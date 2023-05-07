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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Хансен Торе
Викинг
0:0
Второй тайм: 58'
Стрёмсгодсет
0'

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.61
5.00
7.80
Все Коэффициенты
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Patrick
Yazbek
8
Сольбаккен
Маркус
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
3
Ханссен
Сондре
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
4
Грогард
Томас
17
Гулликсен
Тобиас
11
Jostein
Ekeland
77
Менерт
Маркус
Викинг
4-3-3
Стрёмсгодсет
3-4-3

История личных встреч

Викинг
Стрёмсгодсет

13 матчей

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

31 матч

22.6%
29%
48.4%
7 побед 9 ничьих 15 побед

Первый тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

25.8%
41.9%
32.3%
8 побед 13 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:3
Т
3:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
ТМС
0:2
Т
3:2
КН
3:2
Т
1:0

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.19
1.27

Среднее время на гол

75
71

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.58
1.13

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
21
Больше 68%
Меньше 32%
10
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

56
79

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свеннсен Сандер 2 0.4
Бьёрсхоль Сондре 2 0.4
Д'Агостино Николас 1 0.2
Паттинама Шейн 1 0.2
Patrick Yazbek 1 0.2
Трипич Златко 1 (1) 0.2
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0.2
Танген Харальд 1 0.2
Edvin Austboe 0 0
Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валсвик Густав 2 0.4
Менерт Маркус 1 0.2
Ипалибо Джек 1 0.2
Стенгель Херман 0 0
Браут-Брюнес Джонатан 0 0
Jostein Ekeland 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 1 1
Сольбаккен Маркус 2 0
Трипич Златко 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Стенснесс Джанни 1 0
Patrick Yazbek 1 0
Djibril Diop 1 0
Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Лейфссон Ари 1 0
Менерт Маркус 1 0
Jonas Torrissen Therkelsen 1 0

Результаты матчей

Викинг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
3
Викинг
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Стрёмсгодсет
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1
Викинг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Стрёмсгодсет
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

9
3
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
4
0 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
4
40%
1
25%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0
Хёугесунн - Викинг 1:1 Кристиансунд - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Брюне - Викинг 0:2 Брондбю - Викинг 3:2 Копенгаген - Викинг 0:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Санднес - Викинг 1:4 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Викинг - Одд 1:1 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Викинг - Мольде 1:4
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Рёуфосс 2:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 3:2 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Волеренга - Стрёмсгодсет 4:0

Результаты матчей

Викинг
Стрёмсгодсет

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Викинг
Стрёмсгодсет

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 10 - 5 8
6.
Стабек
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Мольде
 1:0 6 2 1 3 8 - 7 7
8.
Одд
 0:0 6 1 4 1 2 - 2 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:1 5 2 0 3 9 - 11 6
11.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 0:0 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Олесунн
 0:0 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Хам-Кам
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Стабек
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Одд
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Мольде
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 0 - 2 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 0:0 3 0 0 3 0 - 8 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Стрёмсгодсет
1.61
5.00
7.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 0:0 Стрёмсгодсет онлайн

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