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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Тромсё
0:0
Второй тайм: 60'
Одд
0'
35' Желтая карточка
Рууд Эспен
39' Желтая карточка
Евтович Милан

Ход матча

35'
 
Рууд Эспен
39'
 
Евтович Милан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Одд
2.60
3.62
3.85
Все Коэффициенты
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
24
Daniel
Bassi
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
3
Баккай
Йосеф
Бриан
17
Овусу
Соломон
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
8
Евтович
Милан
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Голы

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.44
0.43

Среднее время на гол

36
210

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.4
Yaw Paintsil 1 0.2
Вестерлунн Никлас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.17
Йоргенсен Филип 1 0.17
Валлем Конрад 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Коскела Миика 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0
Томас Диого 1 0

Результаты матчей

Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1

Результаты матчей

Тромсё
Одд

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
2:0
2 раза 40%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 4 1 0 13 - 2 13
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 4 3 0 1 10 - 9 9
4.
Тромсё
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 10 - 5 8
6.
Стабек
 0:0 5 2 2 1 6 - 6 8
7.
Мольде
 1:0 6 2 1 3 8 - 7 7
8.
Одд
 0:0 6 1 4 1 2 - 2 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:1 5 2 0 3 9 - 11 6
11.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 3 1 2 - 2 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 0:0 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
16.
Олесунн
 0:0 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 0:0 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 2 2 0 0 6 - 4 6
5.
Хам-Кам
 0:1 3 2 0 1 4 - 1 6
6.
Стабек
 0:0 3 1 2 0 3 - 0 5
7.
Тромсё
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
9.
Одд
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
10.
Хёугесунн
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Мольде
 1:0 3 1 1 1 6 - 4 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 0:0 3 1 2 0 2 - 0 5
4.
Тромсё
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
7.
Стабек
 0:0 2 1 0 1 3 - 6 3
8.
Мольде
 1:0 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Одд
 0:0 4 0 3 1 0 - 2 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
14.
Хёугесунн
 0:0 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 0:1 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 0:0 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Лиллестрём Адамс Акор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Евтович Милан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Тромсё.
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Тромсё
Ничья
Одд
2.60
3.62
3.85
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