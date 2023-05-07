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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Старт
 
Позже
Хёдд
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Хёдд
2.10
3.80
4.00
Все Коэффициенты
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
10
Alagie
Sanyang
44
Salim
Nkubiri
23
Скогволд
Хенрик
27
Sander
Svela
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
Старт
3-5-2
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Старт
Хёдд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:0
А
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 3 0.6
Страннегорд Том 3 0.6
Alagie Sanyang 2 0.4
Лане Джек 1 0.2
Sindre Osestad 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.4
Sander Sundnes 1 0.2
Syver Skundberg Skeide 1 0.2
Halvard Urnes 1 0.2
Torbjoern Kallevaag 0 0
Peder Neersveen 0 0
Скривен Альфред 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 2 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Страннегорд Том 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
100%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
5
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Хёдд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2

Результаты матчей

Старт
Хёдд

Точный счет

1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Старт
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
6.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Кристиансунд Стокке Беньямин 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Хёдд
2.10
3.80
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Старт - Хёдд онлайн

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