выходит вместо него
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Brage Pedersen увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 86'
    Iman Mafi уходит с поля. Henrik Bredeli выходит вместо него
  • 84'
    Martin Hellan уходит с поля. Marius Aamodt Eriksen выходит вместо него
  • 82'
    Моберг Вегар сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Martin Hellan бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      36'
      Joacim Holtan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Harald Holter получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Вихманн Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Torje Wichne уходит с поля. Thomas Ness выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 2:1 Дьерв онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     