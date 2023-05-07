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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Зрители: 7206 Главный судья: Jens Grabski Maae
Раннерс
1:3
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
23' Гол
Эвьен Хэкон
28' Желтая карточка
Hugo Andersson2
0:2
29' Гол
Квистгарден Матиас
42' Желтая карточка
Эвьен Хэкон
0:3
44' Гол
Квистгарден Матиас
1:3
50' Гол
Одей Стивен
52' Желтая карточка
Васс Даниэль
90'+5

Ход матча

23'
0:1
Эвьен Хэкон
(Квистгарден Матиас)
28'
Hugo Andersson2
 
29'
0:2
Квистгарден Матиас
42'
 
Эвьен Хэкон
44'
0:3
Квистгарден Матиас
(Лауритсен Расмус)
46'
Каллесеэ Миккель
Андерссон Адам
 
50'
Одей Стивен
(Энггаард Мэдс)
1:3
52'
 
Васс Даниэль
62'
 
Риверос Блас
Себулонсен Себастьян
63'
 
Хедлунд Симон
Квистгарден Матиас
63'
 
Алвес Фредерик
Шиембе Кевин
65'
Анкерсен Якоб
Кехинде Тосин
 
65'
Нордли Симен Болькан
Клюснер Тобиас
 
71'
Бабаян Эдгар
Бундгаард Филип
 
74'
 
Oscar Schwartau
Эвьен Хэкон
81'
 
Слимане Анис
Васс Даниэль
81'
Камара Аль-Хаджи
Одей Стивен
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 476 Количество передач 174
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

1
Карлгрен
Патрик
8
Андерссон
Адам
5
Hugo
Andersson2
4
Юханссон
Карл
II
15
Копплин
Бьорн
18
Клюснер
Тобиас
6
Йонсен
Лассер
Берг
16
Энггаард
Мэдс
10
Кехинде
Тосин
90
Одей
Стивен
40
Бундгаард
Филип
1
Хермансен
Мадс
18
Шиембе
Кевин
5
Лауритсен
Расмус
4
Винтер
Фредерик
2
Себулонсен
Себастьян
10
Васс
Даниэль
22
Радошевич
Йосип
14
Менса
Кевин
11
Эвьен
Хэкон
9
Омойджуфано
Охи
36
Квистгарден
Матиас
Раннерс
4-4-2
Брондбю
3-4-3

История личных встреч

Раннерс
Брондбю

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
70.6%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 23 победы

48 матчей

22.9%
25%
52.1%
11 побед 12 ничьих 25 побед

Первый тайм

27.1%
41.7%
31.2%
13 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
33.3%
47.9%
9 побед 16 ничьих 23 победы

История матчей

СД
0:4
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:1
СД
4:2
СД
2:0
СД
0:0
СД
1:2
СД
5:2
СД
2:2
СД
4:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
3:1
СД
0:0
К
2:4
СД
0:1
СД
2:2
СД
0:2
СД
1:0
СД
3:3
СД
1:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
0:1
СД
0:2
СД
3:2
ТМС
3:1
ТМС
3:1
СЛ
0:4
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:3
СЛ
1:1
СЛ
1:3
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
0:3
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.38
1.17

Среднее время на гол

65
77

Всего голов

38
46

Голов в среднем за матч

1.58
1.92

Среднее время на гол

56
46

Всего голов

71
74

Голов в среднем за матч

1.48
1.54

Тотал матчей

2.5
45
Больше 94%
Меньше 6%
3
38
Больше 79%
Меньше 21%
10
28
Больше 58%
Меньше 42%
20
20
Больше 42%
Меньше 58%
28
8
Больше 17%
Меньше 83%
40
5
Больше 10%
Меньше 90%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
47

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгхо Марвин 6 (1) 0.21
Бундгаард Филип 4 0.14
Анкерсен Якоб 3 0.11
Одей Стивен 3 0.11
Hugo Andersson2 3 0.11
Хег Даниэль 2 0.07
Копплин Бьорн 2 0.07
Бабаян Эдгар 2 0.07
Камара Аль-Хаджи 2 0.07
Нордли Симен Болькан 2 0.07
Андерссон Адам 1 0.04
Клюснер Тобиас 1 0.04
Кехинде Тосин 1 0.04
Энггаард Мэдс 1 0.04
Лауэнборг Фредерик 1 0.04
Юханссон Карл II 1 0.04
Гравес Симон 1 0.04
Педерсен Миккель 0 0
Йонсен Лассер Берг 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омойджуфано Охи 10 (1) 0.36
Квистгарден Матиас 3 0.11
Слимане Анис 3 0.11
Oscar Schwartau 3 0.11
Хедлунд Симон 2 0.07
Эвьен Хэкон 2 0.07
Радошевич Йосип 2 (2) 0.07
Каппис Кристиан 2 0.07
Васс Даниэль 1 0.04
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0.04
Себулонсен Себастьян 1 0.04
Махсо Андреас 1 (1) 0.04
Дивкович Марко 0 0
Греве Матиас 0 0
Лауритсен Расмус 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кехинде Тосин 5 0
Юханссон Карл II 3 1
Эгхо Марвин 4 0
Лауэнборг Фредерик 4 0
Hugo Andersson2 4 0
Энггаард Мэдс 4 0
Бабаян Эдгар 3 0
Педерсен Миккель 3 0
Одей Стивен 3 0
Хег Даниэль 2 0
Копплин Бьорн 2 0
Карлгрен Патрик 2 0
Камара Аль-Хаджи 2 0
Гравес Симон 2 0
Йонсен Лассер Берг 2 0
Анкерсен Якоб 1 0
Брок-Мадсен Николай 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Клюснер Тобиас 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шиембе Кевин 5 1
Васс Даниэль 6 0
Слимане Анис 6 0
Квистгарден Матиас 5 0
Хедлунд Симон 4 0
Радошевич Йосип 4 0
Валлис Николай 4 0
Каппис Кристиан 4 0
Махсо Андреас 3 0
Рустед Сигурд 1 1
Омойджуфано Охи 2 0
Менса Кевин 1 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Греве Матиас 1 0
Риверос Блас 1 0
Эвьен Хэкон 1 0
Белл Джо 1 0
Дивкович Марко 1 0
Винтер Фредерик 1 0
Хермансен Мадс 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Хеггхейм Хенрик 1 0
Салех Юсеф 1 0

Результаты матчей

Раннерс
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

8
7
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Брондбю
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
14

Волевые поражения

20
21
Раннерс
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
39% (11)
32% (9)
Брондбю
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
29% (8)
29% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

13
18

Волевые поражения

28
28

Голы по времени матча

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
5
33%
3
19%
76-90

Пропущено

17
20
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
6%
5
25%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
15%
31-45
2
12%
2
10%
46-60
2
12%
4
20%
61-75
4
24%
5
25%
76-90

Забито

24
22
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
1
4%
5
23%
1-15
2
8%
2
9%
16-30
5
21%
5
23%
31-45
6
25%
3
14%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
4
17%
5
23%
76-90

Пропущено

19
24
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
7
37%
4
17%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
4
21%
1
4%
46-60
1
5%
8
33%
61-75
4
21%
4
17%
76-90

Забито

39
38
12 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 19
11 Забивали первыми 15
5 Не забивали 7
3
8%
5
13%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
6
15%
9
24%
31-45
8
21%
6
16%
46-60
10
26%
5
13%
61-75
9
23%
8
21%
76-90

Пропущено

36
44
19 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 21
8
22%
9
20%
1-15
4
11%
4
9%
16-30
7
19%
7
16%
31-45
6
17%
3
7%
46-60
3
8%
12
27%
61-75
8
22%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 3:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Раннерс - Копенгаген 1:0
Орхус - Раннерс 1:1 Ольборг - Раннерс 0:1 Раннерс - Орхус 1:2 Виборг - Раннерс 2:2 Раннерс - Люнгбю 1:0 Оденсе - Раннерс 0:0 Раннерс - Сурхон 3:0 Раннерс - Сабуртало 2:1 Раннерс - Сённерйюск 5:1 Раннерс - Фредерисия 2:1 Мальмё - Раннерс 2:0 Раннерс - Мальмё 2:2 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Силькеборг 1:3 Хорсенс - Раннерс 5:1 Раннерс - Копенгаген 0:2
Брондбю
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Копенгаген - Брондбю 0:1 Брондбю - Раннерс 0:4 Брондбю - Орхус 1:0 Нордшелланн - Брондбю 2:1
Брондбю - Виборг 0:3 Брондбю - Треллеборг 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Люнгбю - Брондбю 1:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Брондбю - Хорсенс 5:2 Брондбю - Викинг 3:2 Брондбю - Хальмстад 2:0 Брондбю - АИК 2:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 Брондбю - Видовре 4:1 Тенерифе - Брондбю 0:4 Миллуолл - Брондбю 1:1 Брондбю - Виборг 0:2 Оденсе - Брондбю 1:1

Результаты матчей

Раннерс
Брондбю

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
0:0
3 раза 11%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
14 раз 50%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
1
11 раз 39%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
4 раза 14%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Брондбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
3
11
1.5
6
8
1
13
2.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
3
6
8
1.5
4
10
3
11
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
5
0.5
Больше Меньше
21
7
9
19
1.5
10
18
4
24
2.5
5
23
1
27
3.5
1
27

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 0:0 28 13 8 7 40 - 29 47
4.
Орхус
 0:0 28 12 8 8 29 - 22 44
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 0:0 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 0:0 14 5 6 3 16 - 12 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 0:0 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Виборг
 0:0 14 6 3 5 20 - 14 21
3.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Лауритсен Расмус из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 91'
      Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 91'
      Слимане Анис из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Фредерик Алвес Ибсен из команды Брондбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      90'
      Бабаян Эдгар навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Камара Аль-Хаджи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cepheus Park Randers. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Раннерс 1:3 Брондбю онлайн

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