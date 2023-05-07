Тур: 28. Стадион: Cepheus Park Randers. Зрители: 7206 Главный судья: Jens Grabski Maae
0'
0:1
23' ГолЭвьен Хэкон
28' Желтая карточкаHugo Andersson2
0:2
29' ГолКвистгарден Матиас
42' Желтая карточкаЭвьен Хэкон
0:3
44' ГолКвистгарден Матиас
1:3
50' ГолОдей Стивен
52' Желтая карточкаВасс Даниэль
90'+5
Ход матча
23'
28'
29'
42'
44'
50'
1:3
52'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
5 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 7
-
9 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
476 Количество передач 174
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
90
Одей
Стивен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Бабаян ЭдгарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
41 Jeppe Kudsk
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шиембе КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Менса КевинПолузащитник
-
11 Эвьен ХэконНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Риверос БласЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
6 Белл ДжоПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Брондбю
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
70.6%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 23 победы
48 матчей
22.9%
25%
52.1%
11 побед 12 ничьих 25 побед
Первый тайм
27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
33.3%
47.9%
9 побед 16 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.38
1.17
Среднее время на гол
65
77
Всего голов
38
46
Голов в среднем за матч
1.58
1.92
Среднее время на гол
56
46
Всего голов
71
74
Голов в среднем за матч
1.48
1.54
Тотал матчей
2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
20
Больше 42%
Меньше 58%
28
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
47
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгхо Марвин
|6 (1)
|0.21
|Бундгаард Филип
|4
|0.14
|Анкерсен Якоб
|3
|0.11
|Одей Стивен
|3
|0.11
|Hugo Andersson2
|3
|0.11
|Хег Даниэль
|2
|0.07
|Копплин Бьорн
|2
|0.07
|Бабаян Эдгар
|2
|0.07
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0.07
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.07
|Андерссон Адам
|1
|0.04
|Клюснер Тобиас
|1
|0.04
|Кехинде Тосин
|1
|0.04
|Энггаард Мэдс
|1
|0.04
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.04
|Юханссон Карл II
|1
|0.04
|Гравес Симон
|1
|0.04
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Йонсен Лассер Берг
|0
|0
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|0.36
|Квистгарден Матиас
|3
|0.11
|Слимане Анис
|3
|0.11
|Oscar Schwartau
|3
|0.11
|Хедлунд Симон
|2
|0.07
|Эвьен Хэкон
|2
|0.07
|Радошевич Йосип
|2 (2)
|0.07
|Каппис Кристиан
|2
|0.07
|Васс Даниэль
|1
|0.04
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0.04
|Себулонсен Себастьян
|1
|0.04
|Махсо Андреас
|1 (1)
|0.04
|Дивкович Марко
|0
|0
|Греве Матиас
|0
|0
|Лауритсен Расмус
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кехинде Тосин
|5
|0
|Юханссон Карл II
|3
|1
|Эгхо Марвин
|4
|0
|Лауэнборг Фредерик
|4
|0
|Hugo Andersson2
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|4
|0
|Бабаян Эдгар
|3
|0
|Педерсен Миккель
|3
|0
|Одей Стивен
|3
|0
|Хег Даниэль
|2
|0
|Копплин Бьорн
|2
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Камара Аль-Хаджи
|2
|0
|Гравес Симон
|2
|0
|Йонсен Лассер Берг
|2
|0
|Анкерсен Якоб
|1
|0
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Клюснер Тобиас
|1
|0
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шиембе Кевин
|5
|1
|Васс Даниэль
|6
|0
|Слимане Анис
|6
|0
|Квистгарден Матиас
|5
|0
|Хедлунд Симон
|4
|0
|Радошевич Йосип
|4
|0
|Валлис Николай
|4
|0
|Каппис Кристиан
|4
|0
|Махсо Андреас
|3
|0
|Рустед Сигурд
|1
|1
|Омойджуфано Охи
|2
|0
|Менса Кевин
|1
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Эвьен Хэкон
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Дивкович Марко
|1
|0
|Винтер Фредерик
|1
|0
|Хермансен Мадс
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Хеггхейм Хенрик
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
4
Волевые поражения
8
7
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
14
Волевые поражения
20
21
Раннерс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Брондбю
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
13
18
Волевые поражения
28
28
Голы по времени матча
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
5
33%
3
19%
76-90
Пропущено
17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90
Забито
24
22
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
1
4%
5
23%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
5
23%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90
Пропущено
19
24
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
7
37%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
1
5%
8
33%
61-75
4
21%
4
17%
76-90
Забито
39
38
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
8
21%
6
16%
46-60
10
26%
5
13%
61-75
9
23%
8
21%
76-90
Пропущено
36
44
19 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
8
22%
9
20%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
3
8%
12
27%
61-75
8
22%
9
20%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1
Результаты матчей
Раннерс
Брондбю
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Брондбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
311
68
113
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
113
68
410
311
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
235
Больше Меньше
217
919
1018
424
523
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|0:0
|28
|13
|8
|7
|40 - 29
|47
|4.
|0:0
|28
|12
|8
|8
|29 - 22
|44
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
|6.
|0:0
|14
|5
|6
|3
|16 - 12
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|0:0
|14
|6
|3
|5
|20 - 14
|21
|3.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|13 (1)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 8
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7