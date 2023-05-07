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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 3800 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Тромсё
0:1
Конец матча
Одд
0'
35' Желтая карточка
Рууд Эспен
39' Желтая карточка
Евтович Милан
0:1
80' Гол
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
86' Желтая карточка
Коскела Миика
88' Желтая карточка
Томас Диого
90'+7

Ход матча

35'
 
Рууд Эспен
39'
 
Евтович Милан
71'
Jakob Napoleon Romsaas
Yaw Paintsil
 
73'
 
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
Ингебритсен Микаэль
79'
Нильсен Лассе
Daniel Bassi
 
80'
0:1
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
(Томас Диого)
84'
 
Овусу Леонард
Рууд Эспен
85'
Коскела Миика
Норхейм Рунар
 
85'
Эйванн Каспер
Енссен Андерс
 
86'
Коскела Миика
 
88'
 
Томас Диого
90'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Евтович Милан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
8
Антонсен
Кент-Аре
24
Daniel
Bassi
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
17
Yaw
Paintsil
11
Йенсен
Рубен
23
Норхейм
Рунар
15
Vegard
Oestraat
Erlien
12
Вальштед
Леопольд
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
5
Томас
Диого
3
Баккай
Йосеф
Бриан
17
Овусу
Соломон
10
Ингебритсен
Микаэль
7
Йоргенсен
Филип
24
Dennis
Gjengaar
11
Мидтскуген
Оле-Эрик
8
Евтович
Милан
Тромсё
3-5-2
Одд
4-3-3

История личных встреч

Тромсё
Одд

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
18.8%
43.7%
6 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Т
3:2
Т
2:0
Т
2:0
Т
3:0
ТМК
4:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
1:0
Т
3:1
К
3:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
2:2

Голы

Всего голов

22
3

Голов в среднем за матч

2.44
0.43

Среднее время на гол

36
210

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

2.13
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12

Среднее время на гол

42
90

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 2 (1) 0.4
Yaw Paintsil 1 0.2
Вестерлунн Никлас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингебритсен Микаэль 1 0.17
Йоргенсен Филип 1 0.17
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 1 0.17
Томас Диого 0 0
Валлем Конрад 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валлем Конрад 4 0
Томас Диого 2 0
Овусу Соломон 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Евтович Милан 1 0

Результаты матчей

Тромсё
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Одд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Тромсё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Одд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Тромсё
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Одд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Мольде 1:0
Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Русенборг - Тромсё 1:1 Тромсё - Олесунн 2:2 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Дьерв 2:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Тромсё - Одд 3:2 Стрёмсгодсет - Тромсё 1:2 Тромсё - Мольде 0:1
Одд
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Одд - Русенборг 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Одд - Бранн 2:0
Стабек - Одд 0:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Одд - Дьерв 2:1 Саннефьёрд - Одд 4:1 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Одд - Орн 1:2 Эльфсборг - Одд 2:2 Мольде - Одд 3:4 Хеккен - Одд 2:2 Одд - Нутодден 4:1 Викинг - Одд 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 5:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Одд - Волеренга 2:1

Результаты матчей

Тромсё
Одд

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 1:2 5 3 0 2 11 - 11 9
4.
Одд
 6 2 3 1 3 - 2 9
5.
Викинг
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Тромсё
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Стабек
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Мольде
 6 2 1 3 11 - 7 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 5 2 0 3 9 - 14 6
11.
Сарпсборг-08
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Олесунн
 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Будё-Глимт
 2:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 1:2 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Стабек
 3 1 2 0 4 - 1 5
7.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лиллестрём
 1:2 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 5 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    39'
    Евтович Милан получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      35'
      Рууд Эспен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Тромсё 0:1 Одд онлайн

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