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  4. Бундеслига 2022-2023

Германия: Бундеслига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Боруссия Д
 
Позже
Вольфсбург
Прогнозы 39
Боруссия Д 97.4% (38)
X 0% (0)
Вольфсбург 2.6% (1)
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Лучшие коэффициенты
Боруссия Д
Ничья
Вольфсбург
1.54
5.20
5.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Боруссия Д
Вольфсбург

24 матча

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
20 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
33.3%
4.2%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
16 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

33 матча

60.6%
15.2%
24.2%
20 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

45.5%
30.3%
24.2%
15 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:0
Б
6:1
Б
1:3
Б
0:2
Б
2:0
Б
0:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
0:3
Б
3:0
Б
1:5
Б
5:1
Б
1:2
К
1:3
Б
2:1
Б
2:2
К
2:0
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:3
Б
2:3
Б
1:3
Б
5:1
Б
0:3
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
3:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
4:0

Голы

Всего голов

40
32

Голов в среднем за матч

2.35
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.31
1

Среднее время на гол

68
90

Всего голов

61
49

Голов в среднем за матч

1.85
1.48

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
22
Больше 67%
Меньше 33%
11
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

48
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 8 0.27
Мален Дониэлл 7 0.23
Мукоко Юссуфа 7 0.23
Ройс Марко 6 (1) 0.2
Рейна Джованни 6 (1) 0.2
Беллингем Джуд 5 0.17
Адейеми Карим 4 0.13
Шлоттербек Нико 4 0.13
Аллер Себастьян 4 0.13
Геррейру Рафаэл 3 0.1
Байно-Гиттенс Джейми 3 0.1
Модест Антони 2 0.07
Джан Эмре 2 (1) 0.07
Зюле Никлас 1 0.03
Вольф Мариус 1 0.03
Хуммельс Матс 1 0.03
Рюэрсон Юлиан 1 0.03
Эзкан Салих 0 0
Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герхардт Янник 6 0.2
Винд Йонас 6 0.2
Арнольд Максимилиан 5 (3) 0.17
Баку Ридле 5 0.17
Мармуш Омар 5 0.17
Виммер Патрик 4 0.13
Сванберг Маттиас 4 0.13
Нмеча Лукас 4 0.13
Нмеча Феликс 3 0.1
Вальдшмидт Лука 3 (1) 0.1
Каминьски Якуб 2 0.07
Паредес Кевин 1 0.03
Ван де Вен Микки 1 0.03
Гилавоги Жошуа 1 0.03
Борнаув Себастьян 1 0.03
Лакруа Максанс 1 0.03
Отавио Пауло 0 0
Кастельс Коэн 0 0
Брекало Йосип 0 0
Франич Бартол 0 0

Карточки

Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адейеми Карим 8 0
Беллингем Джуд 8 0
Джан Эмре 7 0
Эзкан Салих 6 0
Хуммельс Матс 4 0
Модест Антони 4 0
Ройс Марко 4 0
Геррейру Рафаэл 3 0
Шлоттербек Нико 3 0
Мёнье Тома 2 0
Зюле Никлас 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Рейна Джованни 2 0
Аллер Себастьян 1 0
Азар Торган 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Вольф Мариус 1 0
Байно-Гиттенс Джейми 1 0
Эдин Терзич 1 0
Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борнаув Себастьян 7 0
Отавио Пауло 7 0
Виммер Патрик 6 0
Арнольд Максимилиан 5 0
Баку Ридле 5 0
Ван де Вен Микки 5 0
Сванберг Маттиас 4 0
Гилавоги Жошуа 3 0
Нмеча Лукас 3 0
Нмеча Феликс 3 0
Нико Ковач 2 0
Герхардт Янник 2 0
Мармуш Омар 2 0
Паредес Кевин 2 0
Лакруа Максанс 1 0
Фишер Килиан 1 0

Результаты матчей

Боруссия Д
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (10)
21% (3)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Вольфсбург
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

4
3
Боруссия Д
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Вольфсбург
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
10

Волевые поражения

18
28
Боруссия Д
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (16)
23% (7)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Вольфсбург
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
40% (12)
33% (10)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

26
13

Волевые поражения

22
31

Голы по времени матча

Забито

42
21
24 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 12
13 Забивали первыми 7
16 Не забивали 20
6
14%
3
14%
1-15
9
21%
2
10%
16-30
9
21%
4
19%
31-45
3
7%
5
24%
46-60
7
17%
3
14%
61-75
8
19%
4
19%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
5
38%
5
29%
29%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
4
24%
76-90

Забито

24
33
13 В 1-м тайме 19
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
3
13%
8
24%
1-15
3
13%
4
12%
16-30
7
29%
29%
7
21%
31-45
2
8%
2
6%
46-60
2
8%
1
3%
61-75
7
29%
29%
11
33%
76-90

Пропущено

28
20
14 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 9
6
21%
4
20%
1-15
6
21%
7
35%
16-30
2
7%
3
15%
31-45
6
21%
1
5%
46-60
1
4%
2
10%
61-75
7
25%
3
15%
76-90

Забито

66
54
37 В 1-м тайме 28
29 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 15
3 Не забивали 8
9
14%
11
20%
1-15
12
18%
6
11%
16-30
16
24%
11
20%
31-45
5
8%
7
13%
46-60
9
14%
4
7%
61-75
15
23%
15
28%
76-90

Пропущено

41
37
19 В 1-м тайме 23
22 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 18
6
15%
5
14%
1-15
6
15%
10
27%
16-30
7
17%
8
22%
31-45
8
20%
3
8%
46-60
3
7%
4
11%
61-75
11
27%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1
РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1 Боруссия Д - Челси 1:0 Вердер - Боруссия Д 0:2 Бохум - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Байер Л - Боруссия Д 0:2 Майнц - Боруссия Д 1:2 Боруссия Д - Аугсбург 4:3 Боруссия Д - Базель 6:0
Вольфсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0
Вольфсбург - Аугсбург 2:2 Штутгарт - Вольфсбург 0:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:1 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 2:2 Кёльн - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - РБ Лейпциг 0:3 Шальке 04 - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Бавария 2:4 Унион Берлин - Вольфсбург 2:1 Вердер - Вольфсбург 2:1 Герта - Вольфсбург 0:5 Вольфсбург - Фрайбург 6:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Аугсбург - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 3:2 Брентфорд - Вольфсбург 2:2

Результаты матчей

Боруссия Д
Вольфсбург

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
4
3 раза 21%
5
2 раза 14%
3
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
5
2 раза 13%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
5 раз 17%
0:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:4
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 40%
1
6 раз 20%
0
3 раза 10%
3
3 раза 10%
4
3 раза 10%
5
2 раза 7%
6
1 раз 3%
2
10 раз 33%
0
8 раз 27%
1
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
2 раза 7%
4
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Боруссия Д
Вольфсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
1.5
Больше Меньше
11
4
7
7
2.5
4
11
6
8
3.5
2
13
3
11
4.5
1
14
1
13
5.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
10
6
1.5
6
9
2
14
2.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
3
0.5
Больше Меньше
22
8
21
9
1.5
17
13
9
21
2.5
7
23
6
24
3.5
4
26
3
27
4.5
3
27
1
29
5.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 30 18 8 4 81 - 33 62
2.
Боруссия Д
 Заявка 30 19 4 7 67 - 40 61
3.
Фрайбург
 Заявка 30 16 8 6 46 - 37 56
4.
Унион Берлин
 Заявка 30 16 8 6 44 - 31 56
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 16 6 8 54 - 37 54
6.
Байер Л
 Заявка 30 14 6 10 53 - 41 48
7.
Вольфсбург
 Заявка 30 12 10 8 54 - 37 46
8.
Майнц
 Заявка 30 12 9 9 49 - 43 45
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 10 9 50 - 46 43
10.
Боруссия М
 Заявка 30 9 9 12 44 - 48 36
11.
Кёльн
 Заявка 30 8 11 11 40 - 48 35
12.
Вердер
 Заявка 30 10 5 15 48 - 58 35
13.
Аугсбург
 Заявка 30 8 7 15 39 - 55 31
14.
Хоффенхайм
 Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
15.
Штутгарт
 Заявка 30 6 10 14 38 - 52 28
16.
Бохум
 Заявка 30 8 4 18 33 - 67 28
17.
Шальке 04
 Заявка 30 6 9 15 28 - 57 27
18.
Герта
 Заявка 30 5 7 18 35 - 61 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 14 12 1 1 42 - 13 37
2.
Бавария
 Заявка 15 10 5 0 46 - 14 35
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 11 2 2 32 - 15 35
4.
Унион Берлин
 Заявка 15 9 6 0 25 - 9 33
5.
Фрайбург
 Заявка 15 9 4 2 26 - 12 31
6.
Боруссия М
 Заявка 15 8 3 4 29 - 18 27
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 5 3 30 - 17 26
8.
Байер Л
 Заявка 15 8 2 5 32 - 19 26
9.
Майнц
 Заявка 15 6 6 3 28 - 18 24
10.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 7 3 31 - 22 22
11.
Бохум
 Заявка 15 6 2 7 22 - 30 20
12.
Кёльн
 Заявка 15 5 5 5 22 - 16 20
13.
Штутгарт
 Заявка 15 5 4 6 21 - 20 19
14.
Аугсбург
 Заявка 15 5 4 6 15 - 21 19
15.
Шальке 04
 Заявка 16 5 4 7 21 - 34 19
16.
Герта
 Заявка 15 4 5 6 21 - 25 17
17.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 2 8 21 - 26 17
18.
Вердер
 Заявка 15 5 1 9 24 - 25 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 15 8 3 4 35 - 19 27
2.
Фрайбург
 Заявка 15 7 4 4 20 - 25 25
3.
Вольфсбург
 Заявка 15 7 3 5 23 - 15 24
4.
Боруссия Д
 Заявка 16 7 3 6 25 - 27 24
5.
Унион Берлин
 Заявка 15 7 2 6 19 - 22 23
6.
Байер Л
 Заявка 15 6 4 5 21 - 22 22
7.
Майнц
 Заявка 15 6 3 6 21 - 25 21
8.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 5 4 6 22 - 22 19
9.
Вердер
 Заявка 15 5 4 6 24 - 33 19
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 29 17
11.
Кёльн
 Заявка 15 3 6 6 18 - 32 15
12.
Хоффенхайм
 Заявка 15 3 3 9 18 - 25 12
13.
Аугсбург
 Заявка 15 3 3 9 24 - 34 12
14.
Боруссия М
 Заявка 15 1 6 8 15 - 30 9
15.
Штутгарт
 Заявка 15 1 6 8 17 - 32 9
16.
Шальке 04
 Заявка 14 1 5 8 7 - 23 8
17.
Бохум
 Заявка 15 2 2 11 11 - 37 8
18.
Герта
 Заявка 15 1 2 12 14 - 36 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Вердер Фюллькруг Никлас 16 (5)
Айнтрахт Фр Коло-Муани Рандаль 13 (10)
Боруссия М Тюрам Маркус 13 (5)
Фрайбург Грифо Винченцо 13 (4)
РБ Лейпциг Нкунку Кристофер 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Кабак Озан 2 10
Байер Л Инкапье Пьеро 2 10
Боруссия М Коне Куадио 11
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 10
Хоффенхайм Акпогума Кевин 10
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - Вольфсбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 41% пользователей.
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    • Прогнозы 39
    Боруссия Д 97.4% (38)
    X 0% (0)
    Вольфсбург 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия Д
    Ничья
    Вольфсбург
    1.54
    5.20
    5.90
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Боруссия Д - Вольфсбург онлайн

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    Прогнозы на матч Боруссия Д - Вольфсбург

    Исход игры
    Боруссия Д
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    Вольфсбург
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (26)
    Меньше
    29.73% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (26)
    Нет
    29.73% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия Д
    41% (16)
    3:1 Боруссия Д
    23.1% (9)
    2:0 Боруссия Д
    20.5% (8)
    1:0 Боруссия Д
    5.1% (2)
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