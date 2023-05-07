Тур: 32. Стадион: Летцигрунд.
2:3
Второй тайм: 86'
0'
1:0
7' ГолШабани Меритан
39' Желтая карточкаДадашов Ренат
1:1
40' ГолСеврен Йоан
1:2
52' ГолСтеванович Мирослав
2:2
68' ГолGiotto Morandi
2:3
82' ГолСтеванович Мирослав
Ход матча
7'
1:0
39'
40'
1:1
52'
68'
2:2
72'
82'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 8
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
34
Хара
Теруки
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
30
Samba
Diba
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Samba DibaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.25
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.25
|Шеттине Гильерме
|6
|0.19
|Пушич Петар
|4 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|4
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|9 (2)
|0.28
|Стеванович Мирослав
|6
|0.19
|Флюке Патрик
|5 (1)
|0.16
|Валь Тео
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.09
|Кривелли Энцо
|3
|0.09
|Кутеса Дерек
|2
|0.06
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|10
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Samba Diba
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
11
11
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
1
Волевые поражения
14
25
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
16 побед 8 поражений
Первый тайм
39% (12)
39% (12)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (14)
26% (8)
29% (9)
Серветт
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
42% (13)
45% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
39% (12)
32% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
29
4
Волевые поражения
25
36
Голы по времени матча
Забито
28
18
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
3
11%
0
0%
1-15
4
14%
3
17%
16-30
7
25%
1
6%
31-45
3
11%
2
11%
46-60
8
29%
5
28%
61-75
3
11%
7
39%
76-90
Пропущено
25
27
10 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
16%
3
11%
1-15
2
8%
2
7%
16-30
4
16%
6
22%
31-45
5
20%
7
26%
46-60
4
16%
4
15%
61-75
6
24%
5
19%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
19 Не забивали 19
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Пропущено
31
11
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
3
27%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
6
55%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
1
9%
76-90
Забито
46
43
24 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
5
11%
4
9%
1-15
6
13%
8
19%
16-30
13
28%
7
16%
31-45
8
17%
4
9%
46-60
10
22%
6
14%
61-75
4
9%
14
33%
76-90
Пропущено
56
38
22 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 22
5
9%
3
8%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
9
16%
7
18%
31-45
10
18%
13
34%
46-60
10
18%
4
11%
61-75
14
25%
6
16%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Серветт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Серветт
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 23%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 52%
2
7 раз 23%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
3
2 раза 6%
1
11 раз 35%
0
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
79
411
313
213
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
412
510
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
238
1219
1219
526
427
328
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|10
|3
|77 - 26
|67
|2.
|32
|12
|11
|9
|51 - 43
|47
|3.
|32
|12
|10
|10
|51 - 47
|46
|4.
|2:2
|32
|10
|16
|6
|42 - 43
|46
|5.
|0:0
|32
|10
|13
|9
|43 - 37
|43
|6.
|2:2
|32
|11
|8
|13
|50 - 56
|41
|7.
|32
|9
|10
|13
|53 - 48
|37
|8.
|0:0
|32
|7
|14
|11
|32 - 50
|35
|9.
|32
|8
|8
|16
|30 - 59
|32
|10.
|32
|7
|10
|15
|40 - 60
|31
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|13
|3
|0
|51 - 9
|42
|2.
|2:2
|16
|7
|8
|1
|23 - 13
|29
|3.
|2:2
|16
|8
|3
|5
|31 - 26
|27
|4.
|16
|7
|5
|4
|28 - 20
|26
|5.
|16
|6
|6
|4
|27 - 20
|24
|6.
|0:0
|16
|5
|8
|3
|23 - 17
|23
|7.
|16
|5
|6
|5
|25 - 22
|21
|8.
|0:0
|16
|4
|8
|4
|19 - 22
|20
|9.
|16
|5
|4
|7
|15 - 29
|19
|10.
|16
|2
|4
|10
|16 - 33
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|6
|7
|3
|26 - 17
|25
|2.
|16
|7
|4
|5
|26 - 25
|25
|3.
|16
|5
|6
|5
|23 - 23
|21
|4.
|16
|5
|6
|5
|24 - 27
|21
|5.
|0:0
|16
|5
|5
|6
|20 - 20
|20
|6.
|2:2
|16
|3
|8
|5
|19 - 30
|17
|7.
|0:0
|16
|3
|6
|7
|13 - 28
|15
|8.
|2:2
|16
|3
|5
|8
|19 - 30
|14
|9.
|16
|3
|4
|9
|15 - 30
|13
|10.
|16
|3
|4
|9
|26 - 28
|13
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9
|Лугано
|Валенсуэла Мильтон
|1 9