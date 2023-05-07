Тур: 6. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 1578
2:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаВихманн Матиас
34' Желтая карточкаHarald Holter
36' Желтая карточкаJoacim Holtan
1:0
63' ГолAdem Gueven
66' Желтая карточкаХолме Фредрик
69' Желтая карточкаThomas Ness2
1:1
74' ГолУгланн Микаэль
80' Желтая карточкаБренден Эрик
2:1
82' ГолMartin Hellan
90' Красная карточкаBrage Pedersen
90'+7
Ход матча
32'
34'
36'
63'
1:0
66'
69'
74'
1:1
80'
82'
2:1
90'
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Герсон ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Iman MafiЗащитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
23 Thomas Ness2
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Конгсвингер
Дьерв
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
3
1.57
Среднее время на гол
30
57
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
1.57
0.67
Среднее время на гол
57
135
Всего голов
29
15
Голов в среднем за матч
2.23
1.15
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
78
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|3
|0.5
|Adem Gueven
|1
|0.17
|Jesper Grundt
|1
|0.17
|Eric Taylor
|1
|0.17
|Martin Hellan
|1
|0.17
|Хокенстад Матс
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Моберг Вегар
|0
|0
|Martin Tangen Vinjor
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педру Самуэл
|4
|0.67
|Угланн Микаэль
|2
|0.33
|Вильсон Петер
|1
|0.17
|Iman Mafi
|1
|0.17
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Andre Rosmer Richstad
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Joacim Holtan
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бренден Эрик
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Thomas Ness2
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Erik Sandberg
|1
|0
|Torje Wichne
|1
|0
|Эукленн Сондре
|1
|0
|Lucas Larade
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Дьерв
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
2
Конгсвингер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Дьерв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
2
3
Конгсвингер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Дьерв
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
2
5
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
40%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
33%
1
7%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
22%
2
14%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Кристиансунд - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0
Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Конгсвингер - СК Гйовик-Лин 0:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Старт - Конгсвингер 0:1 КФУМ - Конгсвингер 1:2 Санднес - Конгсвингер 0:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1
Дьерв
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Дьерв - Мьёндален 2:3 Мосс - Дьерв 2:1 Дьерв - Скейд 3:2 Осане - Дьерв 1:2
Дьерв - Ранхейм 1:2 Волеренга - Дьерв 2:1 Брюне - Дьерв 1:1 Одд - Дьерв 2:1 Санднес - Дьерв 1:0 Дьерв - Линенсе 0:0 Викинг - Дьерв 0:1 Стабек - Дьерв 0:0 Дьерв - Арендал 2:4 Дьерв - ФК Флекрой 5:2 Кристиансунд - Дьерв 1:1 Дьерв - Русенборг 2:4 Тромсё - Дьерв 2:2 Дьерв - Викинг 2:2 Дьерв - Олесунн 0:1 Саннефьёрд - Дьерв 1:2
Результаты матчей
Конгсвингер
Дьерв
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Дьерв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|4 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Старт
|Страннегорд Том
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3