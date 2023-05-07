  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Фритц Марко
Боруссия Д
3:0
Первый тайм: 44'
Вольфсбург
Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. ...
Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. ...
Боруссия Дортмунд - Вольфсбург. ...

Ход матча

14'
Адейеми Карим
1:0
28'
Аллер Себастьян
(Адейеми Карим)
2:0
37'
Мален Дониэлл
(Брандт Юлиан)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 129
Боруссия Д 97.7% (126)
X 1.6% (2)
Вольфсбург 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Вольфсбург
1.52
5.55
6.60
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
22
Беллингем
Джуд
23
Джан
Эмре
19
Брандт
Юлиан
21
Мален
Дониэлл
9
Аллер
Себастьян
27
Адейеми
Карим
1
Кастельс
Коэн
3
Борнаув
Себастьян
29
Гилавоги
Жошуа
5
Ван
де
Вен
Микки
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
22
Нмеча
Феликс
32
Сванберг
Маттиас
16
Каминьски
Якуб
23
Винд
Йонас
39
Виммер
Патрик
Боруссия Д
4-3-3
Вольфсбург
3-1-4-2

История личных встреч

Боруссия Д
Вольфсбург

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

33 матча

60.6%
15.2%
24.2%
20 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

2.35
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.85
1.48

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.26
Мален Дониэлл 7 0.23
Мукоко Юссуфа 7 0.23
Ройс Марко 6 (1) 0.19
Рейна Джованни 6 (1) 0.19
Адейеми Карим 5 0.16
Беллингем Джуд 5 0.16
Аллер Себастьян 5 0.16
Шлоттербек Нико 4 0.13
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.1
Модест Антони 2 0.06
Джан Эмре 2 (1) 0.06
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Эзкан Салих 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.19
Винд Йонас 6 0.19
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.16
Баку Ридле 5 0.16
Мармуш Омар 5 0.16
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.06
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вольфсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вольфсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

18
28
Боруссия Д
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Вольфсбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

42
21
24 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
6
14%
3
14%
1-15
9
21%
2
10%
16-30
9
21%
4
19%
31-45
3
7%
5
24%
46-60
7
17%
3
14%
61-75
8
19%
4
19%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
38%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

24
33
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
13%
8
24%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
7
29%
29%
7
21%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
2
8%
1
3%
61-75
7
29%
29%
11
33%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
21%
4
20%
1-15
6
21%
7
35%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
25%
3
15%
76-90

Забито

66
54
37 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
9
14%
11
20%
1-15
12
18%
6
11%
16-30
16
24%
11
20%
31-45
5
8%
7
13%
46-60
9
14%
4
7%
61-75
15
23%
15
28%
76-90

Пропущено

41
37
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
6
15%
5
14%
1-15
6
15%
10
27%
16-30
7
17%
8
22%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
11
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Вольфсбург

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
11
4
7
7
2.5
4
11
6
8
3.5
2
13
3
11
4.5
1
14
1
13
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
22
8
21
9
1.5
17
13
9
21
2.5
7
23
6
24
3.5
4
26
3
27
4.5
3
27
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 31 19 8 4 83 - 34 65
2.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 31 20 4 7 70 - 40 64
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 31 17 6 8 55 - 37 57
4.
Фрайбург
 Заявка 31 16 8 7 46 - 38 56
5.
Унион Берлин
 Заявка 31 16 8 7 44 - 32 56
6.
Байер Л
 Заявка 31 14 6 11 54 - 43 48
7.
Вольфсбург
 0:3 Заявка 31 12 10 9 54 - 40 46
8.
Майнц
 Заявка 31 12 9 10 51 - 46 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 31 11 10 10 51 - 49 43
10.
Боруссия М
 Заявка 31 10 9 12 46 - 48 39
11.
Кёльн
 Заявка 31 9 11 11 42 - 49 38
12.
Вердер
 Заявка 31 10 5 16 49 - 60 35
13.
Аугсбург
 Заявка 31 9 7 15 40 - 55 34
14.
Хоффенхайм
 Заявка 31 9 5 17 42 - 52 32
15.
Шальке 04
 Заявка 31 7 9 15 31 - 59 30
16.
Штутгарт
 Заявка 31 6 10 15 39 - 54 28
17.
Бохум
 Заявка 31 8 4 19 33 - 69 28
18.
Герта
 Заявка 31 6 7 18 37 - 62 25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 15 13 1 1 45 - 13 40
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 16 9 4 3 26 - 13 31
6.
Боруссия М
 Заявка 16 9 3 4 31 - 18 30
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 16 8 2 6 33 - 21 26
9.
Майнц
 Заявка 16 6 6 4 30 - 21 24
10.
Аугсбург
 Заявка 16 6 4 6 16 - 21 22
11.
Вольфсбург
 0:3 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
12.
Герта
 Заявка 16 5 5 6 23 - 26 20
13.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
14.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
15.
Хоффенхайм
 Заявка 16 6 2 8 24 - 27 20
16.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
17.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
18.
Вердер
 Заявка 16 5 1 10 25 - 27 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 16 9 3 4 37 - 20 30
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 0:3 Заявка 16 7 3 6 23 - 18 24
4.
Боруссия Д
 3:0 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 16 7 2 7 19 - 23 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
РБ Лейпциг
 Заявка 16 6 4 6 23 - 22 22
8.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Кёльн
 Заявка 16 4 6 6 20 - 33 18
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 16 4 5 7 21 - 32 17
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Шальке 04
 Заявка 15 2 5 8 10 - 25 11
15.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
16.
Штутгарт
 Заявка 16 1 6 9 18 - 34 9
17.
Бохум
 Заявка 16 2 2 12 11 - 39 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 11
Боруссия М Коне Куадио 11
Майнц Кор Доминик 10
Весь список
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Уходим на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута добавлена.
  • Судья
    43'
    Сванберг упал в штрафной соперника, чуть почувствовав касание. Арбитр все видел, все чисто. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Больше борьбы в центре поля стало под занавес половины. Вот сейчас Рюэрсон сбил Арнольда.
  • 40'
    "Волки" пробуют найти дорогу к воротам оппонента через короткие передачи. Все перекрывает "Боруссия".
  • Офсайд
    39'
    Беллингем влез в офсайд слишком ранним рывком. А то здесь и четвертая могла быть.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Мален!!! Есть разгром! Вольф оформил отличную голевую передачу за спины защитников, Брандт принял мяч, пролетел в штрафную, дальше выдал на пустые на Малена и вот счет уже 3:0!!!
  • 37'
    И снова Адейеми в центре внимания, пас в штрафную, проникающий, обостряющий, все как надо, но не прошло.
  • 36'
    Ван де Вену удается остановить Адейеми на фланге. На этот раз убежать ему не дали.
  • Угловой
    35'
    "Угол" гостей. Виммер подает, Беллингем играет головой, вторая попытка подачи уже с игры, Кобель первый.
  • Опасный момент
    34'
    Каминьски на пространстве получил мяч. Подошел к линии штрафной и опасно пробил! Кобель в красивом прыжке потащил!
  • 33'
    А теперь прошла передача на Малена, Дониэлл с ходу пробил в ближний верхний угол. Выше ворот.
  • 32'
    Брандт справа, пытается он найти партнера проникающей передачей, не удается, однако мяч сохраняет.
  • Угловой
    31'
    Угловой удар гостей. Арнольд в зону 11-метровой грузит, а там фол в атаке замечает арбитр. Беллингема срубили.
  • 30'
    Чуть опускаются назад "шмели". "Волки" имеют шанс почувствовать себя хищниками, по крайней мере временно.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      29'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Аллер!!! Дортмундцы удваивают преимущество! Перехват в центре поля, дальше Адейеми совершает рывок по флангу, "стреляет" в центр, где Аллер, опередив всех, замыкает!
    • 28'
      По центру рвется Винд, дальше направо, где Баку упускает мяч.
    • 27'
      Очень редкая позиционная атака "Вольфсбурга". Дошло дело до прострела слева, Кобель на выходе играет.
    • Офсайд
      26'
      Именно навес и задумывает "Боруссия", однако Аллер принял мяч в положении "вне игры".
    • 25'
      Гилавоги сбил Рюэрсона на своей половине. До ворот путь далекий, но подать отсюда можно неплохо.
    • 23'
      Рюэрсон берет на себя ответственность и бьет из-за штрафной. В створ, но прямо в руки голкипера.
    • Угловой
      22'
      Юлиан Брандт у флажка. Подача на ближнюю, там Кастельс хладнокровно забирает сферу.
    • Опасный момент
      21'
      Ответный моментище!!! Адейеми с Маленом выбежали в контратаку, Мален не пожадничал и выдал партнеру под пустые, но сделал это чуть сильнее, чем было нужно!!!
    • Опасный момент
      20'
      Опасно! Прошла передача на Виммера, который не реализовал свой выход один на один, Кобель потащил! Правда, на повторе было видно, что в случае гола вероятнее всего был бы засчитан офсайд.
    • 19'
      Адейеми начинает очередную атаку Дортмунда. Брандта роняют на правом углу штрафной. Нет фола, показывает арбитр.
    • 18'
      Беллингем с мячом на правом краю, сильная подача, слишком сильная. Мяч улетел за боковую.
    • 17'
      Баку с правого фланга подавал в штрафную, очень неточно получилось.
    • 16'
      Более, чем ожидаемый гол "Боруссии", вытекающий из логики игры. Если так продолжится, то никаких шансов у "волков" не будет
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Адейеми!!! Джан выдал на левый фланг, оттуда Рюэрсон почти сразу подал в штрафную и после небольшого рикошета мяч прилетел точно на голову Адейеми, который и открыл счет.
    • 13'
      Быстрый прорыв Малена по правому краю, зрячая подача на дальнюю, но под замыкание там партнер не успел.
    • Угловой
      12'
      Адейеми на этот раз подал. Высокий прыжок Аллера, но пробить Себастьяну не дают.
    • 11'
      Грузит Дортмунд с правого края штрафной в центр. Защитник спокойно первый на мяче. Очередной угловой нас ожидает
    • Угловой
      10'
      Вновь Брандт у углового флажка. На этот раз получился удар после подачи. Беллингем пробил выше цели.
    • Угловой
      9'
      Угловой удар. Брандт подал во вратарскую, Винд отработал в защите. Еще один корнер будет
    • Фол, нарушение
      8'
      Вообще без мяча играет "Вольфсбург" первые 5 минут. Не может это не изматывать гостей. Винд фолит в прессинге.
    • 7'
      Смелый пас назад в исполнении "Боруссии", почти с середины своей половины верхом передача на Кобеля.
    • Угловой
      6'
      Короткий розыгрыш углового и слишком неточный навес Брандта на Беллингема. Удар от ворот.
    • 5'
      Передача на ход Юлиана Брандта, полузащитник догнал мяч у бровки и прострелил в защитника. Угловой будет
    • 4'
      Виммер уверенно пошел в сольный проход, двоих обыграл, но Эмре Джан подстраховал
    • 3'
      Правым краем идет вперед "Боруссия". Мален крутит там соперника и очень ловко пяткой выдает на ближайшего партнера. Навеса нет.
    • 2'
      "Боруссия" медленно начинает матч сегодня, владея мячом на своей половине поля.
    • Первый тайм начался
      Матч начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 44.2% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Боруссия Д 3:0 Вольфсбург онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 3:0 Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.7% (126)
    Ничья
    1.6% (2)
    Вольфсбург
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (90)
    Меньше
    25% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (88)
    Нет
    26.67% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    44.2% (57)
    2:0 Боруссия Д
    19.4% (25)
    3:1 Боруссия Д
    17.8% (23)
    3:2 Боруссия Д
    3.1% (4)
    4:1 Боруссия Д
    2.3% (3)
    1:0 Боруссия Д
    2.3% (3)
    3:0 Боруссия Д
    2.3% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Боруссия Д
    Вольфсбург
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт