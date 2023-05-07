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  4. Бундеслига 2022-2023

Австрия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 28. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
1:0
Второй тайм: 56'
Рапид Вена
0'
14' Желтая карточка
Дедич Амар
15' Желтая карточка
Кершбаум Роман
1:0
18' Гол
Койта Секу

Ход матча

14'
Дедич Амар
 
15'
 
Кершбаум Роман
18'
Койта Секу
(Капальдо Николас)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.50
6.40
6.50
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхиня
95
Бернардо
Фернандес
7
Капальдо
Николас
13
Зайвальд
Николас
8
Камери
Дийон
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
30
Сеско
Бенджамин
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
19
Золльбауэр
Михаэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
5
Кершбаум
Роман
28
Освальд
Мориц
7
Кюн
Николас
24
Грайль
Патрик
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

45 матчей

80%
20%
36 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.8%
24.4%
17.8%
26 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.4%
22.2%
13.4%
29 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

100%
0 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед

63 матча

57.1%
25.4%
17.5%
36 побед 16 ничьих 11 побед

Первый тайм

41.3%
46%
12.7%
26 побед 29 ничьих 8 побед

Второй тайм

46%
27%
27%
29 побед 17 ничьих 17 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:4
Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
4:2
К
6:2
Б
1:1
Б
2:7
Б
2:0
Б
3:2
К
1:2
Б
0:2
К
2:0
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:3
Б
2:2
К
1:2
Б
1:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
1:2
Б
3:3
Б
1:2
Б
1:2
Б
6:1
Б
2:1
Б
6:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:3
Б
2:0
Б
0:2
Б
0:1
Б(M
4:2
Б(M
0:0
Б(M
1:2
Б(M
1:1
Б(M
1:1
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:1
Б(M
0:0
Б(M
2:2
Б(M
4:2
Б(M
2:1
Б(M
1:0
Б(M
2:2
Б(M
0:7
Б(M
1:3
Б(M
2:1

Голы

Всего голов

60
62

Голов в среднем за матч

1.94
1.94

Среднее время на гол

46
46

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.34
1.23

Среднее время на гол

66
73

Всего голов

103
100

Голов в среднем за матч

1.63
1.59

Тотал матчей

2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
36
Больше 57%
Меньше 43%
27
19
Больше 30%
Меньше 70%
44
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
11
Больше 17%
Меньше 83%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
61

Среднее время на гол

55
56

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеско Бенджамин 14 (2) 0.5
Адаму Чуквубике 8 0.29
Окафор Ноа 7 0.25
Фернандо Педро 6 (1) 0.21
Капальдо Николас 5 0.18
Койта Секу 4 0.14
Зайвальд Николас 3 0.11
Кьергаард Мауриц 2 0.07
Глух Оскар 2 0.07
Конате Карим 2 0.07
Вебер Максимилиан 1 0.04
Соле Умар 1 0.04
Павлович Страхиня 1 0.04
Камери Дийон 1 0.04
Диарра Юба 1 0.04
Ульмер Андреас 0 0
Сучич Лука 0 0
Дедич Амар 0 0
Шимич Роко 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бургшталлер Гвидо 17 (2) 0.61
Циммерманн Бернхард 7 0.25
Грюлль Марко 5 0.18
Штрунц Оливер 4 0.14
Кюн Николас 3 0.11
Дрёйф Ферди 2 0.07
Грайль Патрик 1 0.04
Байич Анте 1 0.04
Кершбаум Роман 1 0.04
Демир Юсуф 1 0.04
Кверфельд Леопольд 1 0.04
Ауэр Йонас 0 0
Шик Торстен 0 0
Косцельник Мартин 0 0
Касиус Денсо 0 0
Освальд Мориц 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхиня 9 1
Дедич Амар 8 0
Соле Умар 4 0
Гурна-Дуат Люка 4 0
Сучич Лука 4 0
Адаму Чуквубике 2 1
Капальдо Николас 3 0
Зайвальд Николас 3 0
Дьямбу Мамади 1 1
Ульмер Андреас 2 0
Кён Филипп 2 0
Койта Секу 2 0
Вебер Максимилиан 2 0
Окафор Ноа 2 0
Кьергаард Мауриц 2 0
Шимич Роко 2 0
Бернардо Фернандес 1 0
Диарра Юба 1 0
Сеско Бенджамин 1 0
Камери Дийон 1 0
Конате Карим 1 0
Агьекум Лоуренс 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кершбаум Роман 7 0
Ауэр Йонас 7 0
Пеич Алекса 7 0
Шик Торстен 6 0
Грюлль Марко 6 0
Байич Анте 4 1
Бургшталлер Гвидо 5 0
Циммерманн Бернхард 4 0
Золльбауэр Михаэль 2 1
Касиус Денсо 2 1
Martin Moormann 2 1
Кверфельд Леопольд 1 1
Виммер Кевин 2 0
Хофманн Максимилиан 2 0
Косцельник Мартин 2 0
Кнасмюлльнер Кристоф 1 0
Петрович Деян 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Грайль Патрик 1 0
Освальд Мориц 1 0
Штрунц Оливер 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
7
Ред Булл Зальцбург
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

7
3

Волевые победы

2
12

Волевые поражения

34
20
Ред Булл Зальцбург
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
59% (16)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
26% (7)
48% (13)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

3
14

Волевые поражения

40
27

Голы по времени матча

Забито

22
18
8 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
5
23%
4
22%
46-60
2
9%
1
6%
61-75
7
32%
6
33%
76-90

Пропущено

7
18
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
4
22%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
29%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
57%
3
17%
76-90

Забито

35
25
10 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
13 Не забивали 14
5
14%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
1
3%
4
16%
31-45
9
26%
2
8%
46-60
8
23%
4
16%
61-75
8
23%
10
40%
76-90

Пропущено

11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Забито

57
43
18 В 1-м тайме 16
39 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
7
12%
4
9%
1-15
7
12%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
14
25%
6
14%
46-60
10
18%
5
12%
61-75
15
26%
16
37%
76-90

Пропущено

18
37
6 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 20
0
0%
10
27%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
22%
8
22%
31-45
4
22%
4
11%
46-60
0
0%
4
11%
61-75
8
44%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 30%
1
7 раз 26%
3
7 раз 26%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
13 раз 48%
0
4 раза 15%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
5
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
13
1
7
6
1.5
6
8
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
4
9
7
7
2.5
2
11
2
12
3.5
1
12
1
13
4.5
1
12
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
2
0.5
Больше Меньше
23
4
18
9
1.5
10
17
10
17
2.5
6
21
3
24
3.5
2
25
1
26
4.5
2
25
1
26
5.5

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 28 20 7 1 59 - 17 39
2.
Штурм
 28 18 6 4 48 - 23 36
3.
ЛАСК
 28 13 11 4 50 - 33 31
4.
Рапид Вена
 0:1 28 11 5 12 43 - 38 21
5.
Аустрия Вена
 28 10 8 10 49 - 46 19
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 28 10 4 14 39 - 54 19

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Лустенау
 28 10 8 10 40 - 46 24
2.
Вольфсбергер
 28 9 5 14 43 - 48 21
3.
Сваровски Тироль
 28 9 6 13 38 - 47 19
4.
Хартберг
 28 7 6 15 35 - 49 18
5.
Альтах
 28 5 8 15 26 - 50 14
6.
Рид
 28 4 10 14 25 - 44 13

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 8 6 0 23 - 7 30
2.
ЛАСК
 14 8 3 3 28 - 19 27
3.
Рапид Вена
 0:1 14 6 3 5 25 - 19 21
4.
Штурм
 14 10 1 3 26 - 14 7
5.
Аустрия Вена
 14 6 3 5 23 - 19 2
6.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 4 2 8 14 - 23 -1

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хартберг
 14 4 3 7 21 - 25 15
2.
Альтах
 14 3 4 7 14 - 21 13
3.
Вольфсбергер
 14 2 3 9 18 - 27 9
4.
Аустрия Лустенау
 14 6 4 4 23 - 24 8
5.
Рид
 14 2 6 6 16 - 24 3
6.
Сваровски Тироль
 14 4 4 6 18 - 24 2

Чемпионская лига

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм
 14 8 5 1 22 - 9 29
2.
Аустрия Клагенфурт 2
 14 6 2 6 25 - 31 20
3.
Аустрия Вена
 14 4 5 5 26 - 27 17
4.
Ред Булл Зальцбург
 1:0 14 12 1 1 36 - 10 9
5.
ЛАСК
 14 5 8 1 22 - 14 4
6.
Рапид Вена
 0:1 14 5 2 7 18 - 19 0

Борьба за выживание

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сваровски Тироль
 14 5 2 7 20 - 23 17
2.
Аустрия Лустенау
 14 4 4 6 17 - 22 16
3.
Вольфсбергер
 14 7 2 5 25 - 21 12
4.
Рид
 14 2 4 8 9 - 20 10
5.
Хартберг
 14 3 3 8 14 - 24 3
6.
Альтах
 14 2 4 8 12 - 29 1

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 17 (1)
Аустрия Клагенфурт 2 Пинк Маркус 16
Ред Булл Зальцбург Сеско Бенджамин 14 (3)
Аустрия Вена Табакович Харис 14 (1)
ЛАСК Накамура Кейто 13 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхиня 1 9
ЛАСК Йовичич Бранко 1 8
Альтах Нухиу Атдхи 1 7
Альтах Эдокполор Носа Ийобоса 1 7
Сваровски Тироль Felix Bacher 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Капальдо Николас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Койта Секу бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Кершбаум Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Дедич Амар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Рапид Вена
1.50
6.40
6.50
Все Коэффициенты
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