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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Старт
4:2
Конец матча
Хёдд
0'
0:1
15' Гол
Thomas Lillo
1:1
47' Гол
Alagie Sanyang
49' Желтая карточка
Jasper Silva Torkildsen
1:2
49' Пенальти
Torbjoern Kallevaag
65' Желтая карточка
Сакор Важебах
2:2
70' Гол
Скогволд Хенрик
3:2
80' Гол
Страннегорд Том
84' Желтая карточка
Bernardo Morgado
4:2
86' Гол
Zakaria Sawo
89' Желтая карточка
Robin Hjelmeseth
90'+6
1
Jasper
Silva
Torkildsen
14
Марес
Люк
3
Вормгор
Вито
28
Викстёль
Рольф
21
Шеквист
Сандер
Хансен
16
Страннегорд
Том
7
Дервискадич
Эмир
10
Alagie
Sanyang
44
Salim
Nkubiri
23
Скогволд
Хенрик
27
Sander
Svela
1
Ole-Monrad
Alme
32
Sander
Sundnes
77
Marius
Svanberg
Alm
6
Thomas
Lillo
24
Erlend
Hellevik
Larsen
14
Halvard
Urnes
20
Syver
Skundberg
Skeide
4
Peder
Neersveen
10
Isak
Gabriel
Skotheim
9
Скривен
Альфред
11
Torbjoern
Kallevaag
Старт
3-5-2
Хёдд
3-4-3

История личных встреч

Старт
Хёдд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
0:0
А
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скогволд Хенрик 4 0.67
Страннегорд Том 4 0.67
Alagie Sanyang 3 0.5
Zakaria Sawo 1 0.17
Лане Джек 1 0.17
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Sindre Osestad 0 0
Вормгор Вито 0 0
Марес Люк 0 0
Fabian Oestigaard Ness 0 0
Хёдд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Gabriel Skotheim 2 0.33
Torbjoern Kallevaag 1 (1) 0.17
Sander Sundnes 1 0.17
Syver Skundberg Skeide 1 0.17
Thomas Lillo 1 0.17
Halvard Urnes 1 0.17
Peder Neersveen 0 0
Скривен Альфред 0 0

Карточки

Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вормгор Вито 2 0
Сакор Важебах 1 0
Робстад Хенрик 1 0
Викстёль Рольф 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Sindre Osestad 1 0
Страннегорд Том 1 0
Дервискадич Эмир 1 0
Jasper Silva Torkildsen 1 0
Хёдд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Svanberg Alm 2 0
Robin Hjelmeseth 1 0
Sverre Oekland 1 0
Peder Neersveen 1 0
Холланд-Тёссе Кьетил 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Sander Sundnes 1 0
Thomas Lillo 1 0

Результаты матчей

Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хёдд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Старт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хёдд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
1
Старт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хёдд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

5
4

Голы по времени матча

Забито

9
6
0 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
7
1 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
1
8%
3
43%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
31%
1
14%
46-60
2
15%
1
14%
61-75
6
46%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
5
56%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Старт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
КФУМ - Старт 2:2 Старт - Рёуфосс 1:3 Брюне - Старт 2:2 Старт - Кристиансунд 4:0
Мосс - Старт 0:0 Старт - Мьёндален 3:3 Санднес - Старт 2:1 Старт - Брюне 2:0 Старт - Тромсё 1:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Старт - КФУМ 5:4 Старт - Эгерсунд 2:0 Старт - Эсбьерг 1:1 Старт - ФК Флекрой 5:1 Старт - Конгсвингер 0:1 Старт - Ранхейм 2:1 Согндаль - Старт 1:2 Старт - Осане 4:1 Скейд - Старт 3:2
Хёдд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хёдд - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - Хёдд 0:3 Хёдд - Осане 1:1 Скейд - Хёдд 1:1
Хёдд - Рёуфосс 1:0 Ранхейм - Хёдд 3:1 Хёдд - Браттвог 1:1 Мольде - Хёдд 0:1 Согндаль - Хёдд 0:2 Кристиансунд - Хёдд 2:1 Олесунн - Хёдд 2:1 Согндаль - Хёдд 0:0 Хёдд - Тромсдален 2:1 Браттвог - Хёдд 1:2 Хёдд - Йёвик-Люн 4:0 Улленсакер-Киса - Хёдд 1:0 Хёдд - Хьельсос 1:0 Эйдсвольд - Хёдд 1:5 Хёдд - Аскер 1:0 Трефф - Хёдд 1:2

Результаты матчей

Старт
Хёдд

Точный счет

1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Старт
Хёдд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
2
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
2
4
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Фредрикстад
 6 2 4 0 3 - 1 10
5.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
6.
Старт
 6 2 3 1 13 - 9 9
7.
Хёдд
 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Мосс
 6 2 3 1 7 - 6 9
9.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
10.
Дьерв
 6 2 0 4 10 - 12 6
11.
Скейд
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
13.
Санднес
 6 1 2 3 5 - 5 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Мосс
 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Старт
 3 2 0 1 9 - 5 6
5.
Конгсвингер
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
7.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
8.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
9.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
10.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 3 1 1 1 6 - 5 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Скейд
 4 1 1 2 7 - 7 4
6.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Дьерв
 3 1 0 2 4 - 5 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 3 0 1 2 0 - 2 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
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  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Старт Скогволд Хенрик 4 (2)
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Старт Страннегорд Том 4
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Sander Sundnes сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Thomas Lillo бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Старт 4:2 Хёдд онлайн

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