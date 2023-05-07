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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: .
Хальмстад
1:0
Первый тайм: 45+'
Хеккен
0'
1:0
17' Гол
Офосу-Айе Фил

Ход матча

17'
Офосу-Айе Фил
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 39 Владение мячом, % 61
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хеккен
6.20
4.70
5.70
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Малькольм
3
Gabriel
Wallentin
4
Юханссон
Андреас
16
Хьертстранд
Бенджамин
17
Офосу-Айе
Фил
2
Боаки
Томас
7
Карлссон
Каспер
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
9
Viktor
Granath
10
Ахльстранд
Эрик
26
Абрахамссон
Петер
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
13
Сандберг
Симон
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
18
Рюгор
Миккель
11
Густафссон
Самуэль
27
Amane
Romeo
19
Удденес
Оскар
7
Траоре
Бени
24
Ларсен
Ларс
Олден
Хальмстад
5-3-2
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Хеккен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

21 матч

23.8%
4.8%
71.4%
5 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

История матчей

ТМК
2:0
А
2:3
ТМК
0:2
А
1:0
ТМК
0:2
А
0:3
А
2:1
К
1:0
А
4:1
А
0:2
А
1:4
А
3:0
А
1:3
А
0:2
ТМС
1:0
А
0:1
А
3:1
А
2:0
А
1:2
А
0:4
А
2:2

Голы

Всего голов

3
15

Голов в среднем за матч

0.38
1.15

Среднее время на гол

240
78

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
2.25

Среднее время на гол

50
40

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

1.24
1.57

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

72
57

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахльстранд Эрик 2 0.29
Viktor Granath 2 0.29
Офосу-Айе Фил 1 0.14
Боаки Томас 1 0.14
Gabriel Wallentin 1 0.14
Сведберг Джонатан 0 0
Йоханссон Александр II 0 0
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бени 6 (3) 0.86
Ларсен Ларс Олден 4 0.57
Рюгор Миккель 2 0.29
Ховланд Эвен 2 0.29
Удденес Оскар 1 0.14
Amane Romeo 1 0.14
Садик Ибраим 1 0.14
Густафссон Самуэль 0 0
Kristoffer Lund Hansen 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Wallentin 2 1
Алланссон Йоэль 2 0
Сведберг Джонатан 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Ахльстранд Эрик 1 0
Naeem Mohammed 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Viktor Granath 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Ибраим 1 0
Amane Romeo 1 0

Результаты матчей

Хальмстад
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хеккен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

0
10
Хальмстад
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хеккен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

0
10

Голы по времени матча

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

6
17
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
2
12%
1-15
3
50%
2
12%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
1
17%
3
18%
46-60
1
17%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

14
7
3 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
7%
2
29%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0
Хеккен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1

Результаты матчей

Хальмстад
Хеккен

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хальмстад
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
5
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 0:1 7 5 0 2 17 - 8 15
3.
Эльфсборг
 6 4 1 1 14 - 4 13
4.
Кальмар
 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
ИФК Норрчепинг
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Броммапойкарна
 6 3 0 3 7 - 10 9
7.
Хальмстад
 1:0 7 3 0 4 7 - 14 9
8.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
9.
Юргорден
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 6 2 0 4 7 - 15 6
13.
Сириус
 6 0 5 1 5 - 8 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Гётеборг
 6 1 1 4 7 - 6 4
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Хеккен
 0:1 4 3 0 1 11 - 6 9
3.
Хальмстад
 1:0 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
7.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
12.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
13.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Хеккен
 0:1 3 2 0 1 6 - 2 6
4.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
5.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
6.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
12.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Хальмстад
 1:0 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Офосу-Айе Фил бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хальмстад
Ничья
Хеккен
6.20
4.70
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хальмстад 1:0 Хеккен онлайн

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