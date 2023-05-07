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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Олесунн
0:0
Второй тайм: 58'
Хёугесунн
0'
31' Желтая карточка
Нжи Билал
52' Желтая карточка
Oscar Krusnell

Ход матча

31'
 
Нжи Билал
52'
 
Oscar Krusnell

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хёугесунн
3.00
3.46
3.72
Все Коэффициенты
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
6
Сегберг
Эрленд
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
5
Реесе
Сёрен
38
Vegard
Solheim
3
Oscar
Krusnell
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
99
Нжи
Билал
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
Олесунн
3-4-2-1
Хёугесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Олесунн
Хёугесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:2
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.85
1.2

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.2
Oscar Krusnell 1 0.2
Sorry Diarra 1 (1) 0.2
Содерлунд Александер 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 2 0
Андерсен Александр 1 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Олесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
3
Олесунн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 10 - 5 8
6.
Стабек
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Мольде
 1:0 6 2 1 3 8 - 7 7
8.
Одд
 0:0 6 1 4 1 2 - 2 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:1 5 2 0 3 9 - 11 6
11.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 0:0 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Олесунн
 0:0 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Хам-Кам
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Стабек
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Одд
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Мольде
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 0 - 2 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 0:0 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Oscar Krusnell получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Нжи Билал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 48% завершится победой Олесунн.
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Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Хёугесунн
3.00
3.46
3.72
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