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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: . Зрители: 1578
Фредрикстад
0:0
Конец матча
Скейд
0'
31' Желтая карточка
Фло Фредрик
83' Желтая карточка
Хельсруд-Юхансен Хенрик
90'+5
1
Haavar
Jenssen
12
Меткалф
Патрик
26
Mads
Nielsen
II
2
Бьоркстрем
Тим
5
Simen
Rafn
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
16
Конте
Абубакар
18
Ludvig
Begby
10
Лима
Лукас
14
Бьярталид
Йоаннес
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
17
Hayder
Altai
3
Фло
Фредрик
11
David
Hickson
16
Эффьом
Максвелл
2
Torje
Naustdal
39
Bendik
Rise
8
Мельхиор
Маркус
27
Kristoffer
Hoven
9
Будусон
Джонни
Фредрикстад
3-5-2
Скейд
4-4-2

История личных встреч

Фредрикстад
Скейд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
ПД
3:3
ПД
2:0
ВД
0:0
ВД
2:1
КН
2:3

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.67
0.33

Среднее время на гол

54
270

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 1 0.17
Haavard Aasheim 1 0.17
Mads Nielsen II 1 0.17
Tage Johansen 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 4 0.67
Стейринг Пер-Магнус 1 0.17
David Hickson 1 0.17
Будусон Джонни 1 0.17
Эффьом Максвелл 1 0.17
Ulrich Ness 1 0.17
Erik Nordengen 1 0.17
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магнуссон Юлиус 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Stian Stray Molde 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Torje Naustdal 0 1
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Henning Toensberg Andresen 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0

Результаты матчей

Фредрикстад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Скейд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Фредрикстад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Скейд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
6

Голы по времени матча

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
1
33%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
100%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1
Кристиансунд - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Халден 0:1 Мьёндален - Фредрикстад 0:3 Конгсвингер - Фредрикстад 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Конгсвингер - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Брюне 1:3
Скейд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1
Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Мольде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0 Скейд - Улленсакер-Киса 0:3 Скейд - Мосс 1:0 Рёуфосс - Скейд 3:0 Берум - Скейд 2:2 Скейд - Фригг 6:4 Арендал - Скейд 1:2 Скейд - Арендал 6:0 Стйордалс Блинк - Скейд 1:0 Скейд - Конгсвингер 4:0

Результаты матчей

Фредрикстад
Скейд

Точный счет

0:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фредрикстад
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Фредрикстад
 6 2 4 0 3 - 1 10
5.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
6.
Старт
 6 2 3 1 13 - 9 9
7.
Хёдд
 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Мосс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
10.
Дьерв
 6 2 0 4 10 - 12 6
11.
Скейд
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
6.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 4 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Фло Фредрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фредрикстад 0:0 Скейд онлайн

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