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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Кавана Крис
Ньюкасл
0:1
Первый тайм: 45+'
Арсенал
0'
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Кивёр Якуб
0:1
14' Гол
Эдегор Мартин

Ход матча

8'
 
Кивёр Якуб
14'
0:1
Эдегор Мартин
(Жоржиньо II)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 145
Ньюкасл 29.7% (43)
X 34.5% (50)
Арсенал 35.9% (52)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ньюкасл
Ничья
Арсенал
5.80
4.00
3.00
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
7
Жоэлинтон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
23
Мёрфи
Джейкоб
9
Уилсон
Каллум
14
Исак
Александр
1
Рамсдейл
Аарон
4
Уайт
Бен
15
Кивёр
Якуб
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
20
Жоржиньо
II
34
Джака
Гранит
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
Ньюкасл
4-3-3
Арсенал
4-3-3

История личных встреч

Ньюкасл
Арсенал

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
150%
1 победа 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

24 матча

4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

30 матчей

10%
13.3%
76.7%
3 победы 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

3.3%
60%
36.7%
1 победа 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
К
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
КC
0:4
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

0.86
0.38

Среднее время на гол

105
240

Всего голов

40
23

Голов в среднем за матч

2.5
1.64

Среднее время на гол

36
54

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

1.73
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

51
93

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уилсон Каллум 15 (1) 0.44
Альмирон Мигель 11 0.32
Исак Александр 10 (2) 0.29
Жоэлинтон 6 0.18
Мёрфи Джейкоб 4 0.12
Уиллок Джо 3 0.09
Гимараэс Бруно 3 0.09
Вуд Крис 2 (1) 0.06
Триппьер Киран 1 0.03
Сен-Максимен Аллан 1 0.03
Лонгстафф Шон 1 0.03
Шёр Фабиан 1 0.03
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдегор Мартин 15 0.43
Мартинелли Габриэл 15 0.43
Сака Букайо 13 (2) 0.37
Жезус Габриэл 10 (1) 0.29
Джака Гранит 5 0.14
Нкетиа Эдди 4 0.11
Нелсон Райс 3 0.09
Парти Томас 3 0.09
Габриэль дос Сантос 3 0.09
Уайт Бен 2 0.06
Салиба Вильям 2 0.06
Троссар Леандро 1 0.03
Зинченко Александр 1 0.03
Виейра Фабиу 1 0.03
Холдинг Роб 1 0.03
Жоржиньо II 0 0
Тирни Киран 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Смит-Роу Эмил 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоэлинтон 12 0
Триппьер Киран 5 0
Шёр Фабиан 5 0
Поуп Ник 3 1
Бёрн Дэн 4 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Гимараэс Бруно 4 0
Уилсон Каллум 3 0
Альмирон Мигель 2 0
Исак Александр 2 0
Лонгстафф Шон 2 0
Ботман Свен 2 0
Фрейзер Райан 1 0
Сен-Максимен Аллан 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Уиллок Джо 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сака Букайо 6 0
Жезус Габриэл 5 0
Уайт Бен 5 0
Джака Гранит 4 0
Эдегор Мартин 4 0
Парти Томас 4 0
Габриэль дос Сантос 4 0
Салиба Вильям 4 0
Зинченко Александр 3 0
Мартинелли Габриэл 3 0
Томиясу Такэхиро 2 0
Нкетиа Эдди 2 0
Артета Микель 1 0
Рамсдейл Аарон 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Арсенал
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

5
7
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Арсенал
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

2
9

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

27
48
Ньюкасл
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Арсенал
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
47% (16)

Сухие победы

8
9

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

32
55

Голы по времени матча

Забито

30
30
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
4
13%
7
23%
1-15
6
20%
7
23%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
6
20%
2
7%
76-90

Пропущено

13
20
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90

Забито

28
49
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
5
18%
2
4%
1-15
1
4%
7
14%
16-30
9
32%
9
18%
31-45
3
11%
12
24%
46-60
4
14%
9
18%
61-75
6
21%
10
20%
76-90

Пропущено

17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90

Забито

58
79
28 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 22
9 Не забивали 2
9
16%
9
11%
1-15
7
12%
14
18%
16-30
12
21%
13
16%
31-45
9
16%
18
23%
46-60
9
16%
13
16%
61-75
12
21%
12
15%
76-90

Пропущено

30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 24
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
5
17%
7
17%
31-45
5
17%
7
17%
46-60
6
20%
11
27%
61-75
7
23%
7
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Ньюкасл
Арсенал

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%

Точный счет

0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
3
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
16
1
8
8
1.5
14
3
5
11
2.5
12
5
3
13
3.5
5
12
2
14
4.5
1
16
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
10
7
5
12
2.5
5
12
4
13
3.5
2
15
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
9
0.5
Больше Меньше
32
2
16
17
1.5
24
10
10
23
2.5
17
17
7
26
3.5
7
27
3
30
4.5
1
33
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 1:0 Заявка 35 25 6 4 82 - 39 81
3.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 34 18 11 5 61 - 28 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 1:0 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 17 10 5 2 32 - 12 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 1:0 Заявка 18 12 3 3 34 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Диагональ исполнял с правого фланга в штрафную соперника Триппьер, но на выходе спокойно забрал мяч в руки Рамсдейл.
  • Дополнительное время
    45'
    Пять минут компенсировал судья к времени первого тайма, было много остановок.
  • 44'
    Пауза очередная в нашем поединке. В столкновении с соперником повреждение получил Сака. Потребуется ему помощь медиков.
  • 43'
    В центре поля грамотно подставился Уилсон и в силовой борьбе против Габриэля и заработал для своей команды штрафной удар.
  • 42'
    Протащил мяч к штрафной соперника на скорости Эдегор и отдал поперек на Мартинелли, но тот с острого угла пробил крайне неточно.
  • 41'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь выиграл верховую борьбу Уайт и вынес мяч головой на фланг.
  • 40'
    Долго кружат у чужой штрафной "сороки", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • Фол, нарушение
    39'
    На фланге получил по ногам Триппьер в борьбе против Джаки. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
  • 38'
    Догнал мяч на фланге Триппьер и навесил в центр штрафной, но здесь пробить головой Уилсону на выходе не позволил голкипер.
  • 37'
    Зацепился за сферу на чужой половине поля Жезус и головой сбросил поперек на Сака, но тому добраться до мяча не позволил Бёрн.
  • 36'
    В столкновении с соперником получил повреждение Джака. Потребуется время футболисту, чтобы прийти в себя.
  • 35'
    Протащил мяч к штрафной соперника по центру Мартинелли и отдал поперек на Жезуса, но сферу в подкате перехватил Шёр.
  • 34'
    Мягко забросил в штрафную с фланга Мёрфи на ход Уилсону, но вышел из ворот Рамсдейл и перехватил этот пас.
  • 33'
    Мягко забросил Жоржиньо в штрафную соперника на Саку, но тот не смог добраться до мяча в борьбе против Бёрна.
  • 32'
    Ушел от соперника по флангу на скорости Сака и попытался прострелить в штрафную, но здесь рикошетом от ноги защитника мяч полетел в аут.
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    • 31'
      На фланге получил по ногам Сака в силовой борьбе против Жоэлинтона. Очередной штрафной исполнят "канониры".
    • 30'
      Догнал мяч на фланге Мёрфи и прострелил в штрафную н Уилсона, но на выходе смог вынести сферу в сторону Рамсдейл.
    • Опасный момент
      29'
      Уилсон зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил поперек на Уиллока, который пробил в нижний угол, но ногами Рамсдейл отбил сферу в сторону.
    • 28'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Исак и отдал в штрафную на Уилсона, но того опередил Габриэль и вынес сферу в аут.
    • 27'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Шёр. Медики уже вышли на помощь футболисту.
    • Опасный момент
      26'
      Идеальным пасом Джака запустил в штрафную соперника Саку, который оторвался от защитника и пробил в ближний угол, но справился с этой угрозой на выходе Поуп.
    • 25'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Мартинелли и в итоге нарушил правила в борьбе против Шёра.
    • Угловой
      24'
      Подхватил мяч на линии чужой штрафной и тут же пробил в дальнюю девятку, но Поуп в падении на угловой отбил снаряд.
    • 23'
      Ворвался в штрафную соперника Мартинелли после паса от Эдегора и пробил с острого угла, но угодил точно в корпус голкиперу.
    • 22'
      В центре поля Жоэлинтон в верховой борьбе подтолккнул руками в спину Жоржиньо. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 21'
      С угла поля последовал навес от Триппьера в центр штрафной, где пробил Бёрн головой, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 20'
      Отдавал проникающий пас Зинченко на ход Мартинелли в штрафную, но мяч в последний момент перехватил Триппьер.
    • 19'
      Догнал мяч у лицевой линии Мёрфи и прострелил в центр штрафной, где пытался пробить Уилсон, но в борьбе с защитником махнул мимо мяча.
    • 18'
      Отличным поперечным пасом Уиллок нашел в штрафной соперника Мёрфи, но тот  не смог пробить по воротам в борьбе с Мартинелли.
    • Офсайд
      17'
      Мог убегать на ворота соперника Сака после заброса от Жоэлинтона, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 16'
      Забросил по флангу Бёрн на ход Уиллоку, но того опередил Жоржиньо и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • Описание гола
      15'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мартин Эдегор! Зацепился за мяч на фланге Жоржиньо и отдал поперек на Эдегора, который выдержал паузу, после чего пробил по воротам метров с двадцати точно в ближний нижний угол, а Поуп не смог спасти.
    • 14'
      Со штрафного навесил Эдегор на линию вратарской, но здесь спокойно головой Бёрн вернул мяч на фланг.
    • Фол, нарушение
      13'
      Жезус на чужой половине поля грамотно подставился и вынудил Гимараэса нарушить правила. Штрафной удар исполнят гости.
    • 12'
      Отобрал мяч на фланге Мартинелли и попытался прострелить в штрафную, но Шёр в подкате перехватил этот пас.
    • 11'
      Вот это да, судья поменял свое решение после просмотра повтора. Мяч сначала угодил в бедро Кивёру, после чего отскочил в руку, потому пенальти назначен не будет.
    • Видеоповтор
      10'
      Пауза в матче. Судья пошел смотреть момент с назначением пенальти на повторе. Ждем окончательное решение арбитра.
    • Пенальти!
      9'
      Разыграли угловой хозяева, после чего пробил с линии штрафной Гимараэс, но на пути мяча оказалась рука Кивёра. Это пенальти!
    • 8'
      Ушел от соперника по флангу Уилсон и прострелил в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Зинченко.
    • 7'
      Сака получил по ногам на фланге в борьбе против Бёрна. Штрафной удар исполнять будут игроки "Арсенала".
    • 6'
      С правого фланга забросил на дальнюю штангу Триппьер, но здесь Уилсон не смог добраться до мяча головой.
    • 5'
      Пробивал головой из пределов штрафной Исак после навеса с угла поля от Мёрфи, но мяч полетел точно в руки голкиперу.
    • 4'
      Ворвался в штрафную соперника Исак и откатил поперек на Уиллока, который пробил с острого угла, но не попал в створ ворот.
    • Штанга
      3'
      Сместился с левого фланга Мёрфи к линии штрафной и пробил в дальний нижний угол, но на этот раз гостей спасла штанга.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Арсенала"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ньюкасл 0:1 Арсенал

    Исход игры
    Ньюкасл
    29.7% (43)
    Ничья
    34.5% (50)
    Арсенал
    35.9% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.17% (77)
    Меньше
    35.83% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    90% (108)
    Нет
    10% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.1% (32)
    1:2 Арсенал
    17.2% (25)
    2:1 Ньюкасл
    15.9% (23)
    2:2 Ничья
    10.3% (15)
    2:3 Арсенал
    3.4% (5)
    1:3 Арсенал
    2.8% (4)
    0:1 Арсенал
    2.8% (4)
    1:0 Ньюкасл
    2.8% (4)
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    Ньюкасл
    Арсенал
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