  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Корона Кельце
0:0
Первый тайм: 5'
Ракув
0'
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Ракув
8.10
4.60
1.52
Все Коэффициенты
73
Запытовски
Марцель
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
6
Jacek
Podgorski
8
Такач
Далибор
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
1
Ковачевич
Владан
25
Раковитан
Богдан
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
7
Тудор
Фран
66
Папаниколау
Яннис
5
Берггрен
Густав
20
Салес
Жеан
Карлос
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
30
Кочергин
Владислав
Корона Кельце
4-1-4-1
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Корона Кельце
Ракув

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

Э
1:0
ТМС
5:0
ЭГБ
0:1
Э
3:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.33

Среднее время на гол

60
270

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
0.5

Среднее время на гол

45
180

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
225

Бомбардиры внутри турнира

Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 10 (3) 0.33
Шикавка Евгений 6 0.2
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.13
Dawid Blanik 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Петров Кирилл 2 0.07
Малярчик Петр 2 0.07
Костож Кацпер 2 0.07
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (4) 0.3
Новак Бартош 9 0.3
Гутковский Владислав 8 (1) 0.27
Пясецки Фабиан 6 0.2
Кочергин Владислав 6 0.2
Сварнас Стратос 3 0.1
Вдовяк Матеуш 3 0.1
Салес Жеан Карлос 3 0.1
Тудор Фран 2 0.07
Кун Патрик 2 0.07
Сореску Деян 2 0.07
Раковитан Богдан 1 0.03
Петрашек Томаш 1 0.03
Папаниколау Яннис 1 0.03
Цебуля Марчин 1 (1) 0.03
Длугош Виктор 0 0
Рундич Милан 0 0
Берггрен Густав 0 0
Арсенич Зоран 0 0
Лидерман Бен 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Шпаковски Марчин 5 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 7 1
Арсенич Зоран 7 0
Папаниколау Яннис 7 0
Сварнас Стратос 5 0
Раковитан Богдан 5 0
Кун Патрик 3 1
Петрашек Томаш 3 1
Вдовяк Матеуш 4 0
Новак Бартош 3 0
Иви Лопес 3 0
Гутковский Владислав 3 0
Берггрен Густав 3 0
Пясецки Фабиан 3 0
Кочергин Владислав 3 0
Ковачевич Владан 2 0
Лидерман Бен 2 0
Цебуля Марчин 1 0
Сореску Деян 1 0
Длугош Виктор 1 0

Результаты матчей

Корона Кельце
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ракув
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
10

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

6
2
Корона Кельце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ракув
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
0

Волевые поражения

7
38
Корона Кельце
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Ракув
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
12

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

13
40

Голы по времени матча

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
6
38%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Забито

17
38
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
2
12%
7
18%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
2
12%
6
16%
31-45
2
12%
8
21%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
8
47%
12
32%
76-90

Пропущено

26
9
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
7
27%
3
33%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
4
15%
2
22%
76-90

Забито

35
57
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
9%
9
16%
1-15
7
20%
4
7%
16-30
6
17%
9
16%
31-45
4
11%
13
23%
46-60
2
6%
6
11%
61-75
13
37%
16
28%
76-90

Пропущено

42
22
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
3
7%
3
14%
1-15
5
12%
4
18%
16-30
13
31%
6
27%
31-45
7
17%
2
9%
46-60
8
19%
4
18%
61-75
6
14%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1

Результаты матчей

Корона Кельце
Ракув

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Корона Кельце
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
5
10
1.5
10
5
1
14
2.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
9
21
1.5
17
13
1
29
2.5
9
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 31 22 6 3 60 - 19 72
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
4.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
14.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
15.
Корона Кельце
 0:0 31 9 9 13 34 - 43 36
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
4.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
7.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
8.
Корона Кельце
 0:0 16 7 4 5 18 - 16 25
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 16 8 5 3 20 - 12 29
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 0:0 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    7'
    Пясецки Фабиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Корона Кельце
Ничья
Ракув
8.10
4.60
1.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Корона Кельце 0:0 Ракув онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Корона Кельце
Ракув
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 