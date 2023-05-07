Тур: 32. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 27295
0'
14' Желтая карточкаАлити Фидан
56' Желтая карточкаДжака Таулант
76' Желтая карточкаКамбери Линдрит
81' Желтая карточкаГерреро Адрия
85' Желтая карточкаКатич Никола
85' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
85' Желтая карточкаОгюстен Жан-Кевин
85' Красная карточкаАдамс Касим
0:1
90' ПенальтиШимич Роко
90' Желтая карточкаШимич Роко
0:2
90' ГолМэтью Ифиний
90' Красная карточкаБургер Ваутер
90' Красная карточкаКрюезиу Мирлинд
90' Красная карточкаДжака Таулант
90' Желтая карточкаМэтью Ифиний
90'+13
Ход матча
14'
56'
76'
81'
85'
85'
90'
0:1
90'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 7
-
3 Красные карточки 1
-
63 Владение мячом, % 37
15
Адамс
Касим
22
Лопес
Серхио
27
Ндой
Дан
19
Малес
Дариан
17
Зекири
Анди
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
-
27 Ндой ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зекири АндиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
90 Новоа УгоПолузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фогель Хайко
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Ронер ФабианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Полузащитник
-
32 Селмин ХоджаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Шимич РокоНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
История личных встреч
Базель
Цюрих
41 матч
87.8%
12.2%
3.5527136788005E-15%
36 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61%
29.3%
9.7%
25 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.4%
12.2%
2.4%
35 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
76.2%
23.8%
0 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 14 побед
62 матча
58.1%
24.2%
17.7%
36 побед 15 ничьих 11 побед
Первый тайм
40.3%
45.2%
14.5%
25 побед 28 ничьих 9 побед
Второй тайм
56.5%
21%
22.5%
35 побед 13 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
74
60
Голов в среднем за матч
2.47
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
44
29
Голов в среднем за матч
1.38
0.97
Среднее время на гол
65
93
Всего голов
118
89
Голов в среднем за матч
1.9
1.44
Тотал матчей
2.5
57
Больше 92%
Меньше 8%
5
52
Больше 84%
Меньше 16%
10
42
Больше 68%
Меньше 32%
20
33
Больше 53%
Меньше 47%
29
16
Больше 26%
Меньше 74%
46
7
Больше 11%
Меньше 89%
55
Среднее время на гол
47
62
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Анди
|9
|0.28
|Амдуни Зеки
|8 (1)
|0.25
|Брэдли Финк
|5
|0.16
|Малес Дариан
|4 (1)
|0.13
|Ндой Дан
|3
|0.09
|Огюстен Жан-Кевин
|3 (1)
|0.09
|Бургер Ваутер
|3
|0.09
|Комас Арнау
|2
|0.06
|Ланг Михаэль
|1
|0.03
|Новоа Уго
|1
|0.03
|Лопес Серхио
|1
|0.03
|Адамс Касим
|1
|0.03
|Фрай Фабиан
|1 (1)
|0.03
|Джака Таулант
|0
|0
|Диуф Энди
|0
|0
|Миллар Лиам
|0
|0
|Пельмар Анди
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Сене Кали
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосин Айегун
|11 (1)
|0.34
|Окита Жонатан
|7 (2)
|0.22
|Джемаили Блерим
|4 (4)
|0.13
|Шимич Роко
|3 (1)
|0.09
|Мэтью Ифиний
|2
|0.06
|Маркезано Антонио
|1
|0.03
|Ронер Фабиан
|1
|0.03
|Конде Шейк
|1
|0.03
|Хорншу Марк
|1
|0.03
|Катич Никола
|1
|0.03
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|Calixte Ligue
|1
|0.03
|Боранияшевич Никола
|0
|0
|Сельнес Оле
|0
|0
|Алити Фидан
|0
|0
|Красничи Бледиан
|0
|0
|Вьюнник Богдан
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бургер Ваутер
|8
|2
|Джака Таулант
|8
|1
|Ндой Дан
|7
|0
|Ланг Михаэль
|4
|1
|Адамс Касим
|4
|1
|Огюстен Жан-Кевин
|5
|0
|Калафьори Рикардо
|5
|0
|Комас Арнау
|5
|0
|Фрай Фабиан
|3
|1
|Пельмар Анди
|4
|0
|Малес Дариан
|4
|0
|Диуф Энди
|4
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Хитц Mapвин
|3
|0
|Миллар Лиам
|3
|0
|Зекири Анди
|2
|0
|Амдуни Зеки
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Фогель Уго
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алити Фидан
|9
|0
|Крюезиу Мирлинд
|7
|1
|Боранияшевич Никола
|8
|0
|Конде Шейк
|8
|0
|Сантини Иван
|4
|1
|Сельнес Оле
|5
|0
|Катич Никола
|5
|0
|Камбери Линдрит
|5
|0
|Шимич Роко
|5
|0
|Ронер Фабиан
|3
|1
|Омерагич Бечир
|3
|1
|Джемаили Блерим
|4
|0
|Окита Жонатан
|2
|1
|Мэтью Ифиний
|3
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Красничи Бледиан
|1
|1
|Бреше Янник
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Тосин Айегун
|2
|0
|Ньонто Вильфред
|2
|0
|Хорншу Марк
|1
|0
|Гогия Акакий
|1
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Костадинович Живко
|1
|0
|Селмин Ходжа
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Результаты матчей
Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (2)
75% (12)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
7
9
Базель
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Цюрих
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
13
Волевые поражения
18
15
Базель
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
Цюрих
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (4)
59% (19)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
44% (14)
31% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
17
14
Волевые поражения
25
24
Голы по времени матча
Забито
22
15
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
4
18%
2
13%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
2
9%
1
7%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
4
18%
5
33%
76-90
Пропущено
20
28
6 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
15%
3
11%
1-15
2
10%
4
14%
16-30
1
5%
6
21%
31-45
2
10%
4
14%
46-60
3
15%
5
18%
61-75
9
45%
6
21%
76-90
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
3
16%
16-30
1
5%
5
26%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
2
11%
61-75
3
15%
7
37%
76-90
Пропущено
20
22
13 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
15%
1
5%
1-15
4
20%
5
23%
16-30
6
30%
3
14%
31-45
0
0%
6
27%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
7
35%
4
18%
76-90
Забито
42
34
18 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
11 Не забивали 10
7
17%
2
6%
1-15
8
19%
5
15%
16-30
3
7%
6
18%
31-45
8
19%
5
15%
46-60
9
21%
4
12%
61-75
7
17%
12
35%
76-90
Пропущено
40
50
19 В 1-м тайме 22
21 Во 2-м тайме 28
17 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 23
6
15%
4
8%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
7
18%
9
18%
31-45
2
5%
10
20%
46-60
3
8%
8
16%
61-75
16
40%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Винтертур - Базель 1:4 Сьон - Базель 1:2 Базель - Люцерн 0:2 Ницца - Базель 1:2
Базель - Янг Бойз 1:1 Базель - Ницца 2:2 Цюрих - Базель 1:1 Базель - Янг Бойз 2:4 Базель - Винтертур 2:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Слован Братислава - Базель 2:2 Базель - Санкт-Галлен 1:1 Базель - Слован Братислава 2:2 Люцерн - Базель 0:1 Санкт-Галлен - Базель 1:2 Лугано - Базель 2:2 Базель - Трабзонспор 2:0 Базель - Серветт 2:2 Трабзонспор - Базель 1:0 Базель - Сьон 3:1
Цюрих
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Цюрих - Сьон 2:2 Серветт - Цюрих 4:0 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 4:1
Цюрих - Базель 1:1 Санкт-Галлен - Цюрих 2:2 Цюрих - Люцерн 2:1 Лугано - Цюрих 2:0 Цюрих - Серветт 1:1 Цюрих - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Цюрих - Винтертур 1:1 Сьон - Цюрих 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:0 Люцерн - Цюрих 2:2 Цюрих - Виль 1:1 Цюрих - Виль 3:2 Ганновер 96 - Цюрих 2:2 Шальке 04 - Цюрих 2:2 Университатя Клуж - Цюрих 1:3
Результаты матчей
Базель
Цюрих
Точный счет
0:0
3 раза 19%
0:2
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
0:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
2:0
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
1
9 раз 28%
2
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
9 раз 28%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Базель
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
79
511
412
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
2210
1220
1022
626
131
329
131
131
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- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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|Янг Бойз
|Иттен Седрик
|19 (8)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|18 (4)
|Лугано
|Целар Жан
|15 (3)
|Люцерн
|Майер Макс
|11 (5)
|Цюрих
|Тосин Айегун
|11 (2)
|Винтертур
|Samir Ramizi
|1 11
|Люцерн
|Белоко Стефан
|12
|Санкт-Галлен
|Гёртлер Лукас
|1 10
|Базель
|Бургер Ваутер
|2 8
|Янг Бойз
|Зесигер Седрик
|1 9