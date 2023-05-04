Тур: 35. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Кавана Крис
История личных встреч
Ньюкасл
Арсенал
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
150%
1 победа 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
24 матча
4.2%
95.8%
0 побед 1 ничья 23 победы
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
30 матчей
10%
13.3%
76.7%
3 победы 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
3.3%
60%
36.7%
1 победа 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
16.7%
13.3%
70%
5 побед 4 ничьи 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
0.86
0.38
Среднее время на гол
105
240
Всего голов
40
23
Голов в среднем за матч
2.5
1.64
Среднее время на гол
36
54
Всего голов
52
29
Голов в среднем за матч
1.73
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
21
Больше 70%
Меньше 30%
9
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
6
Больше 20%
Меньше 80%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
51
93
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уилсон Каллум
|15 (1)
|0.45
|Альмирон Мигель
|11
|0.33
|Исак Александр
|10 (2)
|0.3
|Жоэлинтон
|6
|0.18
|Мёрфи Джейкоб
|4
|0.12
|Уиллок Джо
|3
|0.09
|Гимараэс Бруно
|3
|0.09
|Вуд Крис
|2 (1)
|0.06
|Триппьер Киран
|1
|0.03
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0.03
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|Шёр Фабиан
|1
|0.03
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинелли Габриэл
|15
|0.44
|Эдегор Мартин
|14
|0.41
|Сака Букайо
|13 (2)
|0.38
|Жезус Габриэл
|10 (1)
|0.29
|Джака Гранит
|5
|0.15
|Нкетиа Эдди
|4
|0.12
|Нелсон Райс
|3
|0.09
|Парти Томас
|3
|0.09
|Габриэль дос Сантос
|3
|0.09
|Уайт Бен
|2
|0.06
|Салиба Вильям
|2
|0.06
|Троссар Леандро
|1
|0.03
|Зинченко Александр
|1
|0.03
|Виейра Фабиу
|1
|0.03
|Холдинг Роб
|1
|0.03
|Тирни Киран
|0
|0
|Томиясу Такэхиро
|0
|0
|Смит-Роу Эмил
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жоэлинтон
|12
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Шёр Фабиан
|5
|0
|Поуп Ник
|3
|1
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Гимараэс Бруно
|4
|0
|Уилсон Каллум
|3
|0
|Альмирон Мигель
|2
|0
|Исак Александр
|2
|0
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Фрейзер Райан
|1
|0
|Сен-Максимен Аллан
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Уиллок Джо
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сака Букайо
|6
|0
|Жезус Габриэл
|5
|0
|Уайт Бен
|5
|0
|Джака Гранит
|4
|0
|Эдегор Мартин
|4
|0
|Парти Томас
|4
|0
|Габриэль дос Сантос
|4
|0
|Салиба Вильям
|4
|0
|Зинченко Александр
|3
|0
|Мартинелли Габриэл
|3
|0
|Томиясу Такэхиро
|2
|0
|Нкетиа Эдди
|2
|0
|Артета Микель
|1
|0
|Рамсдейл Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Арсенал
7.1%
92.9%
1 победа 13 поражений
Первый тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
29% (5)
59% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
5
7
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Арсенал
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
24% (4)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
2
9
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
27
48
Ньюкасл
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
45% (15)
21% (7)
Арсенал
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
26% (9)
47% (16)
Сухие победы
8
9
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
10
Волевые поражения
32
55
Голы по времени матча
Забито
30
30
13 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
4
13%
7
23%
1-15
6
20%
7
23%
16-30
3
10%
4
13%
31-45
6
20%
6
20%
46-60
5
17%
4
13%
61-75
6
20%
2
7%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
3
23%
3
15%
46-60
3
23%
4
20%
61-75
2
15%
5
25%
76-90
Забито
28
49
15 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 31
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 18
5
18%
2
4%
1-15
1
4%
7
14%
16-30
9
32%
9
18%
31-45
3
11%
12
24%
46-60
4
14%
9
18%
61-75
6
21%
10
20%
76-90
Пропущено
17
21
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
12%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
2
12%
4
19%
46-60
3
18%
7
33%
61-75
5
29%
29%
2
10%
76-90
Забито
58
79
28 В 1-м тайме 36
30 Во 2-м тайме 43
17 Забивали первыми 22
9 Не забивали 2
9
16%
9
11%
1-15
7
12%
14
18%
16-30
12
21%
13
16%
31-45
9
16%
18
23%
46-60
9
16%
13
16%
61-75
12
21%
12
15%
76-90
Пропущено
30
41
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 24
4
13%
6
15%
1-15
3
10%
3
7%
16-30
5
17%
7
17%
31-45
5
17%
7
17%
46-60
6
20%
11
27%
61-75
7
23%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Ньюкасл - Тоттенхэм 6:1 Астон Вилла - Ньюкасл 3:0
Брентфорд - Ньюкасл 1:2 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Ливерпуль 0:2 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Кристал Пэлас - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Ньюкасл 2:1
Арсенал
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Арсенал - Челси 3:1 Манчестер Сити - Арсенал 4:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Вест Хэм - Арсенал 2:2
Ливерпуль - Арсенал 2:2 Арсенал - Лидс 4:1 Арсенал - Кристал Пэлас 4:1 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Арсенал - Борнмут 3:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Лестер - Арсенал 0:1 Астон Вилла - Арсенал 2:4 Арсенал - Манчестер Сити 1:3 Арсенал - Брентфорд 1:1 Эвертон - Арсенал 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 1:0 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Ньюкасл
Арсенал
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 18%
3:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
3
7 раз 41%
4
4 раза 24%
1
2 раза 12%
2
2 раза 12%
0
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
1:4
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
2:2
2 раза 12%
2:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
3 раза 18%
2
3 раза 18%
4
3 раза 18%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
1 раз 6%
Точный счет
0:0
6 раз 18%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
1:4
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
3:2
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:4
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
9 раз 27%
1
8 раз 24%
2
6 раз 18%
4
4 раза 12%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
3
10 раз 29%
1
8 раз 24%
2
7 раз 21%
4
6 раз 18%
0
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
161
88
143
511
125
313
512
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
161
89
107
512
512
413
215
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
249
Больше Меньше
322
1617
2410
1023
1717
726
727
330
133
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|8.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Ньюкасл - Арсенал
Исход игры
Ньюкасл
17.5% (7)
Ничья
35% (14)
Арсенал
47.5% (19)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (26)
Меньше
29.73% (11)
Обе команды забьют
Да
89.19% (33)
Нет
10.81% (4)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
25% (10)
1:1 Ничья
17.5% (7)
2:2 Ничья
15% (6)
2:1 Ньюкасл
10% (4)
2:3 Арсенал
5% (2)
1:0 Ньюкасл
5% (2)
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