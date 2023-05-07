Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Каллесеэ Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Бабаян Эдгар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Фредерик Алвес Ибсен ослабляет давление, выбив мяч.

88' Бабаян Эдгар из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Копплин Бьорн из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Мадс Энггаард выиграл воздушное противоборство у Слимане Анис

86' Удар от ворот произведет Брондбю

85' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

84' Слимане Анис из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Слимане Анис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Мадс Энггаард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

83' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновится спорным мячом

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Юханссон Карл II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Матч возобновлен

79' Омойджуфано Охи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Менса Кевин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

72' Хорошую попытку сделал Нордли Симен Болькан . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Копплин Бьорн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Игрок из команды Брондбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

70' Сегодняшная посещаемость составляет 7206 болельщиков

70' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Шиембе Кевин уходит с поля и его заменяет Фредерик Алвес Ибсен

63' Тактическая замена. Sebastian Sebulonsen уходит с поля и его заменяет Риверос Блас

61' Sebastian Sebulonsen ослабляет давление, выбив мяч.

61' Кехинде Тосин из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Игра в одни ворота сейчас. Раннерс доминирует и владеет мячом

58' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Брондбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Матч возобновлен

55' Квистгарден Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

52' Васс Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Удар от ворот произведет Раннерс

51' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Забив гол, Раннерс сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

50' Мадс Энггаард сделал результативную передачу.

50' Г О О О О Л - Одей Стивен наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

50' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Каллесеэ Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Шиембе Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Брондбю

48' Бундгаард Филип нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

47' Клюснер Тобиас из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Патрик Карлгрен держит все под контролем

46' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля