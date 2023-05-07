Тур: 6. Стадион: Sparebanken Soer Arena.
14
Марес
Люк
27
Sander
Svela
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Sander SvelaНападающий
- Запасные игроки
-
96 Mark JensenВратарь
- Полузащитник
-
-
31 Deni Dashaev
-
-
-
-
Главный тренер: Sindre Tjelmeland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joakim Dragsten
История личных встреч
Старт
Хёдд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скогволд Хенрик
|3
|0.6
|Страннегорд Том
|3
|0.6
|Alagie Sanyang
|2
|0.4
|Лане Джек
|1
|0.2
|Sindre Osestad
|0
|0
|Марес Люк
|0
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|0
|0
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
Хёдд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Gabriel Skotheim
|2
|0.4
|Sander Sundnes
|1
|0.2
|Syver Skundberg Skeide
|1
|0.2
|Halvard Urnes
|1
|0.2
|Torbjoern Kallevaag
|0
|0
|Peder Neersveen
|0
|0
|Скривен Альфред
|0
|0
Карточки
Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вормгор Вито
|2
|0
|Робстад Хенрик
|1
|0
|Викстёль Рольф
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Sindre Osestad
|1
|0
|Страннегорд Том
|1
|0
|Дервискадич Эмир
|1
|0
Хёдд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Svanberg Alm
|2
|0
|Sverre Oekland
|1
|0
|Peder Neersveen
|1
|0
|Холланд-Тёссе Кьетил
|1
|0
|Sander Sundnes
|1
|0
|Thomas Lillo
|1
|0
Результаты матчей
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хёдд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
1
Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
100%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
5
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
11%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
5
71%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Хёдд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2
Результаты матчей
Старт
Хёдд
Точный счет
1:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Старт
Хёдд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
14
14
14
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Дьерв
|Педру Самуэл
|4 (1)
|Скейд
|Kristoffer Hoven
|4
|Мьёндален
|Kristian Lien
|4
|Кристиансунд
|Стокке Беньямин
|4
|Старт
|Скогволд Хенрик
|3 (2)
|Кристиансунд
|Нилсен Снорре
|1 3
|Осане
|Martin Ueland
|4
|Кристиансунд
|Ертсен Торгиль
|3
|Ранхейм
|Френдеруп Никлас
|3
|Мьёндален
|Ольсен Мейнхард
|3