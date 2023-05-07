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Швейцария: Суперлига
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 27295
Базель
0:2
Конец матча
Цюрих
0'
14' Желтая карточка
Алити Фидан
56' Желтая карточка
Джака Таулант
76' Желтая карточка
Камбери Линдрит
81' Желтая карточка
Герреро Адрия
85' Желтая карточка
Катич Никола
85' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
85' Желтая карточка
Огюстен Жан-Кевин
85' Красная карточка
Адамс Касим
0:1
90' Пенальти
Шимич Роко
90' Желтая карточка
Шимич Роко
0:2
90' Гол
Мэтью Ифиний
90' Красная карточка
Бургер Ваутер
90' Красная карточка
Крюезиу Мирлинд
90' Красная карточка
Джака Таулант
90' Желтая карточка
Мэтью Ифиний
90'+13

Ход матча

14'
 
Алити Фидан
45'
Огюстен Жан-Кевин
Лопес Серхио
 
54'
 
Красничи Бледиан
Calixte Ligue
56'
Джака Таулант
 
71'
Новоа Уго
Ндой Дан
 
71'
Брэдли Финк
Зекири Анди
 
76'
 
Камбери Линдрит
79'
 
Шимич Роко
Ронер Фабиан
81'
 
Герреро Адрия
85'
 
Катич Никола
85'
 
Боранияшевич Никола
85'
Огюстен Жан-Кевин
 
85'
Адамс Касим
 
90'
0:1
Шимич Роко
90'
 
Шимич Роко
90'
0:2
Мэтью Ифиний
(Маркезано Антонио)
90'
Бургер Ваутер
 
90'
 
Крюезиу Мирлинд
90'
Джака Таулант
 
90'
 
Мэтью Ифиний

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 7
  • 3 Красные карточки 1
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Хитц
Mapвин
5
Ланг
Михаэль
15
Адамс
Касим
22
Лопес
Серхио
27
Ндой
Дан
7
Миллар
Лиам
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
19
Малес
Дариан
9
Амдуни
Зеки
17
Зекири
Анди
25
Бреше
Янник
2
Камбери
Линдрит
24
Катич
Никола
6
Алити
Фидан
19
Боранияшевич
Никола
3
Герреро
Адрия
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
10
Маркезано
Антонио
38
Calixte
Ligue
23
Ронер
Фабиан
Базель
3-4-2-1
Цюрих
3-4-1-2

История личных встреч

Базель
Цюрих

41 матч

87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61%
29.3%
9.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед

62 матча

58.1%
24.2%
17.7%
36 побед 15 ничьих 11 побед

Первый тайм

40.3%
45.2%
14.5%
25 побед 28 ничьих 9 побед

Второй тайм

56.5%
21%
22.5%
35 побед 13 ничьих 14 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
2:4
С
0:2
С
4:2
С
3:3
С
3:1
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
1:0
С
4:0
С
0:4
С
3:2
С
4:0
С
3:0
К
1:3
С
0:2
С
2:0
С
1:1
С
4:1
С
3:0
С
0:0
С
1:0
К
3:1
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
3:1
С
1:2
С
5:1
С
1:2
С
4:1
КШ
2:0
С
4:2
С
0:0
С
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:1
С
1:2
С
0:0
С
1:5
С
1:0
С
0:1
С
1:2
С
2:2
С
3:1
С
1:4
С
3:2
С
1:2
С
4:1
К
4:2
С
2:2
С
1:1
С
1:3
К
0:1
С
2:1
С
1:1
С
1:4
С
4:0
С
1:1

Голы

Всего голов

74
60

Голов в среднем за матч

2.47
1.88

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

44
29

Голов в среднем за матч

1.38
0.97

Среднее время на гол

65
93

Всего голов

118
89

Голов в среднем за матч

1.9
1.44

Тотал матчей

2.5
57
Больше 92%
Меньше 8%
5
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
33
Больше 53%
Меньше 47%
29
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
7
Больше 11%
Меньше 89%
55

Среднее время на гол

47
62

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Анди 9 0.28
Амдуни Зеки 8 (1) 0.25
Брэдли Финк 5 0.16
Малес Дариан 4 (1) 0.13
Ндой Дан 3 0.09
Огюстен Жан-Кевин 3 (1) 0.09
Бургер Ваутер 3 0.09
Комас Арнау 2 0.06
Ланг Михаэль 1 0.03
Новоа Уго 1 0.03
Лопес Серхио 1 0.03
Адамс Касим 1 0.03
Фрай Фабиан 1 (1) 0.03
Джака Таулант 0 0
Диуф Энди 0 0
Миллар Лиам 0 0
Пельмар Анди 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Сене Кали 0 0
Каде Антон 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосин Айегун 11 (1) 0.34
Окита Жонатан 7 (2) 0.22
Джемаили Блерим 4 (4) 0.13
Шимич Роко 3 (1) 0.09
Мэтью Ифиний 2 0.06
Маркезано Антонио 1 0.03
Ронер Фабиан 1 0.03
Конде Шейк 1 0.03
Хорншу Марк 1 0.03
Катич Никола 1 0.03
Крюезиу Мирлинд 1 0.03
Calixte Ligue 1 0.03
Боранияшевич Никола 0 0
Сельнес Оле 0 0
Алити Фидан 0 0
Красничи Бледиан 0 0
Вьюнник Богдан 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бургер Ваутер 8 2
Джака Таулант 8 1
Ндой Дан 7 0
Ланг Михаэль 4 1
Адамс Касим 4 1
Огюстен Жан-Кевин 5 0
Калафьори Рикардо 5 0
Комас Арнау 5 0
Фрай Фабиан 3 1
Пельмар Анди 4 0
Малес Дариан 4 0
Диуф Энди 4 0
Лопес Серхио 3 0
Хитц Mapвин 3 0
Миллар Лиам 3 0
Зекири Анди 2 0
Амдуни Зеки 1 0
Джига Нассер 1 0
Фогель Уго 1 0
Брэдли Финк 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алити Фидан 9 0
Крюезиу Мирлинд 7 1
Боранияшевич Никола 8 0
Конде Шейк 8 0
Сантини Иван 4 1
Сельнес Оле 5 0
Катич Никола 5 0
Камбери Линдрит 5 0
Шимич Роко 5 0
Ронер Фабиан 3 1
Омерагич Бечир 3 1
Джемаили Блерим 4 0
Окита Жонатан 2 1
Мэтью Ифиний 3 0
Герреро Адрия 3 0
Красничи Бледиан 1 1
Бреше Янник 2 0
Афдияй Донис 2 0
Тосин Айегун 2 0
Ньонто Вильфред 2 0
Хорншу Марк 1 0
Гогия Акакий 1 0
Маркезано Антонио 1 0
Метс Кароль 1 0
Костадинович Живко 1 0
Селмин Ходжа 1 0
Calixte Ligue 1 0

Результаты матчей

Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

7
9
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
13

Волевые поражения

18
15
Базель
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Цюрих
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

17
14

Волевые поражения

25
24

Голы по времени матча

Забито

22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90

Пропущено

20
28
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
15%
3
11%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
9
45%
6
21%
76-90

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
7
37%
76-90

Пропущено

20
22
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
6
30%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
35%
4
18%
76-90

Забито

42
34
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
7
17%
2
6%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
3
7%
6
18%
31-45
8
19%
5
15%
46-60
9
21%
4
12%
61-75
7
17%
12
35%
76-90

Пропущено

40
50
19 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
6
15%
4
8%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
2
5%
10
20%
46-60
3
8%
8
16%
61-75
16
40%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1
Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3

Результаты матчей

Базель
Цюрих

Точный счет

0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Базель
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
7
9
1.5
5
11
4
12
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
5
11
2
14
2.5
2
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
22
10
12
20
1.5
10
22
6
26
2.5
1
31
3
29
3.5
1
31
1
31
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 32 19 10 3 77 - 26 67
2.
Серветт
 32 11 15 6 43 - 43 48
3.
Лугано
 32 12 11 9 51 - 43 47
4.
Люцерн
 32 12 10 10 51 - 47 46
5.
Базель
 32 10 12 10 43 - 39 42
6.
Грасcхоппер
 32 11 7 14 50 - 57 40
7.
Санкт-Галлен
 32 9 10 13 53 - 48 37
8.
Цюрих
 32 8 13 11 34 - 50 37
9.
Винтертур
 32 8 8 16 30 - 59 32
10.
Сьон
 32 7 10 15 40 - 60 31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 13 3 0 51 - 9 42
2.
Серветт
 16 7 8 1 23 - 13 29
3.
Лугано
 16 7 5 4 28 - 20 26
4.
Грасcхоппер
 16 8 2 6 31 - 27 26
5.
Санкт-Галлен
 16 6 6 4 27 - 20 24
6.
Базель
 16 5 7 4 23 - 19 22
7.
Люцерн
 16 5 6 5 25 - 22 21
8.
Цюрих
 16 4 8 4 19 - 22 20
9.
Винтертур
 16 5 4 7 15 - 29 19
10.
Сьон
 16 2 4 10 16 - 33 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 16 6 7 3 26 - 17 25
2.
Люцерн
 16 7 4 5 26 - 25 25
3.
Лугано
 16 5 6 5 23 - 23 21
4.
Сьон
 16 5 6 5 24 - 27 21
5.
Базель
 16 5 5 6 20 - 20 20
6.
Серветт
 16 4 7 5 20 - 30 19
7.
Цюрих
 16 4 5 7 15 - 28 17
8.
Грасcхоппер
 16 3 5 8 19 - 30 14
9.
Винтертур
 16 3 4 9 15 - 30 13
10.
Санкт-Галлен
 16 3 4 9 26 - 28 13
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  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Челлендж Лигу

Топ бомбардиров
Янг Бойз Иттен Седрик 19 (8)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 18 (4)
Лугано Целар Жан 15 (3)
Люцерн Майер Макс 11 (5)
Цюрих Тосин Айегун 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Винтертур Samir Ramizi 1 11
Люцерн Белоко Стефан 12
Санкт-Галлен Гёртлер Лукас 1 10
Базель Бургер Ваутер 2 8
Янг Бойз Зесигер Седрик 1 9
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    103'
    Мэтью Ифиний получил желтую карточку от судьи
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    УДАЛЕНИЕ! - Джака Таулант увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Крюезиу Мирлинд увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 97'
    УДАЛЕНИЕ! - Бургер Ваутер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 94'
    Маркезано Антонио сделал результативную передачу.
  • 94'
    Roko Simic сделал результативную передачу.
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Базель 0:2 Цюрих онлайн

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