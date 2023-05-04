Тур: 31. Стадион: Сигнал Идуна Парк.
Позже
История личных встреч
Боруссия Д
Вольфсбург
24 матча
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
33 матча
60.6%
15.2%
24.2%
20 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
40
32
Голов в среднем за матч
2.35
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1.31
1
Среднее время на гол
68
90
Всего голов
61
49
Голов в среднем за матч
1.85
1.48
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
48
60
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брандт Юлиан
|8
|0.27
|Мален Дониэлл
|7
|0.23
|Мукоко Юссуфа
|7
|0.23
|Ройс Марко
|6 (1)
|0.2
|Рейна Джованни
|6 (1)
|0.2
|Беллингем Джуд
|5
|0.17
|Адейеми Карим
|4
|0.13
|Шлоттербек Нико
|4
|0.13
|Аллер Себастьян
|4
|0.13
|Геррейру Рафаэл
|3
|0.1
|Байно-Гиттенс Джейми
|3
|0.1
|Модест Антони
|2
|0.07
|Джан Эмре
|2 (1)
|0.07
|Зюле Никлас
|1
|0.03
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.03
|Эзкан Салих
|0
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герхардт Янник
|6
|0.2
|Винд Йонас
|6
|0.2
|Арнольд Максимилиан
|5 (3)
|0.17
|Баку Ридле
|5
|0.17
|Мармуш Омар
|5
|0.17
|Виммер Патрик
|4
|0.13
|Сванберг Маттиас
|4
|0.13
|Нмеча Лукас
|4
|0.13
|Нмеча Феликс
|3
|0.1
|Вальдшмидт Лука
|3 (1)
|0.1
|Каминьски Якуб
|2
|0.07
|Паредес Кевин
|1
|0.03
|Ван де Вен Микки
|1
|0.03
|Гилавоги Жошуа
|1
|0.03
|Борнаув Себастьян
|1
|0.03
|Лакруа Максанс
|1
|0.03
|Отавио Пауло
|0
|0
|Кастельс Коэн
|0
|0
|Брекало Йосип
|0
|0
|Франич Бартол
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адейеми Карим
|8
|0
|Беллингем Джуд
|8
|0
|Джан Эмре
|7
|0
|Эзкан Салих
|6
|0
|Хуммельс Матс
|4
|0
|Модест Антони
|4
|0
|Ройс Марко
|4
|0
|Геррейру Рафаэл
|3
|0
|Шлоттербек Нико
|3
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Зюле Никлас
|2
|0
|Брандт Юлиан
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Рейна Джованни
|2
|0
|Аллер Себастьян
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Вольф Мариус
|1
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|1
|0
|Эдин Терзич
|1
|0
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борнаув Себастьян
|7
|0
|Отавио Пауло
|7
|0
|Виммер Патрик
|6
|0
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Баку Ридле
|5
|0
|Ван де Вен Микки
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|4
|0
|Гилавоги Жошуа
|3
|0
|Нмеча Лукас
|3
|0
|Нмеча Феликс
|3
|0
|Нико Ковач
|2
|0
|Герхардт Янник
|2
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Паредес Кевин
|2
|0
|Лакруа Максанс
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вольфсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вольфсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
10
Волевые поражения
18
28
Боруссия Д
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Вольфсбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
26
13
Волевые поражения
22
31
Голы по времени матча
Забито
42
21
24 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
6
14%
3
14%
1-15
9
21%
2
10%
16-30
9
21%
4
19%
31-45
3
7%
5
24%
46-60
7
17%
3
14%
61-75
8
19%
4
19%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
38%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90
Забито
24
33
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
13%
8
24%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
7
29%
29%
7
21%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
2
8%
1
3%
61-75
7
29%
29%
11
33%
76-90
Пропущено
28
20
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
21%
4
20%
1-15
6
21%
7
35%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
25%
3
15%
76-90
Забито
66
54
37 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
9
14%
11
20%
1-15
12
18%
6
11%
16-30
16
24%
11
20%
31-45
5
8%
7
13%
46-60
9
14%
4
7%
61-75
15
23%
15
28%
76-90
Пропущено
41
37
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
6
15%
5
14%
1-15
6
15%
10
27%
16-30
7
17%
8
22%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
11
27%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2
Результаты матчей
Боруссия Д
Вольфсбург
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
Вольфсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
77
411
68
213
311
114
113
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
106
69
214
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
273
Больше Меньше
228
219
1713
921
723
624
426
327
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|18
|8
|4
|81 - 33
|62
|2.
|Заявка
|30
|19
|4
|7
|67 - 40
|61
|3.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|46 - 37
|56
|4.
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|44 - 31
|56
|5.
|Заявка
|30
|16
|6
|8
|54 - 37
|54
|6.
|Заявка
|30
|14
|6
|10
|53 - 41
|48
|7.
|Заявка
|30
|12
|10
|8
|54 - 37
|46
|8.
|Заявка
|30
|12
|9
|9
|49 - 43
|45
|9.
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|50 - 46
|43
|10.
|Заявка
|30
|9
|9
|12
|44 - 48
|36
|11.
|Заявка
|30
|8
|11
|11
|40 - 48
|35
|12.
|Заявка
|30
|10
|5
|15
|48 - 58
|35
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 55
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|15.
|Заявка
|30
|6
|10
|14
|38 - 52
|28
|16.
|Заявка
|30
|8
|4
|18
|33 - 67
|28
|17.
|Заявка
|30
|6
|9
|15
|28 - 57
|27
|18.
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|35 - 61
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|12
|1
|1
|42 - 13
|37
|2.
|Заявка
|15
|10
|5
|0
|46 - 14
|35
|3.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|32 - 15
|35
|4.
|Заявка
|15
|9
|6
|0
|25 - 9
|33
|5.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|26 - 12
|31
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|29 - 18
|27
|7.
|Заявка
|15
|7
|5
|3
|30 - 17
|26
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|32 - 19
|26
|9.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|28 - 18
|24
|10.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|31 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|22 - 30
|20
|12.
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|22 - 16
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 20
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|15.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|21 - 34
|19
|16.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|21 - 25
|17
|17.
|Заявка
|15
|5
|2
|8
|21 - 26
|17
|18.
|Заявка
|15
|5
|1
|9
|24 - 25
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|35 - 19
|27
|2.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|20 - 25
|25
|3.
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|23 - 15
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|25 - 27
|24
|5.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|19 - 22
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|21 - 22
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 25
|21
|8.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|22 - 22
|19
|9.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|24 - 33
|19
|10.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 29
|17
|11.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|18 - 32
|15
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|18 - 25
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|24 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|15 - 30
|9
|15.
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|17 - 32
|9
|16.
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|7 - 23
|8
|17.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 37
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|14 - 36
|5
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|Вердер
|Фюллькруг Никлас
|16 (5)
|Айнтрахт Фр
|Коло-Муани Рандаль
|13 (10)
|Боруссия М
|Тюрам Маркус
|13 (5)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|13 (4)
|РБ Лейпциг
|Нкунку Кристофер
|13 (1)
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|2 10
|Байер Л
|Инкапье Пьеро
|2 10
|Боруссия М
|Коне Куадио
|11
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|10
|Хоффенхайм
|Акпогума Кевин
|10
Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург
Исход игры
Боруссия Д
97.4% (38)
Ничья
0% (0)
Вольфсбург
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
70.27% (26)
Нет
29.73% (11)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
41% (16)
3:1 Боруссия Д
23.1% (9)
2:0 Боруссия Д
20.5% (8)
1:0 Боруссия Д
5.1% (2)
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