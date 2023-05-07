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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Парма
2:0
Конец матча
Брешия
0'
1:0
11' Гол
Бенедычак Адриан
2:0
17' Гол
Бенедычак Адриан
53' Желтая карточка
Яллоу Александр
55' Желтая карточка
Чиркати Алессандро
62' Желтая карточка
Нимейер Рёвен
69' Желтая карточка
Васкес Франко
82' Желтая карточка
Мангравити Массимилиано
85' Желтая карточка
Болог Ботонд
90'+8

Ход матча

11'
Бенедычак Адриан
(Бернабе Адриан)
1:0
17'
Бенедычак Адриан
2:0
46'
 
Галацци Николас
Бьёркенгрен Йон
53'
 
Яллоу Александр
55'
Чиркати Алессандро
 
57'
 
Оливейра Адриан
Ндой Эмануэле
57'
 
Ван Де Лои Томми
Лабойко Якуб
61'
 
Нимейер Рёвен
Галацци Николас
62'
 
Нимейер Рёвен
63'
Дзанимачча Лука
Ман Деннис
 
63'
Юрич Станко
Бернабе Адриан
 
69'
Васкес Франко
 
70'
Болог Ботонд
Чиркати Алессандро
 
74'
Камара Дрисса
Зом Симон
 
74'
Кулибали Войо
Бенедычак Адриан
 
76'
 
Бьянки Флавио
Айе Флориан
82'
 
Мангравити Массимилиано
85'
Болог Ботонд
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 349 Количество передач 528
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогноз на матч от Liveresult
1
Буффон
Джанлуиджи
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
39
Чиркати
Алессандро
14
Ансальди
Кристиан
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
1
Андреаччи
Лоренцо
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
8
Ндой
Эмануэле
11
Айе
Флориан
9
Родригес
Пабло
Парма
4-2-3-1
Брешия
4-3-1-2

История личных встреч

Парма
Брешия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

СB
0:2
СB
1:0
СB
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СA
2:0
СA
2:0
СB
1:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

99
123

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 9 (4) 0.25
Бенедычак Адриан 8 0.22
Ман Деннис 6 (1) 0.17
Инглезе Роберто 4 0.11
Камара Дрисса 3 0.08
Дель Прато Энрико 3 0.08
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.06
Бернабе Адриан 1 0.03
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0
Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.19
Бьянки Флавио 4 (1) 0.11
Олзер Джакомо 3 0.08
Бизоли Димитри 2 0.06
Галацци Николас 2 0.06
Ндой Эмануэле 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Кистана Андреа 2 0.06
Мангравити Массимилиано 2 0.06
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Оливейра Адриан 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Васкес Франко 7 0
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Дель Прато Энрико 6 0
Кулибали Войо 6 0
Зом Симон 5 0
Камара Дрисса 3 1
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чиркати Алессандро 2 1
Ансальди Кристиан 3 0
Осорио Йордан 3 0
Болог Ботонд 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Коббо Элиас 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Ман Деннис 1 0
Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Эмануэле 8 1
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Папетти Андреа 6 1
Мангравити Массимилиано 5 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Родригес Пабло 1 1
Вивиани Федерико 2 0
Морео Стефано 2 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Нимейер Рёвен 2 0
Яллоу Александр 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Андреаччи Лоренцо 1 0
Гарофало Винченцо 1 0

Результаты матчей

Парма
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Брешия
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
11
Парма
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Брешия
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

8
14

Волевые поражения

21
15
Парма
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (11)
37% (13)
31% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
46% (16)
14% (5)
Брешия
41.7%
58.3%
10 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
43% (15)
26% (9)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

12
16

Волевые поражения

26
26

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 3
23 Не забивали 25
2
9%
2
12%
1-15
2
9%
2
12%
16-30
6
27%
1
6%
31-45
5
23%
0
0%
46-60
5
23%
4
24%
61-75
2
9%
8
47%
76-90

Пропущено

15
31
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
1
7%
5
16%
1-15
4
27%
4
13%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
1
7%
7
23%
46-60
3
20%
4
13%
61-75
3
20%
6
19%
76-90

Забито

22
16
16 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 23
4
18%
4
25%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
3
14%
1
6%
61-75
2
9%
2
13%
76-90

Пропущено

22
21
10 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
5
23%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
2
10%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
4
18%
8
38%
76-90

Забито

44
33
26 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 19
19 Забивали первыми 14
11 Не забивали 13
6
14%
6
18%
1-15
8
18%
4
12%
16-30
12
27%
4
12%
31-45
6
14%
4
12%
46-60
8
18%
5
15%
61-75
4
9%
10
30%
76-90

Пропущено

37
52
18 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 30
13 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 28
6
16%
7
13%
1-15
7
19%
6
12%
16-30
5
14%
9
17%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
5
14%
7
13%
61-75
7
19%
14
27%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1 Брешия - Парма 0:2
Брешия
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2 Брешия - Тернана 1:0
Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2 Козенца - Брешия 1:1

Результаты матчей

Парма
Брешия

Точный счет

0:1
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
0
5 раз 29%
1
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
8 раз 23%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 34%
2
11 раз 31%
1
8 раз 23%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
13 раз 37%
1
13 раз 37%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Парма
Брешия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
12
6
9
8
1.5
4
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
10
7
6
12
1.5
5
12
3
15
2.5
2
15
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
12
0.5
Больше Меньше
22
13
15
20
1.5
9
26
4
31
2.5
2
33
1
34
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Парма
 36 15 10 11 45 - 38 55
6.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 36 11 15 10 45 - 45 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 36 9 11 16 33 - 54 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 36 7 14 15 39 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
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