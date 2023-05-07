Тур: 5. Стадион: SR-Bank Arena. Главный судья: Хансен Торе
0:0
Второй тайм: 58'
0'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
История личных встреч
Викинг
Стрёмсгодсет
13 матчей
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
31 матч
22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед
Первый тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.19
1.27
Среднее время на гол
75
71
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.58
1.13
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
56
79
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свеннсен Сандер
|2
|0.4
|Бьёрсхоль Сондре
|2
|0.4
|Д'Агостино Николас
|1
|0.2
|Паттинама Шейн
|1
|0.2
|Patrick Yazbek
|1
|0.2
|Трипич Златко
|1 (1)
|0.2
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0.2
|Танген Харальд
|1
|0.2
|Edvin Austboe
|0
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валсвик Густав
|2
|0.4
|Менерт Маркус
|1
|0.2
|Ипалибо Джек
|1
|0.2
|Стенгель Херман
|0
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|1
|1
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|Patrick Yazbek
|1
|0
|Djibril Diop
|1
|0
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
3
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
9
3
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
4
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0
Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0
Результаты матчей
Викинг
Стрёмсгодсет
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Викинг
Стрёмсгодсет
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 9
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3