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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Damian Sylwestrzak
Погонь Щецин
1:0
Первый тайм: 45'
Легия
0'
1:0
10' Гол
Ленговски Матеуш
36' Желтая карточка
Енджейчик Артур

Ход матча

10'
Ленговски Матеуш
(Захович Лука)
1:0
36'
 
Енджейчик Артур
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Легия
3.25
4.90
9.50
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
68
Лонкар
Даниель
23
Цех
Бенедикт
32
Кутрис
Леонардо
99
Ленговски
Матеуш
8
Дабровски
Дамьян
9
Алмквист
Понтус
20
Горгон
Александр
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Тобиаш
Кацпер
17
Навроцкий
Майк
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
67
Капустка
Бартош
28
Баку
Макана
7
Пекхарт
Томаш
20
Мучи
Эрнест
Погонь Щецин
4-2-3-1
Легия
3-5-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Легия

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

29 матчей

27.6%
13.8%
58.6%
8 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
1:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
4:2
Э
0:0
ЭГА
1:2
Э
3:1
Э
1:2
ЭГА
1:1
Э
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
1:3
ЭГА
0:2
Э
2:0
Э
3:2
ЭГА
3:0
Э
0:0
Э
1:0
ЭГА
0:1
Э
2:1
Э
2:1
КП
3:1
ТМС
4:1
Э
0:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

14
16

Голов в среднем за матч

1.08
1

Среднее время на гол

83
90

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

2.19
1.46

Среднее время на гол

41
61

Всего голов

49
35

Голов в среднем за матч

1.69
1.21

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

53
74

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гросицки Камил 11 (3) 0.35
Ковальчик Себастьян 6 (3) 0.19
Захович Лука 5 0.16
Бичахчян Ваан 5 0.16
Алмквист Понтус 4 0.13
Дабровски Дамьян 3 0.1
Ленговски Матеуш 2 0.06
Салес Жеан Карлос 2 0.06
Горгон Александр 2 0.06
Кутрис Леонардо 2 0.06
Вендрыховски Марцел 1 0.03
Бартковски Якуб 1 0.03
Смолиньски Кацпер 1 0.03
Дрыгас Камил 1 (1) 0.03
Вальквист Линус 0 0
Триантафиллопулос Константинос 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 11 (7) 0.35
Вшолек Павел 7 (1) 0.23
Младенович Филип 6 0.19
Пекхарт Томаш 5 0.16
Мучи Эрнест 4 0.13
Навроцкий Майк 3 0.1
Капустка Бартош 2 0.06
Росолек Мацей 2 0.06
Августиняк Рафал 2 0.06
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Пих Роберт 0 0
Слиш Бартош 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триантафиллопулос Константинос 5 1
Леонардо Родригес 6 0
Ленговски Матеуш 6 0
Бичахчян Ваан 5 0
Цех Бенедикт 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Захович Лука 4 0
Стипица Данте 3 0
Ковальчик Себастьян 3 0
Форнальчик Мариуш 3 0
Салес Жеан Карлос 2 0
Кухарчик Михал 2 0
Бартковски Якуб 2 0
Кужава Рафал 2 0
Малец Мариуш 2 0
Дрыгас Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кутрис Леонардо 1 0
Мата Луиш 1 0
Лонкар Даниель 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Вендрыховски Марцел 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 9 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 7 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Августиняк Рафал 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Росолек Мацей 3 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Легия
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

6
4
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Легия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

18
28
Погонь Щецин
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
57% (17)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
30% (9)
33% (10)
Легия
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (8)
23% (7)
50% (15)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

17
4

Волевые поражения

24
32

Голы по времени матча

Забито

23
18
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
5
22%
0
0%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
4
17%
6
33%
31-45
4
17%
2
11%
46-60
5
22%
5
28%
61-75
2
9%
2
11%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
8
38%
3
18%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
2
10%
7
41%
76-90

Забито

21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 15
4
19%
3
11%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
10
36%
76-90

Пропущено

23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Забито

44
46
21 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
9
20%
3
7%
1-15
6
14%
9
20%
16-30
6
14%
9
20%
31-45
6
14%
7
15%
46-60
10
23%
6
13%
61-75
7
16%
12
26%
76-90

Пропущено

44
34
17 В 1-м тайме 9
27 Во 2-м тайме 25
14 Пропускали первыми 10
24 Не пропускали 18
6
14%
3
9%
1-15
5
11%
4
12%
16-30
6
14%
2
6%
31-45
13
30%
30%
7
21%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
7
16%
11
32%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4
Легия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2

Результаты матчей

Погонь Щецин
Легия

Точный счет

0:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
4 раза 13%
4
2 раза 7%
2
13 раз 43%
1
8 раз 27%
0
5 раз 17%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
1.5
12
3
4
10
2.5
3
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
7
9
1.5
5
10
2
14
2.5
1
14
1
15
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
6
0.5
Больше Меньше
25
5
15
15
1.5
17
13
6
24
2.5
4
26
2
28
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 0:1 31 17 9 5 48 - 33 60
3.
Погонь Щецин
 1:0 31 15 9 7 48 - 41 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
10.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Корона Кельце
 31 10 8 13 35 - 43 38
14.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
15.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 0:1 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Погонь Щецин
 1:0 15 8 4 3 25 - 20 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 1:0 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 0:1 16 7 4 5 18 - 18 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Легия
3.25
4.90
9.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Легия онлайн

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