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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Америка Минейро
1:2
Конец матча
Куяба
0'
1:0
11' Гол
Aloisio Santos
31' Желтая карточка
Ale
51' Желтая карточка
Marlon VII
57' Желтая карточка
Эмпереур Алан
70' Желтая карточка
Ronald
80' Желтая карточка
Galiano da Costa Mateus III
1:1
85' Гол в свои ворота
Marlon VII
89' Красная карточка
Матеус Фернандо Кавичиоли
1:2
90' Гол
Ronald
90' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Pablo Cepellini
90'+14
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
25
Марсиньо
Силва
22
Авелар
Данило
3
Майдана
Яго
6
Marlon
VII
16
Ale
37
Everaldo
8
Juninho
IX
10
Martin
Nicolas
Benitez
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
98
Matheusinho
14
Raniele
5
Филипе
Аугусто
17
Negueba
10
Pablo
Cepellini
99
Иури
Фрейтас
16
Дейверсон
Силва
Америка Минейро
4-1-4-1
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Америка Минейро
Куяба

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СB
0:0
СB
0:1
СB
0:2
СB
2:1

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.75
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

120
90

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Everaldo 1 0.25
Aloisio Santos 1 0.25
Ale 1 0.25
Marlon VII 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.25
Matheusinho 1 0.25
Ronald 1 0.25
Raniele 1 0.25
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 3 0
Everaldo 2 0
Ale 2 0
Майдана Яго 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Nino Paraiba 1 0
Lucas Kal 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Pablo Cepellini 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Ronald 2 0
Денилсон Невес 1 0
Marllon 1 0
Эмпереур Алан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Matheusinho 1 0
Raniele 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Куяба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Америка Минейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Куяба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
1
Америка Минейро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0
Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Америка Минейро - Санта-Круз Ресифи 1:0 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 3:1 Токантинополис - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Ипатинга - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Демократа ГВ 2:1 Атлетик Б - Америка Минейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 1:0
Куяба
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0
Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1 Атлетико Минейро - Куяба 3:0 Куяба - Палмейрас Сан-Паулу 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Куяба

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 4 9
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Сан-Паулу
 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 3 - 3 4
11.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 3 - 5 4
12.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Фламенго
 3 1 0 2 6 - 5 3
15.
Байя
 3 1 0 2 3 - 4 3
16.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
17.
Гойяс
 3 1 0 2 3 - 4 3
18.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
19.
Коритиба Парана
 3 0 1 2 1 - 7 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
5.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
6.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Гойяс
 1 1 0 0 3 - 1 3
9.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1 1 0 0 2 - 1 3
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Гремио
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
19.
Байя
 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Атлетико Минейро
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Ред Булл Брагантино
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Фламенго
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Коритиба Парана
 1 0 0 1 0 - 3 0
16.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Сан-Паулу Пауло Маркос 2
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    95'
    Пабло Цепеллини получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    93'
    Г О О О О Л - Роналд бьет в цель!
  • 89'
    УДАЛЕНИЕ! - Матеус Фернандо Кавичиоли увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Описание гола
    85'
    Г О О О О Л - Марлон уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    83'
    Mateus получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Мартин Бенитес уходит с поля. Лукас Кал выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 62'
      Фелипе Азеведо уходит с поля. Mateus выходит вместо него
    • Желтая карточка
      57'
      Эмпереур Алан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      51'
      Марлон получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Raniele уходит с поля. Роналд выходит вместо него
    • 42'
      Negueba уходит с поля. Кафу Жонатан выходит вместо него
    • Желтая карточка
      31'
      Але получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Эверальдо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Алоизио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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