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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Хам-Кам
0:2
Второй тайм: 56'
Мольде
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Бьярнасон Бриньяр Инги
48' Желтая карточка
Киркеволд Пол
0:2
53' Гол
Эйкрем Магнус

Ход матча

7'
0:1
Бьярнасон Бриньяр Инги
27'
Tore Andre Soeraas
Kristian Loenstad Onsrud
 
48'
Киркеволд Пол
 
53'
0:2
Эйкрем Магнус

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 169 Количество передач 250
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Мольде
5.26
5.50
1.74
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
26
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
33
Aleksander
Melgalvis
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
21
Benjamin
Thoresen
Faraas
2
Конгсро
Вегар
16
Киркеволд
Пол
14
Удаль
Хенрик
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
19
Хауган
Эйрик
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Маннсверк
Сиверт
16
Брейвик
Эмиль
31
Ловик
Матиас
20
Эриксен
Кристиан
I
7
Эйкрем
Магнус
Хам-Кам
3-5-2
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Хам-Кам
Мольде

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

Т
5:0
Т
0:0
ТМК
5:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

5
1.5

Среднее время на гол

18
60

Всего голов

12
3

Голов в среднем за матч

3
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

30
120

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Удаль Хенрик 3 (1) 0.6
Киркеволд Пол 2 0.4
Aleksander Melgalvis 1 0.2
John Olav Norheim 1 0.2
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.2
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.2
Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 2 0.33
Грёдем Магнус 2 0.33
Линнес Мартин 1 0.17
Хансен Беньямин 1 0.17
Маннсверк Сиверт 1 (1) 0.17
Эйкрем Магнус 0 0
Брюнхильдсен Ола 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 1 0
Benjamin Thoresen Faraas 1 0
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0
Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 0 1
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мольде
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

0
5
Хам-Кам
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мольде
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
3
60%
1
13%
76-90

Пропущено

10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

10
5
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Викинг - Хам-Кам 7:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Эйдсвольд - Хам-Кам 1:2 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Старт - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Строммен 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - КФУМ 0:5 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Саннефьёрд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Мольде
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Мольде - Стабек 2:3 Лиллестрём - Мольде 2:1 Мольде - Русенборг 1:1
Тромсё - Мольде 1:0 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Олесунн - Мольде 0:3 Мольде - Хёдд 0:1 Стабек - Мольде 1:1 Скейд - Мольде 1:3 Кристиансунд - Мольде 0:4 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Мольде - Чонбук Хендай Моторс 1:1 Мольде - Одд 3:4 Мольде - Браттвог 8:1 Мольде - Трефф 2:1 Виктория Пльзень - Мольде 2:0 Волеренга - Мольде 1:2 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Гент - Мольде 4:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Мольде

Точный счет

2:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Мольде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 10 - 5 8
6.
Стабек
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Мольде
 1:0 6 2 1 3 8 - 7 7
8.
Одд
 0:0 6 1 4 1 2 - 2 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:1 5 2 0 3 9 - 11 6
11.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 0:0 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Олесунн
 0:0 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Хам-Кам
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Стабек
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Одд
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Мольде
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 0 - 2 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 0:0 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Kristian Loenstad Onsrud уходит с поля. Tore Andre Soeraas выходит вместо него
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Бьярнасон Бриньяр Инги уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Мольде.
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Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Мольде
5.26
5.50
1.74
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Где смотреть матч Хам-Кам 0:2 Мольде онлайн

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