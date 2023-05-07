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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: .
Грасcхоппер
2:3
Второй тайм: 86'
Серветт
0'
1:0
7' Гол
Шабани Меритан
39' Желтая карточка
Дадашов Ренат
1:1
40' Гол
Севрен Йоан
1:2
52' Гол
Стеванович Мирослав
2:2
68' Гол
Giotto Morandi
2:3
82' Гол
Стеванович Мирослав

Ход матча

7'
Шабани Меритан
(Дадашов Ренат)
1:0
39'
Дадашов Ренат
 
40'
1:1
Севрен Йоан
(Samba Diba)
46'
Демхасай Шкельчим
Дадашов Ренат
 
52'
1:2
Стеванович Мирослав
(Мбабу Кевин)
61'
Giotto Morandi
Шабани Меритан
 
68'
Giotto Morandi
(Пушич Петар)
2:2
68'
 
Антунес Алексис
Кутеса Дерек
68'
 
Роделен Ронни
Бедья Крис
72'
 
Валь Тео
Samba Diba
78'
Florian Hoxha
Хара Теруки
 
78'
Dion Kacuri
Нденге Тсии-Виллиам
 
82'
2:3
Стеванович Мирослав
(Anthony Baron2)
84'
 
Вуйоз Николя
Руй Стив
84'
 
Hussayn Touati
Флюке Патрик

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Серветт
4.70
4.70
3.55
Все Коэффициенты
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
34
Хара
Теруки
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
27
Дадашов
Ренат
23
Шабани
Меритан
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Грасcхоппер
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.25
Дадашов Ренат 8 (2) 0.25
Шеттине Гильерме 6 0.19
Пушич Петар 4 (1) 0.13
Герц Кристиан 4 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.28
Стеванович Мирослав 6 0.19
Флюке Патрик 5 (1) 0.16
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Кривелли Энцо 3 0.09
Кутеса Дерек 2 0.06
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0
Anthony Baron2 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 10 0
Секо Аюму 6 1
Герц Кристиан 7 0
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Samba Diba 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

11
11
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
1

Волевые поражения

14
25
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Серветт
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
42% (13)
45% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

29
4

Волевые поражения

25
36

Голы по времени матча

Забито

28
18
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
8
29%
5
28%
61-75
3
11%
7
39%
76-90

Пропущено

25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
16%
3
11%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
5
20%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
6
24%
5
19%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Пропущено

31
11
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
3
27%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
6
55%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
1
9%
76-90

Забито

46
43
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
5
11%
4
9%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
13
28%
7
16%
31-45
8
17%
4
9%
46-60
10
22%
6
14%
61-75
4
9%
14
33%
76-90

Пропущено

56
38
22 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 22
5
9%
3
8%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
9
16%
7
18%
31-45
10
18%
13
34%
46-60
10
18%
4
11%
61-75
14
25%
6
16%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Серветт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Серветт

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 52%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
1.5
Больше Меньше
7
9
4
11
2.5
3
13
2
13
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
4
12
1.5
5
10
1
15
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
23
8
12
19
1.5
12
19
5
26
2.5
4
27
3
28
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
3.
Люцерн
 32 12 10 10 51 - 47 46
4.
Серветт
 2:2 32 10 16 6 42 - 43 46
5.
Базель
 0:0 32 10 13 9 43 - 37 43
6.
Грасcхоппер
 2:2 32 11 8 13 50 - 56 41
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 0:0 32 7 14 11 32 - 50 35
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 2:2 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Грасcхоппер
 2:2 16 8 3 5 31 - 26 27
4.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 0:0 16 5 8 3 23 - 17 23
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 0:0 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
5.
Базель
 0:0 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 2:2 16 3 8 5 19 - 30 17
7.
Цюрих
 0:0 16 3 6 7 13 - 28 15
8.
Грасcхоппер
 2:2 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Лугано Валенсуэла Мильтон 1 9
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Samba Diba сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Севрен Йоан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      39'
      Дадашов Ренат получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Дадашов Ренат сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Шабани Меритан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Грасcхоппер
    Ничья
    Серветт
    4.70
    4.70
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Грасcхоппер 2:3 Серветт онлайн

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