Тур: 6. Стадион: Фредрикстад. Зрители: 1578
0:0
Конец матча
Ход матча
31'
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
-
10 Лима ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Mikail Maden
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Фредрикстад
Скейд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.67
0.33
Среднее время на гол
54
270
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|1
|0.17
|Haavard Aasheim
|1
|0.17
|Mads Nielsen II
|1
|0.17
|Tage Johansen
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|4
|0.67
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.17
|David Hickson
|1
|0.17
|Будусон Джонни
|1
|0.17
|Эффьом Максвелл
|1
|0.17
|Ulrich Ness
|1
|0.17
|Erik Nordengen
|1
|0.17
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Torje Naustdal
|0
|1
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Henning Toensberg Andresen
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
Результаты матчей
Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
3
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1
Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0
Результаты матчей
Фредрикстад
Скейд
Точный счет
0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фредрикстад
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Старт
|Скогволд Хенрик
|4 (2)
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Старт
|Страннегорд Том
|4
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3