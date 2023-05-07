Тур: 32. Стадион: Летцигрунд. Зрители: 5473
2:3
Конец матча
0'
1:0
7' ГолШабани Меритан
39' Желтая карточкаДадашов Ренат
1:1
40' ГолСеврен Йоан
1:2
51' ГолСтеванович Мирослав
2:2
67' ГолGiotto Morandi
2:3
82' ГолСтеванович Мирослав
90' Желтая карточкаДемхасай Шкельчим
90'+5
Ход матча
7'
1:0
39'
40'
1:1
51'
67'
2:2
72'
82'
84'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 10
-
3 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
34
Хара
Теруки
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
30
Samba
Diba
17
Кутеса
Дерек
29
Бедья
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
-
34 Хара ТерукиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Кавабэ ХаяоПолузащитник
-
10 Пушич ПетарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
17 Dion Kacuri
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
-
43 Мбабу КевинЗащитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Samba DibaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Грасcхоппер
Серветт
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.4
1.38
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2
1.6
Среднее время на гол
45
56
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавабэ Хаяо
|8
|0.25
|Дадашов Ренат
|8 (2)
|0.25
|Шеттине Гильерме
|6
|0.19
|Пушич Петар
|4 (1)
|0.13
|Герц Кристиан
|4
|0.13
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0.09
|Рибейро Томас
|3
|0.09
|Шабани Меритан
|3
|0.09
|Giotto Morandi
|2 (1)
|0.06
|Болла Бендегуз
|2
|0.06
|Демхасай Шкельчим
|2
|0.06
|Francis Momoh
|1
|0.03
|Феррейра Филипе
|1
|0.03
|Dion Kacuri
|1
|0.03
|Лоосли Ноа
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Секо Аюму
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|9 (2)
|0.28
|Стеванович Мирослав
|7
|0.22
|Флюке Патрик
|5 (1)
|0.16
|Валь Тео
|3
|0.09
|Фофана Бубакар II
|3 (1)
|0.09
|Кривелли Энцо
|3
|0.09
|Кутеса Дерек
|2
|0.06
|Конья Тимоте
|2
|0.06
|Антунес Алексис
|2
|0.06
|Севрен Йоан
|2
|0.06
|Роделен Ронни
|1
|0.03
|Hussayn Touati
|1
|0.03
|Бауэр Мориц
|1
|0.03
|Дулин Давид
|1
|0.03
|Руй Стив
|1
|0.03
|Мбабу Кевин
|0
|0
|Anthony Baron2
|0
|0
|Samba Diba
|0
|0
|Фрик Джереми
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дадашов Ренат
|10
|0
|Секо Аюму
|6
|1
|Герц Кристиан
|7
|0
|Лоосли Ноа
|3
|2
|Абраши Амир
|6
|0
|Шеттине Гильерме
|6
|0
|Болла Бендегуз
|6
|0
|Рибейро Томас
|6
|0
|Шмидт Доминик II
|5
|0
|Кавабэ Хаяо
|4
|0
|Шабани Меритан
|2
|1
|Нденге Тсии-Виллиам
|3
|0
|Пушич Петар
|3
|0
|Морейра Андре
|2
|0
|Francis Momoh
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Марграйттер Георг
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Демхасай Шкельчим
|1
|0
|Кассама Элизеу
|1
|0
|Чжон Сан Бин
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|7
|0
|Конья Тимоте
|7
|0
|Сеспедес Борис
|5
|1
|Руй Стив
|4
|1
|Мбабу Кевин
|3
|1
|Клиши Гаэль
|4
|0
|Диалло Мусса
|4
|0
|Антунес Алексис
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Бедья Крис
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|Флюке Патрик
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Фрик Джереми
|1
|0
|Оберлин Димитри
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Монтейро Диого
|1
|0
|Theo Magnin
|1
|0
|Samba Diba
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
13
11
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
22
1
Волевые поражения
14
25
Грасcхоппер
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Серветт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
29
6
Волевые поражения
27
36
Голы по времени матча
Забито
30
21
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
9
30%
5
24%
61-75
3
10%
8
38%
76-90
Пропущено
28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
25%
5
17%
76-90
Забито
18
25
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
6%
7
28%
76-90
Пропущено
31
11
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
3
27%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
6
55%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
1
9%
76-90
Забито
48
46
25 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
6
13%
4
9%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
13
27%
8
17%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
11
23%
6
13%
61-75
4
8%
15
33%
76-90
Пропущено
59
40
23 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 23
5
8%
4
10%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
10
17%
7
18%
31-45
11
19%
13
33%
46-60
10
17%
5
13%
61-75
15
25%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Серветт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3
Результаты матчей
Грасcхоппер
Серветт
Точный счет
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Серветт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
79
412
313
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
124
412
610
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
248
1319
1319
527
527
329
131
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Челлендж Лигу
|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9