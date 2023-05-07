  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Олесунн
0:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
31' Желтая карточка
Нжи Билал
52' Желтая карточка
Oscar Krusnell
64' Желтая карточка
Лундинг Каспер
90'+5

Ход матча

31'
 
Нжи Билал
52'
 
Oscar Krusnell
60'
Бармен Кристоффер
Диоп Амиду
 
60'
Эбийе Мозес
Bjoern Martin Kristiansen
 
64'
Лундинг Каспер
 
71'
Кольскоген Оле
Андерсен Александр
 
73'
 
Лейте Бруно
Паязити Адрион
78'
 
Тунекти Себастьян
Санде Мадс
78'
 
Самуэльсен Мартин
Vegard Solheim
80'
Kristoffer Oedemarksbakken
Атанга Исаак
 
80'
Карлсбакк Маркус
Лундинг Каспер
 
83'
 
Sorry Diarra
Нжи Билал

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
1
Грютебуст
Стен
30
Андерсен
Александр
5
Фельман
Давид
4
Nikolai
Soeyset
Hopland
31
Мунксгор
Александер
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
6
Сегберг
Эрленд
7
Лундинг
Каспер
19
Атанга
Исаак
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
5
Реесе
Сёрен
38
Vegard
Solheim
3
Oscar
Krusnell
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
99
Нжи
Билал
27
Санде
Мадс
10
Паязити
Адрион
Олесунн
3-4-2-1
Хёугесунн
3-4-2-1

История личных встреч

Олесунн
Хёугесунн

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

История матчей

Т
1:2
Т
2:2
Т
0:1
Т
1:3
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:3
Т
3:0
Т
3:1
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:2
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:2
Т
4:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Среднее время на гол

50
81

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.9
1.3

Среднее время на гол

47
69

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

1.85
1.2

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

48
75

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санде Мадс 1 0.2
Oscar Krusnell 1 0.2
Sorry Diarra 1 (1) 0.2
Содерлунд Александер 0 0

Карточки

Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мунксгор Александер 4 0
Кольскоген Оле 2 0
Андерсен Александр 1 0
Диоп Амиду 1 0
Стёлос Александер 1 0
Фельман Давид 1 0
Сегберг Эрленд 1 0
Лундинг Каспер 1 0
Мое Еппе 1 0
Bjoern Martin Kristiansen 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Oscar Krusnell 2 0
Крюгор Кевин Мартин 0 1
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Самуэльсен Мартин 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Нжи Билал 1 0
Sorry Diarra 1 0

Результаты матчей

Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Олесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
3
Олесунн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2

Результаты матчей

Олесунн
Хёугесунн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
6 раз 100%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Олесунн
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 1:2 5 3 0 2 11 - 11 9
4.
Одд
 6 2 3 1 3 - 2 9
5.
Викинг
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Тромсё
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Стабек
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Мольде
 6 2 1 3 11 - 7 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 5 2 0 3 9 - 14 6
11.
Сарпсборг-08
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Олесунн
 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Будё-Глимт
 2:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 1:2 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Стабек
 3 1 2 0 4 - 1 5
7.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лиллестрём
 1:2 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 5 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Нжи Билал получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Олесунн 0:0 Хёугесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     