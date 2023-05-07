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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 6. Стадион: .
Мосс
0:0
Первый тайм: 6'
Санднес
0'
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Санднес
2.70
3.66
3.05
Все Коэффициенты
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
3
Странде
Кристиан
6
Faites
Makosso
5
Ilir
Kukleci
2
Marius
Andresen2
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
16
Anas
Farah
Ali
14
Claudio
Braga
1
Фальк
Аслак
2
Herman
Kleppa
4
Kristoffer
Hey
23
Erik
Berland
14
Торстейнбё
Фредерик
17
Ingvald
Halgunset
5
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
8
Matias
Belli
Moldskred
26
Artan
Memedov
9
Рамсланн
Мартин
7
Markus
Aanesland
Мосс
3-4-2-1
Санднес
4-3-3

История личных встреч

Мосс
Санднес

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:7
А
1:2
А
1:0
А
2:4
А
1:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

2
11

Голов в среднем за матч

1
3.67

Среднее время на гол

90
24

Всего голов

6
14

Голов в среднем за матч

1.2
2.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
32

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marius Andresen2 1 0.2
Александерссон Ноа 1 0.2
Гйесдал Хенрик 1 0.2
Sebastian Pedersen II 1 0.2
Aksel Baran Potur 1 0.2
Claudio Braga 1 0.2
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Anas Farah Ali 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 2 (1) 0.4
Anders Hiim 1 0.2
Рамсланн Мартин 1 0.2
Matias Belli Moldskred 1 0.2
Herman Kleppa 0 0
Henrik Bjoergen Jensen 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Faites Makosso 2 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Странде Кристиан 1 0
Marius Andresen2 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Alexander Haapnes 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kristoffer Hey 1 0
Herman Kleppa 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Artan Memedov 1 0
Endre Osenbroch 1 0

Результаты матчей

Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Санднес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
0
Мосс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Санднес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
4
Мосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
4

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1
Мосс - Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Волеренга - Мосс 2:0 КФУМ - Мосс 4:2 Скейд - Мосс 1:0 Джелой ФК - Мосс 0:5 Уллерн - Мосс 1:3 Мосс - Вард Хёугесунн 3:2 Эгерсунд - Мосс 2:2 Мосс - Стол Йорпеланн 1:0 Стрёммен - Мосс 1:3 Мосс - Оддс Баллклубб-2 1:1
Санднес
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Санднес - Конгсвингер 1:2 Фредрикстад - Санднес 0:0 Санднес - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Санднес 1:0
Санднес - Скейд 4:1 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Старт 2:1 Санднес - Хёугесунн 0:3 Санднес - Дьерв 1:0 Санднес - Полесье 1:1 Санднес - Дордой 1:1 Санднес - РФШ Рига 1:1 Санднес - Арендал 1:0 Санднес - Вард Хёугесунн 5:0 Брюне - Санднес 3:0 Санднес - Викинг 1:4 Санднес - Конгсвингер 0:1 Брюне - Санднес 0:2 Санднес - Стабек 2:2 Конгсвингер - Санднес 3:1

Результаты матчей

Мосс
Санднес

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Мосс
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ранхейм
 6 4 1 1 8 - 8 13
2.
Кристиансунд
 6 4 0 2 10 - 8 12
3.
Согндаль
 6 3 2 1 9 - 7 11
4.
Хёдд
 5 2 3 0 6 - 2 9
5.
Фредрикстад
 5 2 3 0 3 - 1 9
6.
Рёуфосс
 6 2 2 2 8 - 4 8
7.
Дьерв
 5 2 0 3 9 - 10 6
8.
Конгсвингер
 5 2 0 3 5 - 8 6
9.
Старт
 5 1 3 1 9 - 7 6
10.
Мосс
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Брюне
 6 1 3 2 8 - 10 6
12.
Санднес
 5 1 2 2 5 - 4 5
13.
Скейд
 5 1 2 2 10 - 10 5
14.
Мьёндален
 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Осане
 6 0 4 2 5 - 7 4
16.
КФУМ
 6 0 4 2 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кристиансунд
 4 3 0 1 7 - 3 9
2.
Согндаль
 3 2 1 0 5 - 3 7
3.
Ранхейм
 3 2 0 1 5 - 7 6
4.
Брюне
 3 1 2 0 4 - 3 5
5.
Хёдд
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Рёуфосс
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Санднес
 3 1 1 1 5 - 3 4
8.
Мосс
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Старт
 2 1 0 1 5 - 3 3
10.
Конгсвингер
 2 1 0 1 2 - 3 3
11.
Дьерв
 3 1 0 2 6 - 7 3
12.
Фредрикстад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Скейд
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Мьёндален
 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Осане
 2 0 1 1 2 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ранхейм
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хёдд
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Согндаль
 3 1 1 1 4 - 4 4
5.
Рёуфосс
 4 1 1 2 4 - 4 4
6.
Дьерв
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Мьёндален
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Кристиансунд
 2 1 0 1 3 - 5 3
9.
Скейд
 3 1 0 2 7 - 7 3
10.
Конгсвингер
 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Старт
 3 0 3 0 4 - 4 3
12.
Осане
 4 0 3 1 3 - 4 3
13.
Мосс
 2 0 2 0 3 - 3 2
14.
КФУМ
 3 0 2 1 3 - 7 2
15.
Санднес
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Брюне
 3 0 1 2 4 - 7 1
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Дьерв Педру Самуэл 4 (1)
Скейд Kristoffer Hoven 4
Мьёндален Kristian Lien 4
Кристиансунд Стокке Беньямин 4
Старт Скогволд Хенрик 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Кристиансунд Нилсен Снорре 1 3
Осане Martin Ueland 4
Кристиансунд Ертсен Торгиль 3
Ранхейм Френдеруп Никлас 3
Мьёндален Ольсен Мейнхард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мосс
Ничья
Санднес
2.70
3.66
3.05
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мосс 0:0 Санднес онлайн

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