Тур: 5. Стадион: Колор Лайн. Главный судья: Нильсен Ола
0'
31' Желтая карточкаНжи Билал
52' Желтая карточкаOscar Krusnell
64' Желтая карточкаЛундинг Каспер
90'+5
Ход матча
31'
52'
64'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 0
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
25
Кителано
Йон
21
Диоп
Амиду
19
Атанга
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Атанга ИсаакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Эбийе МозесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marius Boee
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Mikkel Hope
-
-
29 Sorry Diarra
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Олесунн
Хёугесунн
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Среднее время на гол
50
81
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.9
1.3
Среднее время на гол
47
69
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
1.85
1.2
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
48
75
Бомбардиры внутри турнира
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санде Мадс
|1
|0.2
|Oscar Krusnell
|1
|0.2
|Sorry Diarra
|1 (1)
|0.2
|Содерлунд Александер
|0
|0
Карточки
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мунксгор Александер
|4
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Андерсен Александр
|1
|0
|Диоп Амиду
|1
|0
|Стёлос Александер
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Сегберг Эрленд
|1
|0
|Лундинг Каспер
|1
|0
|Мое Еппе
|1
|0
|Bjoern Martin Kristiansen
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|1
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Самуэльсен Мартин
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Нжи Билал
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
Результаты матчей
Олесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Олесунн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хёугесунн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
3
Олесунн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Хёугесунн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
100%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Олесунн
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мольде - Олесунн 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0
Олесунн - Волеренга 0:1 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Олесунн - Мольде 0:3 Олесунн - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Русенборг - Олесунн 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 Бранн - Олесунн 3:0 Олесунн - Хёдд 2:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Кристиансунд - Олесунн 4:0 Олесунн - Саннефьёрд 1:0 Дьерв - Олесунн 0:1 Олесунн - Хам-Кам 0:0
Хёугесунн
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0
Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Вольфсбергер 0:1 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Кристиансунд - Хёугесунн 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0 Хёугесунн - Одд 2:2
Результаты матчей
Олесунн
Хёугесунн
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
3:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
6 раз 100%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Олесунн
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|1:2
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|2:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|1:2
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|5 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3