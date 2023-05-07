Тур: 31. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Damian Sylwestrzak
1:0
Первый тайм: 45'
Ход матча
10'
1:0
36'
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Погонь Щецин
Легия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
29 матчей
27.6%
13.8%
58.6%
8 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
2.19
1.46
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.69
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
53
74
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (3)
|0.35
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.16
|Бичахчян Ваан
|5
|0.16
|Алмквист Понтус
|4
|0.13
|Дабровски Дамьян
|3
|0.1
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|11 (7)
|0.35
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.23
|Младенович Филип
|6
|0.19
|Пекхарт Томаш
|5
|0.16
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Навроцкий Майк
|3
|0.1
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Росолек Мацей
|2
|0.06
|Августиняк Рафал
|2
|0.06
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|9
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Легия
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
6
4
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
18
28
Погонь Щецин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Легия
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
4
Волевые поражения
24
32
Голы по времени матча
Забито
23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
4
17%
6
33%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
2
9%
2
11%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
8
38%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
7
41%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
4
19%
3
11%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
10
36%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Забито
44
46
21 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
9
20%
3
7%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
6
14%
9
20%
31-45
6
14%
7
15%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
7
16%
12
26%
76-90
Пропущено
44
34
17 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
6
14%
3
9%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
6
14%
2
6%
31-45
13
30%
30%
7
21%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
7
16%
11
32%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4
Легия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Легия
Точный счет
0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
2
13 раз 43%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
123
410
312
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
105
79
510
214
114
115
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
255
1515
1713
624
426
228
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|60 - 20
|71
|2.
|0:1
|31
|17
|9
|5
|48 - 33
|60
|3.
|1:0
|31
|15
|9
|7
|48 - 41
|54
|4.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|5.
|31
|13
|7
|11
|34 - 29
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|31
|11
|9
|11
|37 - 33
|42
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|9
|13
|9
|46 - 41
|40
|10.
|31
|10
|9
|12
|35 - 38
|39
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|13.
|31
|10
|8
|13
|35 - 43
|38
|14.
|31
|10
|8
|13
|31 - 43
|38
|15.
|31
|10
|7
|14
|39 - 42
|37
|16.
|31
|7
|11
|13
|27 - 42
|32
|17.
|31
|7
|5
|19
|27 - 53
|26
|18.
|30
|4
|10
|16
|29 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|0:1
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|1:0
|15
|8
|4
|3
|25 - 20
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|13.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|1:0
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|0:1
|16
|7
|4
|5
|18 - 18
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11