Тур: 36. Стадион: Эннио Тардини.
0'
1:0
11' ГолБенедычак Адриан
2:0
17' ГолБенедычак Адриан
53' Желтая карточкаЯллоу Александр
55' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
62' Желтая карточкаНимейер Рёвен
69' Желтая карточкаВаскес Франко
82' Желтая карточкаМангравити Массимилиано
85' Желтая карточкаБолог Ботонд
90'+8
Ход матча
11'
17'
2:0
53'
62'
69'
85'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
349 Количество передач 528
-
40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Эно АнтониНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
История личных встреч
Парма
Брешия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
0.83
Среднее время на гол
112
108
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
99
123
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|9 (4)
|0.25
|Бенедычак Адриан
|8
|0.22
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.17
|Инглезе Роберто
|4
|0.11
|Камара Дрисса
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|3
|0.08
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.06
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.19
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Олзер Джакомо
|3
|0.08
|Бизоли Димитри
|2
|0.06
|Галацци Николас
|2
|0.06
|Ндой Эмануэле
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Кистана Андреа
|2
|0.06
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.06
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Кулибали Войо
|6
|0
|Зом Симон
|5
|0
|Камара Дрисса
|3
|1
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|1
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Коббо Элиас
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Мангравити Массимилиано
|5
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Родригес Пабло
|1
|1
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
Результаты матчей
Парма
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Брешия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
11
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Брешия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
8
14
Волевые поражения
21
15
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
46% (16)
14% (5)
Брешия
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
7
9
Волевые победы
12
16
Волевые поражения
26
26
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
2
9%
8
47%
76-90
Пропущено
15
31
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
7%
5
16%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
3
20%
6
19%
76-90
Забито
22
16
16 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
4
18%
4
25%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
2
13%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
23%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
8
38%
76-90
Забито
44
33
26 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 14
11 Не забивали 13
6
14%
6
18%
1-15
8
18%
4
12%
16-30
12
27%
4
12%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
4
9%
10
30%
76-90
Пропущено
37
52
18 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
6
16%
7
13%
1-15
7
19%
6
12%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
7
19%
14
27%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2
Брешия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0
Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1
Результаты матчей
Парма
Брешия
Точный счет
0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 34%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Парма
Брешия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
126
98
414
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
107
612
512
315
215
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2312
Больше Меньше
2213
1520
926
431
233
134
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11