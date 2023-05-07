Тур: 5. Стадион: Наддеруд. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
35'
53'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 3
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
154 Количество передач 196
-
44 Владение мячом, % 56
19
Кабран
Кевин
40
Leander
Oy
32
Вишне
Эйрик
29
Торп
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кабран КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
36 Fillip Riise
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
40 Leander OyВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Стабек
Сарпсборг-08
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 8 побед
22 матча
18.2%
40.9%
40.9%
4 победы 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.8%
22.7%
45.5%
7 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.88
1.14
Среднее время на гол
48
78
Всего голов
29
12
Голов в среднем за матч
2.07
1.5
Среднее время на гол
43
60
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
2
1.27
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
12
Больше 55%
Меньше 45%
10
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|2
|0.4
|Педерсен Каспер
|1
|0.2
|Кабран Кевин
|1
|0.2
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Бакенга Мушага
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Упсет Кристиан
|2
|0.4
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|0
|1
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
0
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сарпсборг-08
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
3
43%
2
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
3
38%
2
100%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Мольде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0
Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Мольде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1 Стабек - Хаммарбю 0:1 Лиллестрём - Стабек 2:2 Хьельсос - Стабек 1:3 Берум - Стабек 0:2 Стабек - Мьёндален 2:0 Санднес - Стабек 2:2 Стабек - Ранхейм 3:2 КФУМ - Стабек 0:0
Сарпсборг-08
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2
Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Сарпсборг-08 - Чонбук Хендай Моторс 2:0 Сарпсборг-08 - Хам-Кам 2:1 Волеренга - Сарпсборг-08 4:1 Русенборг - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Кристиансунд 2:2 Волеренга - Сарпсборг-08 3:3 Сарпсборг-08 - Тромсё 1:1 Викинг - Сарпсборг-08 0:1 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 4:0
Результаты матчей
Стабек
Сарпсборг-08
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
2 раза 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Стабек
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
13
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|10 - 9
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|7.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|16.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|5.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|6.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|10.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|0 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|0:0
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3