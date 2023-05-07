Тур: 28. Стадион: Ред Булл Арена.
2:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаДедич Амар
15' Желтая карточкаКершбаум Роман
1:0
18' ГолКойта Секу
2:0
62' ГолКойта Секу
67' Желтая карточкаКапальдо Николас
67' Вторая желтая карточкаКапальдо Николас
2:1
70' ПенальтиБургшталлер Гвидо
75' Желтая карточкаШтрунц Оливер
85' Желтая карточкаБайич Анте
90'+6
Ход матча
14'
15'
18'
1:0
62'
2:0
67'
67'
70'
75'
85'
18
Кён
Филипп
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
37
Глух
Оскар
20
Койта
Секу
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
23
Ауэр
Йонас
27
Грюлль
Марко
- Основной состав
-
18 Кён ФилиппВратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Глух ОскарПолузащитник
-
20 Койта СекуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Конате КаримНападающий
-
-
Главный тренер: Яйссле Маттиас
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Байич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
-
-
Главный тренер: Баришич Зоран
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
45 матчей
80%
20%
36 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.8%
24.4%
17.8%
26 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.4%
22.2%
13.4%
29 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
100%
0 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 17 побед
63 матча
57.1%
25.4%
17.5%
36 побед 16 ничьих 11 побед
Первый тайм
41.3%
46%
12.7%
26 побед 29 ничьих 8 побед
Второй тайм
46%
27%
27%
29 побед 17 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
60
62
Голов в среднем за матч
1.94
1.94
Среднее время на гол
46
46
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.34
1.23
Среднее время на гол
66
73
Всего голов
103
100
Голов в среднем за матч
1.63
1.59
Тотал матчей
2.5
60
Больше 95%
Меньше 5%
3
53
Больше 84%
Меньше 16%
10
36
Больше 57%
Меньше 43%
27
19
Больше 30%
Меньше 70%
44
14
Больше 22%
Меньше 78%
49
11
Больше 17%
Меньше 83%
52
5
Больше 8%
Меньше 92%
58
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
2
Больше 3%
Меньше 97%
61
Среднее время на гол
55
56
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеско Бенджамин
|14 (2)
|0.5
|Адаму Чуквубике
|8
|0.29
|Окафор Ноа
|7
|0.25
|Фернандо Педро
|6 (1)
|0.21
|Койта Секу
|5
|0.18
|Капальдо Николас
|5
|0.18
|Зайвальд Николас
|3
|0.11
|Кьергаард Мауриц
|2
|0.07
|Глух Оскар
|2
|0.07
|Конате Карим
|2
|0.07
|Вебер Максимилиан
|1
|0.04
|Камери Дийон
|1
|0.04
|Соле Умар
|1
|0.04
|Павлович Страхиня
|1
|0.04
|Диарра Юба
|1
|0.04
|Ульмер Андреас
|0
|0
|Сучич Лука
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Шимич Роко
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бургшталлер Гвидо
|18 (3)
|0.64
|Циммерманн Бернхард
|7
|0.25
|Грюлль Марко
|5
|0.18
|Штрунц Оливер
|4
|0.14
|Кюн Николас
|3
|0.11
|Дрёйф Ферди
|2
|0.07
|Грайль Патрик
|1
|0.04
|Байич Анте
|1
|0.04
|Кершбаум Роман
|1
|0.04
|Демир Юсуф
|1
|0.04
|Кверфельд Леопольд
|1
|0.04
|Ауэр Йонас
|0
|0
|Шик Торстен
|0
|0
|Косцельник Мартин
|0
|0
|Касиус Денсо
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхиня
|9
|1
|Дедич Амар
|8
|0
|Капальдо Николас
|4
|1
|Соле Умар
|4
|0
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Сучич Лука
|4
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|1
|Зайвальд Николас
|3
|0
|Дьямбу Мамади
|1
|1
|Ульмер Андреас
|2
|0
|Кён Филипп
|2
|0
|Койта Секу
|2
|0
|Вебер Максимилиан
|2
|0
|Окафор Ноа
|2
|0
|Кьергаард Мауриц
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|Диарра Юба
|1
|0
|Сеско Бенджамин
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Конате Карим
|1
|0
|Агьекум Лоуренс
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кершбаум Роман
|7
|0
|Ауэр Йонас
|7
|0
|Пеич Алекса
|7
|0
|Байич Анте
|5
|1
|Шик Торстен
|6
|0
|Грюлль Марко
|6
|0
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Циммерманн Бернхард
|4
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|1
|Касиус Денсо
|2
|1
|Martin Moormann
|2
|1
|Кверфельд Леопольд
|1
|1
|Виммер Кевин
|2
|0
|Хофманн Максимилиан
|2
|0
|Косцельник Мартин
|2
|0
|Штрунц Оливер
|2
|0
|Кнасмюлльнер Кристоф
|1
|0
|Петрович Деян
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Грайль Патрик
|1
|0
|Освальд Мориц
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Рапид Вена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
6
8
Ред Булл Зальцбург
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
14% (2)
79% (11)
Рапид Вена
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
7
3
Волевые победы
2
12
Волевые поражения
34
20
Ред Булл Зальцбург
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (7)
57% (16)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Рапид Вена
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
4
14
Волевые поражения
40
28
Голы по времени матча
Забито
24
19
9 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
2
8%
1
5%
1-15
4
17%
4
21%
16-30
3
13%
2
11%
31-45
5
21%
4
21%
46-60
3
13%
2
11%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
8
20
1 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
0
0%
4
20%
1-15
1
13%
1
5%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
2
25%
3
15%
46-60
1
13%
3
15%
61-75
4
50%
3
15%
76-90
Забито
35
25
10 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 9
14 Не забивали 15
5
14%
3
12%
1-15
4
11%
2
8%
16-30
1
3%
4
16%
31-45
9
26%
2
8%
46-60
8
23%
4
16%
61-75
8
23%
10
40%
76-90
Пропущено
11
19
5 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
0
0%
6
32%
1-15
1
9%
3
16%
16-30
4
36%
2
11%
31-45
2
18%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Забито
59
44
19 В 1-м тайме 16
40 Во 2-м тайме 28
22 Забивали первыми 14
2 Не забивали 4
7
12%
4
9%
1-15
8
14%
6
14%
16-30
4
7%
6
14%
31-45
14
24%
6
14%
46-60
11
19%
6
14%
61-75
15
25%
16
36%
76-90
Пропущено
19
39
6 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 21
0
0%
10
26%
1-15
2
11%
4
10%
16-30
4
21%
8
21%
31-45
4
21%
4
10%
46-60
1
5%
5
13%
61-75
8
42%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 Штурм - Ред Булл Зальцбург 0:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 3:3
Аустрия Клагенфурт 2 - Ред Булл Зальцбург 0:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайс 1:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Ред Булл Зальцбург - Рид 2:0 Рома - Ред Булл Зальцбург 2:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Рома 1:0 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Лустенау 4:0 Ред Булл Зальцбург - Гразер 3:4 Ред Булл Зальцбург - Штурм 1:1 Ред Булл Зальцбург - Слован Братислава 1:0 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Ред Булл Зальцбург - Спарта Прага 2:1 Бавария - Ред Булл Зальцбург 4:4
Рапид Вена
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Рапид Вена - Штурм 0:2 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:1 ЛАСК - Рапид Вена 3:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:3
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2 3:1 Рапид Вена - Рид 2:1 Штурм - Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 2:0 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:4 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Альтах 3:0 Рапид Вена - ТВЛ Электра 4:0 Штурм - Рапид Вена 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Трайскирхен - Рапид Вена 2:4 Теплице - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Рапид Вена - Донауфельд 1:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Точный счет
1:1
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:6
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 14%
1:2
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
2 раза 7%
0:5
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 32%
1
7 раз 25%
3
7 раз 25%
0
2 раза 7%
4
2 раза 7%
6
1 раз 4%
1
14 раз 50%
0
4 раза 14%
2
4 раза 14%
3
4 раза 14%
5
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
86
68
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
410
77
212
212
113
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
262
Больше Меньше
244
199
1018
1018
622
325
226
127
226
127
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|20
|7
|1
|60 - 18
|39
|2.
|28
|18
|6
|4
|48 - 23
|36
|3.
|28
|13
|11
|4
|50 - 33
|31
|4.
|28
|11
|5
|12
|44 - 39
|21
|5.
|28
|10
|8
|10
|49 - 46
|19
|6.
|28
|10
|4
|14
|39 - 54
|19
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|8
|10
|40 - 46
|24
|2.
|28
|9
|5
|14
|43 - 48
|21
|3.
|28
|9
|6
|13
|38 - 47
|19
|4.
|28
|7
|6
|15
|35 - 49
|18
|5.
|28
|5
|8
|15
|26 - 50
|14
|6.
|28
|4
|10
|14
|25 - 44
|13
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|6
|0
|24 - 8
|30
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 19
|27
|3.
|14
|6
|3
|5
|25 - 19
|21
|4.
|14
|10
|1
|3
|26 - 14
|7
|5.
|14
|6
|3
|5
|23 - 19
|2
|6.
|14
|4
|2
|8
|14 - 23
|-1
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|4
|3
|7
|21 - 25
|15
|2.
|14
|3
|4
|7
|14 - 21
|13
|3.
|14
|2
|3
|9
|18 - 27
|9
|4.
|14
|6
|4
|4
|23 - 24
|8
|5.
|14
|2
|6
|6
|16 - 24
|3
|6.
|14
|4
|4
|6
|18 - 24
|2
Чемпионская лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|8
|5
|1
|22 - 9
|29
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 31
|20
|3.
|14
|4
|5
|5
|26 - 27
|17
|4.
|14
|12
|1
|1
|36 - 10
|9
|5.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|4
|6.
|14
|5
|2
|7
|19 - 20
|0
Борьба за выживание
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|2.
|14
|4
|4
|6
|17 - 22
|16
|3.
|14
|7
|2
|5
|25 - 21
|12
|4.
|14
|2
|4
|8
|9 - 20
|10
|5.
|14
|3
|3
|8
|14 - 24
|3
|6.
|14
|2
|4
|8
|12 - 29
|1
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|18 (1)
|Аустрия Клагенфурт 2
|Пинк Маркус
|16
|Ред Булл Зальцбург
|Сеско Бенджамин
|14 (3)
|Аустрия Вена
|Табакович Харис
|14 (1)
|ЛАСК
|Накамура Кейто
|13 (4)
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхиня
|1 9
|ЛАСК
|Йовичич Бранко
|1 8
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 7
|Альтах
|Эдокполор Носа Ийобоса
|1 7
|Сваровски Тироль
|Felix Bacher
|2 5