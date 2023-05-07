Тур: 5. Стадион: Romsaa Arena. Главный судья: Marius Hansen Groetta
Ход матча
35'
39'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
24
Daniel
Bassi
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Yaw PaintsilПолузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Тромсё
Одд
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
3
Голов в среднем за матч
2.44
0.43
Среднее время на гол
36
210
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
2.13
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
Среднее время на гол
42
90
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|2 (1)
|0.4
|Yaw Paintsil
|1
|0.2
|Вестерлунн Никлас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.17
|Йоргенсен Филип
|1
|0.17
|Валлем Конрад
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Коскела Миика
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валлем Конрад
|4
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Евтович Милан
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Одд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1
Результаты матчей
Тромсё
Одд
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
3 раза 60%
2:0
2 раза 40%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 9
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3