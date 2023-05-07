Тур: 7. Стадион: Oerjans Vall. Зрители: 4617
Ход матча
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 13
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Amane RomeoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
16 Pontus Dahbo
-
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
История личных встреч
Хальмстад
Хеккен
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
21 матч
23.8%
4.8%
71.4%
5 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
4.8%
42.9%
52.3%
1 победа 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
15
Голов в среднем за матч
0.38
1.15
Среднее время на гол
240
78
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
2.25
Среднее время на гол
50
40
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
1.24
1.57
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
Среднее время на гол
72
57
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахльстранд Эрик
|2
|0.29
|Viktor Granath
|2
|0.29
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.14
|Боаки Томас
|1
|0.14
|Gabriel Wallentin
|1
|0.14
|Сведберг Джонатан
|0
|0
|Йоханссон Александр II
|0
|0
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бени
|6 (3)
|0.86
|Ларсен Ларс Олден
|4
|0.57
|Рюгор Миккель
|2
|0.29
|Ховланд Эвен
|2
|0.29
|Удденес Оскар
|1
|0.14
|Amane Romeo
|1
|0.14
|Садик Ибраим
|1
|0.14
|Густафссон Самуэль
|0
|0
|Kristoffer Lund Hansen
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Wallentin
|2
|1
|Сведберг Джонатан
|3
|0
|Алланссон Йоэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Ахльстранд Эрик
|1
|0
|Naeem Mohammed
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
|Viktor Granath
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Ибраим
|1
|0
|Amane Romeo
|1
|0
Результаты матчей
Хальмстад
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хеккен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Хальмстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
0
10
Хальмстад
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Хеккен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
0
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
2
11
2 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
1
50%
1
9%
16-30
1
50%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
7
17
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
4
57%
2
12%
16-30
1
14%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
1
14%
4
24%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
7%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хальмстад - АИК 2:1 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Хальмстад - Вернаму 1:1 Брентфорд Б - Хальмстад 1:0 Брондбю - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Викинг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Хальмстад - Браге 1:0 Сирианска Эскильстуна - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Эребру 0:0 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эстерсунд - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Эстер 2:0
Хеккен
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Хеккен - Юргорден 4:1 Хеккен - Вернаму 3:1 Сириус - Хеккен 1:4 Хеккен - Кальмар 1:3
Хеккен - Хаммарбю 3:1 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хеккен - Юргорден 3:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Орхус 3:1 Хеккен - Одд 2:2 Хеккен - Фредрикстад 2:1 Норрбю - Хеккен 2:5 Орхус - Хеккен 1:1 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 Гётеборг - Хеккен 0:4 Хеккен - Мальмё 2:1 АИК - Хеккен 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Юргорден - Хеккен 0:1
Результаты матчей
Хальмстад
Хеккен
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хальмстад
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
52
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (3)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3