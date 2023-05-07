Тур: 31. Стадион: Suzuki Arena. Главный судья: Квятковски Томаш
0:0
Первый тайм: 5'
0'
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Чиж ШимонПолузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Корона Кельце
Ракув
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
60%
2 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.33
Среднее время на гол
60
270
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.5
Среднее время на гол
45
180
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
225
Бомбардиры внутри турнира
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|10 (3)
|0.33
|Шикавка Евгений
|6
|0.2
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.13
|Dawid Blanik
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Петров Кирилл
|2
|0.07
|Малярчик Петр
|2
|0.07
|Костож Кацпер
|2
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|9 (4)
|0.3
|Новак Бартош
|9
|0.3
|Гутковский Владислав
|8 (1)
|0.27
|Пясецки Фабиан
|6
|0.2
|Кочергин Владислав
|6
|0.2
|Сварнас Стратос
|3
|0.1
|Вдовяк Матеуш
|3
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.1
|Тудор Фран
|2
|0.07
|Кун Патрик
|2
|0.07
|Сореску Деян
|2
|0.07
|Раковитан Богдан
|1
|0.03
|Петрашек Томаш
|1
|0.03
|Папаниколау Яннис
|1
|0.03
|Цебуля Марчин
|1 (1)
|0.03
|Длугош Виктор
|0
|0
|Рундич Милан
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
|Арсенич Зоран
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|7
|0
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шпаковски Марчин
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|7
|1
|Арсенич Зоран
|7
|0
|Папаниколау Яннис
|7
|0
|Сварнас Стратос
|5
|0
|Раковитан Богдан
|5
|0
|Кун Патрик
|3
|1
|Петрашек Томаш
|3
|1
|Вдовяк Матеуш
|4
|0
|Новак Бартош
|3
|0
|Иви Лопес
|3
|0
|Гутковский Владислав
|3
|0
|Берггрен Густав
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|3
|0
|Кочергин Владислав
|3
|0
|Ковачевич Владан
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Длугош Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Корона Кельце
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Ракув
100%
0 побед 14 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
13% (2)
80% (12)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
10
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
6
2
Корона Кельце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ракув
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
0
Волевые поражения
7
38
Корона Кельце
68.2%
31.8%
15 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
43% (13)
23% (7)
Ракув
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (5)
37% (11)
47% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
20% (6)
50% (15)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
12
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
13
40
Голы по времени матча
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
18 Не забивали 20
1
6%
2
11%
1-15
5
28%
3
16%
16-30
4
22%
3
16%
31-45
2
11%
5
26%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
4
21%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
6
38%
3
23%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
1
8%
76-90
Забито
17
38
6 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 13
18 Не забивали 16
2
12%
7
18%
1-15
2
12%
1
3%
16-30
2
12%
6
16%
31-45
2
12%
8
21%
46-60
1
6%
4
11%
61-75
8
47%
12
32%
76-90
Пропущено
26
9
11 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 2
13 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
4
15%
1
11%
16-30
7
27%
3
33%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
6
23%
2
22%
61-75
4
15%
2
22%
76-90
Забито
35
57
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 35
12 Забивали первыми 19
6 Не забивали 6
3
9%
9
16%
1-15
7
20%
4
7%
16-30
6
17%
9
16%
31-45
4
11%
13
23%
46-60
2
6%
6
11%
61-75
13
37%
16
28%
76-90
Пропущено
42
22
21 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 9
17 Пропускали первыми 8
25 Не пропускали 15
3
7%
3
14%
1-15
5
12%
4
18%
16-30
13
31%
6
27%
31-45
7
17%
2
9%
46-60
8
19%
4
18%
61-75
6
14%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1
Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0
Ракув
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0
Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония - Ракув 1:2 Ракув - Гурник Забже 2:0 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Ракув - Пяст 1:0 Варта Познань - Ракув 1:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Ракув - Олимпия Любляна 3:3 Ракув - Стяуа 4:1
Результаты матчей
Корона Кельце
Ракув
Точный счет
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
2:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
4
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 20%
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
0
5 раз 33%
2
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
0:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
1
8 раз 27%
2
8 раз 27%
0
5 раз 17%
4
5 раз 17%
3
3 раза 10%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Корона Кельце
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
510
105
114
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
411
78
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
921
1713
129
921
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|31
|22
|6
|3
|60 - 19
|72
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|4.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|5.
|31
|13
|7
|11
|34 - 29
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|31
|11
|9
|11
|37 - 33
|42
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|9
|13
|9
|46 - 41
|40
|10.
|31
|10
|9
|12
|35 - 38
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|13.
|31
|10
|8
|13
|31 - 43
|38
|14.
|31
|10
|7
|14
|39 - 42
|37
|15.
|0:0
|31
|9
|9
|13
|34 - 43
|36
|16.
|31
|7
|11
|13
|27 - 42
|32
|17.
|31
|7
|5
|19
|27 - 53
|26
|18.
|30
|4
|10
|16
|29 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|4.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|6.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|8.
|0:0
|16
|7
|4
|5
|18 - 16
|25
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|8
|5
|3
|20 - 12
|29
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9