Долго кружат у чужой штрафной "сороки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

С угла поля навесил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь выиграл верховую борьбу Уайт и вынес мяч головой на фланг.

Протащил мяч к штрафной соперника на скорости Эдегор и отдал поперек на Мартинелли, но тот с острого угла пробил крайне неточно.

В центре поля грамотно подставился Уилсон и в силовой борьбе против Габриэля и заработал для своей команды штрафной удар.

Пауза очередная в нашем поединке. В столкновении с соперником повреждение получил Сака. Потребуется ему помощь медиков.

Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма, было много остановок.

Диагональ исполнял с правого фланга в штрафную соперника Триппьер, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Рамсдейл.

Ушел от соперника по флангу на скорости Сака и попытался прострелить в штрафную, но здесь рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.

Мягко забросил Жоржиньо в штрафную соперника на Саку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Бёрна.

Мягко забросил в штрафную с фланга Мёрфи на ход Уилсону, но вышел из ворот Рамсдейл и перехватил этот пас.

Протащил мяч к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал поперек на Жезуса, но сферу в подкате перехватил Шёр.

В столкновении с соперником получил повреждение Джака. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя.

Зацепился за сферу на чужой половине поля Жезус и головой сбросил поперек на Сака, но тому добраться до мяча не позволил Бёрн.

Догнал мяч на фланге Триппьер и навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Уилсону на выходе не позволил голкипер.

На фланге получил по ногам Триппьер в борьбе против Джаки. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

В центре поля Жоэлинтон в верховой борьбе подтолккнул руками в спину Жоржиньо. Штрафной удар исполнять будут гости.

Ворвался в штрафную соперника Мартинелли после паса от Эдегора и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус голкиперу.

Подхватил мяч на линии чужой штрафной и тут же пробил в дальнюю девятку, но Поуп в падении на угловой отбил снаряд.

Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Мартинелли и в итоге нарушил правила в борьбе против Шёра.

Идеальным пасом Джака запустил в штрафную соперника Саку, который оторвался от защитника и пробил в ближний угол, но справился с этой угрозой на выходе Поуп.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шёр. Медики уже вышли на помощь футболисту.

Ушел от соперника на скорости по флангу Исак и отдал в штрафную на Уилсона, но того опередил Габриэль и вынес сферу в аут.

Уилсон зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Уиллока, который пробил в нижний угол, но ногами Рамсдейл отбил сферу в сторону.

Догнал мяч на фланге Мёрфи и прострелил в штрафную н Уилсона, но на выходе смог вынести сферу в сторону Рамсдейл.

На фланге получил по ногам Сака в силовой борьбе против Жоэлинтона. Очередной штрафной исполнят "канониры".

21' С угла поля последовал навес от Триппьера в центр штрафной, где пробил Бёрн головой, но мяч застрял в гуще защитников.

20' Отдавал проникающий пас Зинченко на ход Мартинелли в штрафную, но мяч в последний момент перехватил Триппьер.

19' Догнал мяч у лицевой линии Мёрфи и прострелил в центр штрафной, где пытался пробить Уилсон, но в борьбе с защитником махнул мимо мяча.

18' Отличным поперечным пасом Уиллок нашел в штрафной соперника Мёрфи, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с Мартинелли.

17' Мог убегать на ворота соперника Сака после заброса от Жоэлинтона, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

16' Забросил по флангу Бёрн на ход Уиллоку, но того опередил Жоржиньо и в чистом подкате вынес сферу в аут.

15' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мартин Эдегор! Зацепился за мяч на фланге Жоржиньо и отдал поперек на Эдегора, который выдержал паузу, после чего пробил по воротам метров с двадцати точно в ближний нижний угол, а Поуп не смог спасти.

14' Со штрафного навесил Эдегор на линию вратарской, но здесь спокойно головой Бёрн вернул мяч на фланг.

13' Жезус на чужой половине поля грамотно подставился и вынудил Гимараэса нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.

12' Отобрал мяч на фланге Мартинелли и попытался прострелить в штрафную, но Шёр в подкате перехватил этот пас.

11' Вот это да, судья поменял свое решение после просмотра повтора. Мяч сначала угодил в бедро Кивёру, после чего отскочил в руку, потому пенальти назначен не будет.

10' Пауза в матче. Судья пошел смотреть момент с назначением пенальти на повторе. Ждем окончательное решение арбитра.

9' Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с линии штрафной Гимараэс, но на пути мяча оказалась рука Кивёра. Это пенальти!

8' Ушел от соперника по флангу Уилсон и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Зинченко.

7' Сака получил по ногам на фланге в борьбе против Бёрна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".

6' С правого фланга забросил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь Уилсон не смог добраться до мяча головой.

5' Пробивал головой из пределов штрафной Исак после навеса с угла поля от Мёрфи, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

4' Ворвался в штрафную соперника Исак и откатил поперек на Уиллока, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.

3' Сместился с левого фланга Мёрфи к линии штрафной и пробил в дальний нижний угол, но на этот раз гостей спасла штанга.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.