Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! Мален!!! Есть разгром! Вольф оформил отличную голевую передачу за спины защитников, Брандт принял мяч, пролетел в штрафную, дальше выдал на пустые на Малена и вот счет уже 3:0!!!

Беллингем влез в офсайд слишком ранним рывком. А то здесь и четвертая могла быть.

"Волки" пробуют найти дорогу к воротам оппонента через короткие передачи. Все перекрывает "Боруссия".

Больше борьбы в центре поля стало под занавес половины. Вот сейчас Рюэрсон сбил Арнольда.

Сванберг упал в штрафной соперника, чуть почувствовав касание. Арбитр все видел, все чисто.

Чуть опускаются назад "шмели". "Волки" имеют шанс почувствовать себя хищниками, по крайней мере временно.

Угловой удар гостей. Арнольд в зону 11-метровой грузит, а там фол в атаке замечает арбитр. Беллингема срубили.

Брандт справа, пытается он найти партнера проникающей передачей, не удается, однако мяч сохраняет.

А теперь прошла передача на Малена, Дониэлл с ходу пробил в ближний верхний угол. Выше ворот.

Каминьски на пространстве получил мяч. Подошел к линии штрафной и опасно пробил! Кобель в красивом прыжке потащил!

"Угол" гостей. Виммер подает, Беллингем играет головой, вторая попытка подачи уже с игры, Кобель первый.

Ван де Вену удается остановить Адейеми на фланге. На этот раз убежать ему не дали.

И снова Адейеми в центре внимания, пас в штрафную, проникающий, обостряющий, все как надо, но не прошло.

Адейеми начинает очередную атаку Дортмунда. Брандта роняют на правом углу штрафной. Нет фола, показывает арбитр.

Опасно! Прошла передача на Виммера, который не реализовал свой выход один на один, Кобель потащил! Правда, на повторе было видно, что в случае гола вероятнее всего был бы засчитан офсайд.

Ответный моментище!!! Адейеми с Маленом выбежали в контратаку, Мален не пожадничал и выдал партнеру под пустые, но сделал это чуть сильнее, чем было нужно!!!

Юлиан Брандт у флажка. Подача на ближнюю, там Кастельс хладнокровно забирает сферу.

Рюэрсон берет на себя ответственность и бьет из-за штрафной. В створ, но прямо в руки голкипера.

Гилавоги сбил Рюэрсона на своей половине. До ворот путь далекий, но подать отсюда можно неплохо.

Именно навес и задумывает "Боруссия", однако Аллер принял мяч в положении "вне игры".

Очень редкая позиционная атака "Вольфсбурга". Дошло дело до прострела слева, Кобель на выходе играет.

По центру рвется Винд, дальше направо, где Баку упускает мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Аллер!!! Дортмундцы удваивают преимущество! Перехват в центре поля, дальше Адейеми совершает рывок по флангу, "стреляет" в центр, где Аллер, опередив всех, замыкает!

18' Беллингем с мячом на правом краю, сильная подача, слишком сильная. Мяч улетел за боковую.

17' Баку с правого фланга подавал в штрафную, очень неточно получилось.

16' Более, чем ожидаемый гол "Боруссии", вытекающий из логики игры. Если так продолжится, то никаких шансов у "волков" не будет

15' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Адейеми!!! Джан выдал на левый фланг, оттуда Рюэрсон почти сразу подал в штрафную и после небольшого рикошета мяч прилетел точно на голову Адейеми, который и открыл счет.

13' Быстрый прорыв Малена по правому краю, зрячая подача на дальнюю, но под замыкание там партнер не успел.

12' Адейеми на этот раз подал. Высокий прыжок Аллера, но пробить Себастьяну не дают.

11' Грузит Дортмунд с правого края штрафной в центр. Защитник спокойно первый на мяче. Очередной угловой нас ожидает

10' Вновь Брандт у углового флажка. На этот раз получился удар после подачи. Беллингем пробил выше цели.

9' Угловой удар. Брандт подал во вратарскую, Винд отработал в защите. Еще один корнер будет

8' Вообще без мяча играет "Вольфсбург" первые 5 минут. Не может это не изматывать гостей. Винд фолит в прессинге.

7' Смелый пас назад в исполнении "Боруссии", почти с середины своей половины верхом передача на Кобеля.

6' Короткий розыгрыш углового и слишком неточный навес Брандта на Беллингема. Удар от ворот.

5' Передача на ход Юлиана Брандта, полузащитник догнал мяч у бровки и прострелил в защитника. Угловой будет

4' Виммер уверенно пошел в сольный проход, двоих обыграл, но Эмре Джан подстраховал

3' Правым краем идет вперед "Боруссия". Мален крутит там соперника и очень ловко пяткой выдает на ближайшего партнера. Навеса нет.

2' "Боруссия" медленно начинает матч сегодня, владея мячом на своей половине поля.