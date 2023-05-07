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  4. Суперлига 2022-2023

Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 5473
Грасcхоппер
2:3
Конец матча
Серветт
0'
1:0
7' Гол
Шабани Меритан
39' Желтая карточка
Дадашов Ренат
1:1
40' Гол
Севрен Йоан
1:2
51' Гол
Стеванович Мирослав
2:2
67' Гол
Giotto Morandi
2:3
82' Гол
Стеванович Мирослав
90' Желтая карточка
Демхасай Шкельчим
90'+5
1
Морейра
Андре
77
Болла
Бендегуз
41
Лоосли
Ноа
15
Секо
Аюму
34
Хара
Теруки
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
40
Кавабэ
Хаяо
10
Пушич
Петар
27
Дадашов
Ренат
23
Шабани
Меритан
32
Фрик
Джереми
43
Мбабу
Кевин
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
34
Anthony
Baron2
8
Конья
Тимоте
30
Samba
Diba
9
Стеванович
Мирослав
17
Кутеса
Дерек
7
Флюке
Патрик
29
Бедья
Крис
Грасcхоппер
4-3-3
Серветт
4-2-3-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Серветт

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

18 матчей

38.9%
5.6%
55.5%
7 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

11.1%
61.1%
27.8%
2 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
2:3
С
3:1
С
0:1
С
2:4
С
3:2
С
1:1
К
1:0
ТМК
0:1
С
2:0
С
0:1
С
2:0
С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:4
С
3:4
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.4
1.38

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2
1.6

Среднее время на гол

45
56

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавабэ Хаяо 8 0.25
Дадашов Ренат 8 (2) 0.25
Шеттине Гильерме 6 0.19
Пушич Петар 4 (1) 0.13
Герц Кристиан 4 0.13
Нденге Тсии-Виллиам 3 0.09
Рибейро Томас 3 0.09
Шабани Меритан 3 0.09
Giotto Morandi 2 (1) 0.06
Болла Бендегуз 2 0.06
Демхасай Шкельчим 2 0.06
Francis Momoh 1 0.03
Феррейра Филипе 1 0.03
Dion Kacuri 1 0.03
Лоосли Ноа 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Секо Аюму 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 9 (2) 0.28
Стеванович Мирослав 7 0.22
Флюке Патрик 5 (1) 0.16
Валь Тео 3 0.09
Фофана Бубакар II 3 (1) 0.09
Кривелли Энцо 3 0.09
Кутеса Дерек 2 0.06
Конья Тимоте 2 0.06
Антунес Алексис 2 0.06
Севрен Йоан 2 0.06
Роделен Ронни 1 0.03
Hussayn Touati 1 0.03
Бауэр Мориц 1 0.03
Дулин Давид 1 0.03
Руй Стив 1 0.03
Мбабу Кевин 0 0
Anthony Baron2 0 0
Samba Diba 0 0
Фрик Джереми 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дадашов Ренат 10 0
Секо Аюму 6 1
Герц Кристиан 7 0
Лоосли Ноа 3 2
Абраши Амир 6 0
Шеттине Гильерме 6 0
Болла Бендегуз 6 0
Рибейро Томас 6 0
Шмидт Доминик II 5 0
Кавабэ Хаяо 4 0
Шабани Меритан 2 1
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Пушич Петар 3 0
Морейра Андре 2 0
Francis Momoh 2 0
Giotto Morandi 2 0
Марграйттер Георг 1 0
Ли Лэй 1 0
Демхасай Шкельчим 1 0
Кассама Элизеу 1 0
Чжон Сан Бин 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 7 0
Конья Тимоте 7 0
Сеспедес Борис 5 1
Руй Стив 4 1
Мбабу Кевин 3 1
Клиши Гаэль 4 0
Диалло Мусса 4 0
Антунес Алексис 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Бедья Крис 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Стеванович Мирослав 2 0
Флюке Патрик 2 0
Валь Тео 2 0
Бауэр Мориц 1 0
Фрик Джереми 1 0
Оберлин Димитри 1 0
Севрен Йоан 1 0
Монтейро Диого 1 0
Theo Magnin 1 0
Samba Diba 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Серветт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

13
11
Грасcхоппер
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Серветт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

22
1

Волевые поражения

14
25
Грасcхоппер
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (14)
25% (8)
31% (10)
Серветт
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
13% (4)
44% (14)
44% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
38% (12)
31% (10)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

29
6

Волевые поражения

27
36

Голы по времени матча

Забито

30
21
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
3
14%
16-30
7
23%
2
10%
31-45
3
10%
3
14%
46-60
9
30%
5
24%
61-75
3
10%
8
38%
76-90

Пропущено

28
29
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 14
4
14%
4
14%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
5
18%
6
21%
31-45
6
21%
7
24%
46-60
4
14%
5
17%
61-75
7
25%
5
17%
76-90

Забито

18
25
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
20 Не забивали 20
2
11%
4
16%
1-15
2
11%
5
20%
16-30
6
33%
6
24%
31-45
5
28%
2
8%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
1
6%
7
28%
76-90

Пропущено

31
11
12 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 9
1
3%
0
0%
1-15
6
19%
3
27%
16-30
5
16%
1
9%
31-45
5
16%
6
55%
46-60
6
19%
0
0%
61-75
8
26%
1
9%
76-90

Забито

48
46
25 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
4 Не забивали 8
6
13%
4
9%
1-15
6
13%
8
17%
16-30
13
27%
8
17%
31-45
8
17%
5
11%
46-60
11
23%
6
13%
61-75
4
8%
15
33%
76-90

Пропущено

59
40
23 В 1-м тайме 16
36 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 11
29 Не пропускали 23
5
8%
4
10%
1-15
8
14%
5
13%
16-30
10
17%
7
18%
31-45
11
19%
13
33%
46-60
10
17%
5
13%
61-75
15
25%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лугано - Грасcхоппер 5:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 4:1 Винтертур - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Сьон 1:3
Янг Бойз - Грасcхоппер 2:0 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Сьон - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Винтертур 2:1 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:1 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Дорнбирн 2:1 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Базель 1:0 Грасcхоппер - Базель 3:5 Лугано - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 1:2 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Грасcхоппер - Бохум 1:1
Серветт
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Серветт - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Серветт 6:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон - Серветт 2:2 Серветт - Лугано 2:2 Серветт - Янг Бойз 2:1 Лугано - Серветт 1:1 Серветт - Люцерн 0:1 Цюрих - Серветт 1:1 Роткройц - Серветт 0:3 Серветт - Винтертур 1:1 Базель - Серветт 2:2 Винтертур - Серветт 1:2 Серветт - Грасcхоппер 2:1 Санкт-Галлен - Серветт 3:0 Серветт - Сьон 2:2 Серветт - Славия Прага 0:1 Серветт - Славия Прага 0:3 Серветт - Хоффенхайм 1:3

Результаты матчей

Грасcхоппер
Серветт

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

2:1
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
1:1
7 раз 22%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 50%
2
8 раз 25%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
2
8 раз 25%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Серветт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
1.5
Больше Меньше
7
9
4
12
2.5
3
13
2
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
6
10
1
15
2.5
2
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
24
8
13
19
1.5
13
19
5
27
2.5
5
27
3
29
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Серветт
 32 11 15 6 43 - 43 48
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 32 12 10 10 51 - 47 46
5.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
6.
Грасcхоппер
 32 11 7 14 50 - 57 40
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 32 8 13 11 34 - 50 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 16 8 2 6 31 - 27 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 16 4 5 7 15 - 28 17
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
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Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
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